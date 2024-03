Niezwykła oferta. 26 kanałów TV teraz za darmo

Tak zwane otwarte okna w ofertach dostawców telewizji, to znakomita okazja do zapoznania się z kanałami TV niedostępnymi w posiadanych pakietach, bez dodatkowych opłat.

Taka okazja trafiła się właśnie klientom telewizji Polsat Box, i to w liczbie 26 kanałów przez przeszło miesiąc. Wiosenna promocja na otwarte okno dla klientów Polsat Box obowiązuje w przypadku każdej oferty, czy to abonamentu na telewizję satelitarną, kablową IPTV czy internetową z dekoderem.

Wiosenna niespodzianka dla Abonentów Polsat Box. Otwieramy nawet 26 kanałów w technologii satelitarnej, kablowej IPTV, internetowej oraz mobilnie w aplikacji Polsat Box Go. Kanały będą dostępne bez dodatkowych opłat aż do 5 maja 2024 roku. Liczba dostępnych kanałów jest uzależniona od posiadanego pakietu.

Jakie to kanały? Polsat wymienia tu 26 pozycji, z podziałem na kategorie:

filmowo-serialowe: 13 Ulica, Ale kino+, AMC, BBC First, CBS Europa, FX, Kino Polska, Kino TV, NOVELAS+, Paramount Network, Romance TV, SciFi,

rozrywkowo-lifestylowe: CANAL+ KUCHNIA, CANAL+ DOMO, E!Entertainment, Kino Polska

Muzyka, TVN Turbo,

dla dzieci: Cartoon Network, Cartoonito, MiniMini+, teleTOON+,

dokumentalne: BBC Earth, History Channel, National Geographic, Planete+, sportowe: Extreme Channel.

Osobiście mogę polecić do bliższego zapoznania się kanały takie jak History Channel czy BBC Earth, w którym to aktualnie można oglądać trzeci sezon „Życie na pustkowiu” z Benem Fogle, który odwiedza z kamerą na kilka dni osoby stroniące od cywilizacji i zamieszkujące odległe pustkowia.



Podobnie już trzeci sezon ma seria "Siedem światów, jedna planeta" i "Planeta ziemia" z Davidem Attenborough czy czwarty sezon "David Attenborough i cuda natury".

Dostępne kanały w wymienionych ofertach Polsat Box można sprawdzić na dedykowanej stronie pod tym linkiem. Warto zaznaczyć jeszcze, iż niektóre z nich można oglądać również na urządzeniach mobilnych w aplikacji Polsat Box Go, którą to można zainstalować z poziomu sklepu Google Play, App Store oraz AppGalery.

Źródło: Polsat Box.

Stock Image from Depositphotos.