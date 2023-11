Memorigi - Aplikacja do zarządzania czasem na Androida

Memorigi wygląda świetnie, już na pierwszy rzut oka program robi wrażenie swoim wykonaniem, przejrzystością, no i na szczęście, o czym sami się możecie przekonać, funkcjonalnością. Aplikacja jest do tego bardzo intuicyjna i nieprzeładowana niepotrzebnymi funkcjami. Od razu po uruchomieniu wyświetla nam się aktualny dzień z listą zadań, które wcześniej dodaliśmy. Program oferuje również dedykowane już wstępnie zdefiniowane kategorie zadań, możemy z listy wybrać poszczególne pozycje i wyświetlić zadania przyporządkowane tym kategoriom.

Zadania dodajemy korzystając z przypiętego plusa w prawym dolnym rogu ekranu. Tutaj możemy zdefiniować zadnie, opatrzyć je notatka, zmienić kolor czy dodać ikonę zadania, no i określić do jakiej kategorii dodawane zadanie należy. Z kolei dłuższe przytrzymanie plusa pozwala na szybkie dodawanie zadań, bez wchodzenia w szczegóły.

Nie zabrakło też obsługi gestami czy zarządzaniem zadaniami poprzez przesuwanie ich palcem po ekranie. I tak na przykład przesunięcie w lewo zadania odsłania opcję odłożenia go na późniejszą godzinę, a w prawo odznaczenie go jako gotowe.

Aplikacja Memorigi do pobrania z Google Play.

Sorted - Aplikacja do zarządzania czasem na iOS

Równie prosta i intuicyjna jest propozycja dla użytkowników iOS - Sorted, jednak tutaj wydaje się, że szybsza - wystarczy wykonać trzy gesty, by dodać nowe zadanie. Wystarczy przejechać na ekranie palcem w dół, by pojawiła się nowa pozycja, wpisać jej nazwę, po czym pojawi się po lewej stronie suwak z czasem, w którym wybieramy właściwą godzinę, którą chcemy przyporządkować do zadania. Korzystając z menu zadania możemy daną pozycję przypisać do wybranej kategorii zadania czy ustawić, co jaki czas zadanie ma być powtarzane.

Jeśli mamy taką potrzebę, korzystając z tego samego menu, możemy ustawić przypomnienie do zadania czy czas jego trwania. W przypadku, gdy mamy sporo zadań na liście i chcemy przesunąć ich godzinę, można zaznaczyć wybrane pozycje i suwakiem po lewej przesunąć im jednocześnie czas rozpoczęcia. Charakterystyczną cechą programu jest sposób wyświetlania dni kalendarza. Nie mamy tu podglądu tygodnia czy miesiąca, każdy dzień wyświetla się na całym ekranie, jak chcemy przejść do kolejnych musimy po prostu przewijać ekran do interesującego nas dnia lub skorzystać z wysuwanego u dołu minikalendarza.

Aplikacja Sorted do pobrania z App Store.

Any.do - Aplikacja do zarządzania czasem na desktopie i urządzeniach mobilnych

W odróżnieniu od poprzednich propozycji, Any.do z pewnością zna już większość z Was. Ta aplikacja dostępna jest już od dłuższego czasu, cały czas się rozwija i zgarnia świetne recenzje w mobilnych sklepach, zarówno w Google Play, jak i App Store. Podobnie jak poprzednie aplikacje ma podział zadań na kategorię, szybkie dodawanie nowych zadań, choć tutaj lepiej rozwinięte są zdefiniowane wstępnie zadania. Na przykład po wybraniu spotkania od razu zaproponowana będzie lista znajomych z listy kontaktów.

Z różnic wymienię tylko kalendarz, który w Any.do ma swoją osobną zakładkę, a funkcja Zaplanuj mój dzień pozwala na efektywne zaplanowanie dnia na podstawie dodanych już zadań. Ale najważniejszą różnicą jest opcja współdzielenia zadań, każdą pozycję możemy udostępnić innej osobie i wspólnie zarządzać nią, na przykład można skorzystać z tego podczas zakupów z partnerem, tworząc z nimi wspólną listę zakupów.

Any.do w odróżnieniu od Memorigi czy Sorted udostępnia również aplikację webową do zarządzania, dodawania czy usuwania zadań. Funkcjonalność jest podobna, do tej na urządzeniach mobilnych, nawet wygląda jak przerośnięta aplikacja mobilna.

Aplikacja Any.do do pobrania z Google Play i App Store. Webowa wersja dostępna jest pod tym linkiem.

Bitrix24 - mobilne zarządzanie zadaniami

Ciekawe możliwości w kwestii zarządzania projektami ma też narzędzie Bitrix24, które dostępne jest zarówno online jak i w formie aplikacji na smartfona. To de facto połączenie kilku bardzo przydatnych rozwiązań pozwalających na lepszą komunikację w zespole, szybkie tworzenie zadań, ustawienie odpowiednich priorytetów i pracowanie w metodykach zwinnych.

Aplikacja oferuje przyjemny i prosty sposób na podzielenie złożonego zadania na mniejsze, łatwiejsze do wykonania pod-zadania i przypisanie ich do konkretnych osób. Dzięki automatyzacji oszczędzamy czas i unikamy kłopotów związanych z tworzeniem powtarzających się zadań. Ponadto aplikacja pozwala na korzystanie z szablonów i szybsze tworzenie zadań, które często się powtarzają. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach Bitrix24.pl.

Bitrix24 to jedna platforma pozwalająca na prowadzenie rozmów i wideokonferencji między pracownikami, nadzorowanie czasu pracy oraz wygodne prowadzenie biznesu, szczególnie w środowisku w pełni zdalnym.

W artykule lokowany jest produkt Bitrix24.

Photo: ponsulak/Depositphotos.