Apple reaguje. Już nie zawieszą ci iPhone'a tanim gadżetem

To koniec "zawieszania" iPhone'ów tanim gadżetem Flipper Zero. W najnowszej wersji oprogramowania Apple nareszcie to uniemożliwia.

Jeden z najgłośniejszych exploitów ostatnich lat załatany. W najnowszej wersji oprogramowania, iOS 17.2, Apple nareszcie zneutralizowało działanie taniej maszynki Flipper Zero, która w kilka sekund mogła zawiesić iPhone'a.

Flipper Zero zneutralizowany. Ataki na iPhone'a nie będą już dłużej skuteczne

Kilka tygodni temu głośno zrobiło się o ataku za pośrednictwem niewielkiego urządzenia, nazywanego Flipper Zero. Krzysztof pisał wówczas:

Flipper Zero to narzędzie, które pozwala spreparować dowolny sygnał Bluetooth, a następnie - wysyłać impulsu o próbie połączenia do dowolnego urządzenia, które znajduje się w pobliżu. Z menu urządzenia możemy nawet wybrać, z jakim typem sprzętu może ono chcieć się połączyć - czy ma to być iOS, Android czy może komputer z Windowsem. Samo to z siebie nie wydaje się być groźne, dopóki nie zobaczymy, że urządzenie może wysyłać sygnały bez przerwy, doprowadzając nawet do zawieszenia się smartfonu i jego ponownego restartu.

fot. Kamil Świtalski

To idealne w swojej prostocie rozwiązanie pozwalało utrudniać życie wielu użytkownikom, serwując serię komunikatów skutecznie uniemożliwiającą korzystanie ze sprzętu. Pomagał dopiero reset smartfona, ale jako że w tych niepozornych sprzętach mamy teraz pół naszego życia, takie rozwiązanie to żadne rozwiązanie. Nareszcie jednak Flipper Zero staje się bezużyteczny. Apple załatało lukę w najnowszej wersji systemu iOS.

iOS 17.2 rozwiązał problem Flipper Zero

Wraz z wypuszczoną w tym tygodniu nową wersją oprogramowania, iOS 17.2, iPhone'y nie są dłużej narażone na te ataki. Apple skutecznie załatało lukę i zadbało o to, by właściciele ich smartfonów mogli spać spokojnie.

No ale w naturze nic nie ginie — nie to, to coś innego. To nieustanna zabawa w kotka i myszkę.

Źródło