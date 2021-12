Facebook udostępnia w Polsce możliwość płacenia gwiazdkami twórcom treści audio i wideo

Na początek nowość, która pojawiła się w pierwszej kolejności w USA, a w Polsce zawita w przyszłym roku. Mowa o trybie profesjonalnym. Do tej pory można było zakładać na Facebooku profile firmowe lub indywidualne. Tak więc twórcy najcześciej zakładali konta osobiste, pozbywając się przy tym możliwości monetyzacji swojej obecności w tym serwisie, a także dostępu do szczegółowych statystyk.

Dzięki trybowi profesjonalnemu, twórcy korzystający z profili będą mogli w jednym miejscu sprawdzić informacje i wyniki w odniesieniu do postów, odbiorców i całego profilu, trendy i zmiany w ujęciu czasowym, a także dostępne narzędzia monetyzacyjne. Twórcy nadal będą mieli pełną kontrolę nad tym, kto widzi udostępniane przez nich treści.

Od teraz, na tych profilach będzie można aktywować tryb profesjonalny, w ramach którego Facebook udostępni twórcom narzędzia obecne do tej profy tylko na profilach firmowych.

Kolejna nowość to możliwość obdarowywania twórców gwiazdkami za publikowane przez nich treści audio czy wideo. Do tej pory możliwe było wspieranie ich w ten sposób przy materiałach na żywo, od teraz można to robić w opublikowanych już materiałach w trakcie oglądania wideo w Aktualnościach, w usłudze Watch lub zakładce Gaming.

Ostatnia z ogłoszonych nowości to sklep z gwiazdkami, które będzie można kupić taniej z bonusami. W cenie od 1,23 zł dostaniemy łącznie 27 gwiazdek, a za 411,11 zł wpadnie nam do indywidualnego portfela na Facebooku 9,8 tys. gwiazdek. Płatności za gwiazdki można dokonywać za pomocą usługi Facebook Pay.

