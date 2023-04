Zabierze widzów do Nowego Jorku z lat 70.

Uniwersum Johna Wicka rozrasta się w oczach – kurz po niedawnej premierze 4 części serii nie zdążył jeszcze opaść, a na horyzoncie już majaczą dwa seriale, osadzone w świecie legendarnego zabójcy. Jeden z nich – The Continental – właśnie otrzymał pierwszy zwiastun. Gotowi na powrót Charona?

Tym razem bez Keanu Reeves'a?

Trudno wyobrazić sobie serię filmów z Johnem Wickiem bez hotelu Continental – to wszakże tam bohater mógł, w większości przypadków, zaznać chwili spokoju w niewielkim gronie zaufanych osób. W podzielonym na 3 epizody (każdy ma trwać 90 minut) serialu przeniesiemy się do Nowego Jorku z lat 70. Widzowie poznają historie młodego Winstona, który próbuje zarządzać ukochanym hotelem – będącym oazą płatnych zabójców – w mieście kontrolowanym przez mafię.

W przeciwieństwie do Balleriny (o serialu pisałem w tej publikacji) znajdzie się tam znacznie więcej nowych twarzy, z uwagi na akcję rozgrywającą na długie lata przed wydarzeniami z Johna Wicka. Nie oznacza to jednak, że w The Continental nie uświadczymy lubianych bohaterów – pojawią się tam bowiem Charon czy wspomniany już manager Winston, choć warto zaznaczyć, że w znacznie młodszej wersji, odgrywanej kolejno przez Ayomide Adeguna i Colina Woodella.

Za serial odpowiada amerykańska platforma streamingowa Peacoock, ale w Polsce trzyodcinkowy The Continental obejrzymy w ramach subskrypcji Amazon Prime Video. Premiera stała zaplanowana na wrzesień 2023 roku.