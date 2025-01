Korzystasz z Windowsa? Ta aplikacja to złoto

Nie tylko z poczucia obowiązku, ale z czystej ciekawości regularnie (to znaczy na przemian) korzystam z Windows 11, Windows 10 i macOS-a. Lubię trzymać rękę na pulsie, porównywać różne systemy i przenosić ich najlepsze cechy z jednego na drugi, ale też pracować w różnych środowiskach, by nie popadać w rutynę. To sprawia też, że cały czas szukam rozwiązań, które pomogą mi ułatwić i przyspieszyć wykonywanie obowiązków (lub po prostu korzystanie z komputera), a obydwie firmy odpowiedzialne za najpopularniejsze OS-y, czyli Apple i Microsoft, pozostawiają zdecydowanie szerokie pole do popisu.

Reklama

Windows 11 wprowadził kilka usprawnień i poprawek, które korzystnie wpłynęły na moją codzienną pracę, ale to nie oznacza, że Microsoft doskonale wszystko przemyślał. W wielu miejscach przestrzeni na personalizację jest zbyt mało lub nie ma jej wcale i dopiero nieoficjalne "mody" pokazują, jak dobrze można dostosować pod siebie i własne potrzeby system operacyjny. Jednym z takich rozwiązań jest nieduża aplikacja Windhawk, która pełni rolę swego rodzaju repozytorium "wtyczek" do Windowsa. Każda z nich modyfikuje system pod danym kątem, pozwalając na zwiększenie możliwości poszczególnych elementów albo zmianę zasad działania i/lub wyglądu wielu elementów.

Niezbędna aplikacja dla użytkowników Windowsa

Przejdźmy do konkretów, bo prawdopodobnie jednym z największych zarzutów wobec Windowsa 11 (na tle Windows 10) jest ograniczone miejsce w Menu Start na nasze skróty. Nawet po zmniejszeniu sekcji z rekomendacjami, siatka skrótów jest zbyt mała by często pomieścić wszystko, czego potrzebujemy, a mało kto ma ochotę na scrollowanie zawartości Menu Start czy przeklikiwanie się przez foldery, by otworzyć aplikację. Taki kłopot rozwiąże jeden z modów wewnątrz Windhawk.

Po pobraniu i instalacji Windhawk uruchamiamy aplikację, a później odnajdujemy pozycję o nazwie "Windows 11 Start Menu Styler". Po kliknięciu na przycisk "Informacje" przechodzimy do podstrony moda, gdzie możemy przejrzeć opis i zrzuty ekranu wizualizujące zmiany, jakie wprowadzi. Najważniejszą z nich będzie prawdopodobnie całkowita eliminacja sekcji rekomendacji i możliwość posiadania aż 36 skrótów na jednej stronie Menu Start. Ale są też inne opcje, które mogą Wam się spodobać, bo pojawia się szansa wyświetlania pełnej listy zainstalowanych aplikacji na bok od skrótów (po prawej lub po lewej stronie, do wyboru), a także przerobienie Menu Start na wzór tego z Windows 10. Są też inne opcje, jak przyjęcie całkowicie innego stylu wizualnego (Metro10 czy z dużą dozą przezroczystości).

Dostępne są też inne mody w Windhawk - jeden z nich (Customize Windows notifications placement) pozwala, na przykład, też na przeniesienie dymków z powiadomieniami w inny obszar ekranu - na przykład prawy górny róg, co jest dla mnie o wiele wygodniejsze, niż domyślny prawy dolny róg. W ustawieniach aplikacji bez problemu dostosujecie też odstęp od brzegu i tak dalej. Jednym z moich ulubionych jest natomiast mod Taskbar Thumbnail Reorder, który umożliwia reorganizację miniaturek okien, które wyświetlają się po najechaniu kursorem myszy na ikony aplikacji na Pasku zadań. Jeśli posiadacie otwartych kilka okien jednej aplikacji i pragniecie, by były ułożone wedle konkretnej kolejności, to ten mod aktywuje opcję przenoszenia ich za pomocą zwykłego "drag and drop" - łapiecie kursorem za jeden z nich i przenosicie w żądane miejsce.

Tak powinien działać i wyglądać Windows

Katalog Windhawk jest bardzo obszerny. Znajdziecie tu mody pozwalające na wyłączenie grupowania ikon dla otwartych okien tej samej aplikacji czy włączenie działania środkowego przycisku na Pasku zadań - kliknięcie scrollem na ikonę aplikacji zamiast otwierać jej nowe okno, zamknie te już otwarte. Warto przejrzeć większość modów dostępnych w Windhawk, bo wiele z nich może znacząco wpłynąć na Wasze codzienne obcowanie z komputerem i skutecznie przyspieszy pracę.