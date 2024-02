Jeszcze więcej prywatności w apce mBanku. Warto ją zaktualizować

mBank aktualizuje swoją aplikację mobilną i wprowadza interesującą funkcję dla tych, którzy nie chcą chwalić się stanem konta, ale muszą do niego zajrzeć. Teraz będzie to wygodniejsze i z zachowaniem prywatności.

Na przestrzeni ostatnich lat aplikacja mBanku przeszła sporą metamorfozę, a ostatnie miesiące przynoszą do niej kolejne udoskonalenia oraz funkcje ułatwiające kontakt z bankiem, zarządzanie pieniędzmi oraz wykonywanie różnych operacji finansowych. Choć od aplikacji bankowej nie trzeba wymagać wiele, miło jest widzieć, że ich twórcy wprowadzają rozwiązania, z których warto korzystać. Tak też jest w przypadku najnowszej aktualizacji apki mBanku. I choć nie wprowadza ona wiele, wielu z niej się ucieszy.

Uruchamiając i logując się do aplikacji banku na pierwszym ekranie przeważnie widnieje stan konta. Choć warto wiedzieć ile mamy pieniędzy, nie zawsze musimy się tą informacją dzielić z otoczeniem. Tym bardziej jeśli apkę otwieramy w miejscu publicznym lub takim, gdzie nie trudno o ciekawskie spojrzenia. mBank przychodzi z rozwiązaniem. To ukrywanie salda i kwot na pulpicie. Jak skorzystać z tej opcji?

Zaloguj się do aplikacji,

Kliknij ikonę oka w prawym górnym rogu, a wszystkie kwoty na pulpicie będą zamazane. Zarówno te na kaflach (np. stan konta, inwestycji, oszczędności), jak i na widgetach: Twoje finanse i ostatnie operacje,

Chcesz widzieć je ponownie?

Kliknij oko jeszcze raz.

Jeśli ukryjesz kwoty, to przy ponownym zalogowaniu wciąż będą zakryte

Ale to nie koniec atrakcji w nowej wersji aplikacji. W menadżerze finansów można dodać informacje o pieniądzach, które są przechowywane w innych bankach. Jak to zrobić? Odpowiednia opcja pojawia się w zakładce Finanse > Podsumowanie > Twój majątek.

mBank z nowościami w apce. Wkrótce spora rewolucja!

Aktualizacja aplikacji mBanku jest już dostępna do pobrania w sklepach App Store, Google Play i App Gallery. Przy okazji warto przypomnieć, ze kilka tygodni temu bank zapowiedział, że wkrótce zakończy wsparcie dla starszych modeli smartfonów. Już w przyszłym miesiącu posiadacze iPhone'ów z systemem w wersji mniejszej niż 16.0 nie będą mogli korzystać z aplikacji. W przypadku smartfonów z Androidem, nie może być to system niższy niż wersja 8.0, a więc wydanym. Użytkownicy aplikacji na Androida mają czas do przełomu kwietnia i maja na aktualizację swoich urządzeń. Więcej na temat zapowiadanych zmian przeczytacie w naszym tekście Na tych telefonach mBank nie zadziała. Takiej selekcji nie było dotąd w żadnym banku.