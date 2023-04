Ten tydzień przyniesie nam naprawdę sporo ciekawych nowości filmowych i serialowych. Co warto obejrzeć online na VOD, a co nowego w kinach?

Nowe filmy i seriale - co warto obejrzeć?

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Film bazuje na świecie z niezwykle popularnej gry RPG, która znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o fantastykę. Historia skupia się na złodziejaszku i jego bandzie poszukiwaczy przygód, którzy decydują się odnaleźć zaginiony relikt. Jednak nie tylko oni będą próbowali go odzyskać, dlatego szybko narażą się niewłaściwym osobom. W obsadzie Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith i Sophia Lillis.

W kinach od 14 kwietnia.

Renfield

Nicolas Cage wraca w głośnej produkcji, która na nowo opowiada znaną, klasyczną historię. Tytułowy bohater Renfield to wierny sługa Drakuli (wciela się w niego Nicholas Hoult), który po latach upokorzeń decyduje się zmienić swoje życie. Nie do końca wie jednak, jak wyrwać się spod pręgieża Księcia Ciemności (Nicolas Cage). Film nakręcić Chris McKay na podstawie scenariusza Ryana Ridley'a.

W kinach od 14 kwietnia.

Facet z Florydy

Nakręcony na podstawie prawdziwej historii serial nie opowie wydarzeń 1:1, ale może właśnie dzięki udramatyzowaniu i podkręceniu niektórych aspektów sprawy stanie się jeszcze ciekawszy. Główną rolę gra Edgar Ramirez, który wciela się w byłego gliniarza z nie lada problemami. Wracam na rodzinną Florydę, by rozwikłać zleconą mu sprawę, ale na miejscu okazuje się, że dawne sekrety i zagmatwane sytuacje znacząco utrudnią mu rozwikłanie zagadki.

Liczący 7 odcinków mini-serial trafi na Netflix 13 kwietnia.

Obsesja

Jeśli oglądaliście do tej pory serial "Ty", to prawdopodobnie nowy mini-serial "Obsesja" też trafi w Wasze usta. Bazujący na książce "Skaza" Josephine Hart z 1991 roku projekt opowiada o dojrzałym mężczyźnie, chirurgu z ułożonym życiem, który zatraca się w uczuciach do młodej kobiety będącej narzeczoną jego syna. W serialu zagrali Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma, Pippa Bennet-Warner, a serial stworzyli Benji Walters i Morgan Lloyd-Malcom.

Liczący 4 odcinki mini-serial trafi na Netflix 13 kwietnia.

#BringBackAlice

Nowy polski serial Max Original, który trafi na HBO Max, opowiada o sprawie Alicji - zaginionej nastolatki influencerki. Dziewczyna odnajduje się po roku od zaginięcia po sekretnej imprezie. Tego samego dnia bez śladu zaginęła też inna dziewczyna, Weronika, ale ze względu na niższy status społeczny nie poświęcono jej tak dużo uwagi medialnej. Brat Weroniki bezpardonowo będzie dociekać prawdy na temat tego, co stało się z jego siostrą oraz Alicją. Zamieszanych w tę sprawę może być jednak więcej osób, niż sądzono, a także z bliższego otoczenia Alicji. W serialu wystąpili Helena Englert, Marieta Żukowska, Jowita Budnik, Katarzyna Gałązka, Mila Jankowska, Sebastian Dela i Stanisław Linowski. Serial wyreżyserował Dawid Nickel.

Serial zadebiutuje na HBO Max 14 kwietnia.

O jedno cię proszę

Rheese Whiterspoon nie tylko angażuje się jako aktorka w nowe projekty, ale także rozwija swoją firmę producencką, która m. in. odpowiadała za powstanie "The Morning Show" i "Truth Be Told" dla Apple TV+. Tym razem studio Hello Sunshine przygotowało serial "O jedno cię proszę" z Jeniffer Garner w roli głównej. Bazuje on na książce Laury Dave i opowiada o kobiecie starającej się odnaleźć swojego męża. Ten zaginął w tajemniczych okolicznościach pozostawiając po sobie walizkę pełną pieniędzy i notatkę z prośbą o zaopiekowanie się jego córką z poprzedniego małżeństwa.

Dwa pierwsze odcinki serialu ukażą się na Apple TV+ 14 kwietnia, kolejne będą pojedynczo dodawane co tydzień. W sumie serial liczy 7 odcinków.

LOL: Kto się śmieje ostatni

Nowy program komediowy Amazon Prime Video w Polsce, którego gospodarzem będzie Cezary Pazura. Dziesięciu uczestników programu musi wytrzymać jak najdłużej bez śmiechu w wyznaczonym czasie. Nawet uśmiech spowoduje wlepienie żółtej kartki (ostrzeżenie), ale przy drugiej takiej sytuacji wypada się z programu. W polskiej wersji programu udział wzięli: Adam Woronowicz, Agata Kulesza, Aleksandra Adamska, Bartosz Gajda, Cezary Jóźwik, Katarzyna Pakosińska, Michał Meyer, Michał Szpak, Robert Motyka i Wiolka Walaszczyk.

Premiera dwóch odcinków na Amazon Prime Video już 14 kwietnia, a kolejne parami będą dodawane na platformie co tydzień. W sumie program liczy 6 odcinków.