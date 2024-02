Na co zwrócić uwagę kupując w sieci używanego iPhone

Smartfony iPhone to urządzenia, które najdłużej na rynku utrzymują swoją wartość. Nic dziwnego, przez kilka lat mogą one służyć ich użytkownikom, nie ustępując w niczym innym pojawiającym się propozycjom o podobnych parametrach, innych producentów. Sam korzystam z iPhone 12 mini już od trzech lat, i ani myślę go jeszcze wymieniać. Teraz dostałem zadanie kupna używanego iPhone.

Znajoma poprosiła mnie o pomoc w kupnie używanego smartfona. Od trzech lat korzystała z iPhone 7, nadal była z niego zadowolona, ale chciała go wymienić, zadając mi przy tym cztery kryteria wyboru - ma to być nadal iPhone, ma mieć lepszy aparat, mają na nim działać nowe wersje aplikacji mBank od marca. No i cena - do 2 tys. zł.

Nigdy nie kupowałem używanego smartfona, ale podjąłem rękawicę, może trochę z ciekawości, może też z chęci zdobycia wiedzy jak to teraz wygląda. Wybór platformy zakupowej był najprostszy, szybko i prosto można kupić używanego smartfona na OLX, ale ich Pakiet Ochronny gwarantuje w zasadzie jedynie ochronę w przypadku otrzymania cegły zamiast oferowanego przedmiotu.

Pozostało więc Allegro, gdzie to naprawdę działa. Co do modelu, zastanawiałem się nad iPhone 11 Pro lub iPhone 12 Pro, wybrałem drugą opcję z uwagi na 5G i znalazłem naprawdę dobrą ofertę, w której zmieściłem się w progu do 2 tys. zł (1 959,00 zł).

Sprzedawca miał w ofercie do wyboru kilka tych modeli i kolorów, różniły się w opisie w zasadzie tylko stanem - powystawowe lub używane. Wybrałem opcję powystawową, bo wydawało mi się, że można tu liczyć na lepszy stan urządzenia i mniejsze zużycie baterii.

Nic bardziej mylnego, można nawet powiedzieć, że sprzedawcy na Allegro dowolnie używają w opisie tego stanu. Bez wątpienia był to smartfon używany i to dość intensywnie. Już po wyjęciu z pudełka i pierwszym uruchomieniu dało się zauważyć na ekranie malutką skazę, w postaci białej plamy, prawdopodobnie drobne wgniecenie. Niestety, znajoma przymknęła na to oko, podobnie jak na wydajność baterii na poziomie 81% - poniżej 80% nadaje się już do wymiany.

Prawdopodobnie zostałby ten egzemplarz z nią, gdyby nie inny drobny szczegół i element przypadku. Zwykle rozmawia przez telefon przez słuchawki, podobnie jak słucha muzyki, więc pewnie długo nie odkryłaby istotnego zużycia tego smartfona w postaci głośników. Na szczęście kilka dni później (na Allegro jest 14 dni na bezproblemowy zwrot), odebrała na ulicy połączenie od kogoś, będąc bez słuchawek i ledwo słyszała rozmówcę.

Okazało się, że uszkodzony był nie tylko górny głośnik do rozmów, ale i dolny do odtwarzania multimediów. Co dalej? Przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy, warto skontaktować się przez formularz Allegro ze sprzedawcą i przedstawić zaistniałą sytuację. Jeśli sprzedawca robi Wam pod górkę, zapiera się, twierdzi, że to niemożliwe, wysyłałem 100% sprawny, można przypuszczać, że odstąpienie to będzie tu jedyny sposób.

Ten sprzedawca wyraził zrozumienie i otwartość na wymianę na w pełni sprawne urządzenie, bez wdawania się w jakąkolwiek dyskusję. W tym przypadku zwracamy produkt z wyborem ostatniego powodu reklamacji w formularzu - Inna wada bądź niezgodność towaru z umową.



Trochę to więc trwało, ale w rezultacie, znajoma otrzymała iPhone 12 Pro w niemal idealnym stanie, na pleckach żadnej ryski - widać było na początku odcisk opakowania MagSafe, ekran idealny, głośniki idealne, bateria 88% - posłuży jeszcze z rok, dwa bez wymiany.

1 / 6

Podsumowując - na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego iPhone? Przede wszystkim sprzedawca musi być firmą, sprawdźcie też dokładnie opis (100% sprawny, bez obciążeń, rat, itp., co by mieć podstawę do ewentualnych roszczeń, w przypadku niezgodności towaru z umową) oraz oceny sprzedającego.

Bez znaczenia, czy wybierzecie używany czy powystawowy, sprzedawcy dowolnie i zamiennie oznaczają ten stan. Po otrzymaniu urządzenia dokładnie go sprawdźcie na wszystkie sposoby (również IMEI - Orange, Play, Plus, T-Mobile).

W przypadku stwierdzonych wad, skontaktujcie się ze sprzedawcą i uzgodnijcie formułę zwrotu. Zwykle sprzedawcy bez problemu Wam go wymienią, mam nawet wrażenie, że w pierwszej kolejności wysyłają nie do końca sprawne urządzenie, a nuż się uda. W tym przypadku, gdyby nie głośniki to by przeszło.

Czy warto kupować używane iPhone? To już musicie sobie odpowiedzieć sami na to pytanie, powiem tylko tyle, że ten model nieaktywowany kosztuje aktualnie na Allegro około 3,4 tys. zł. Macie więc w kieszeni prawie 1,5 tys. zł, wystarczy na wymianę baterii za jakiś czas, a nawet głośników, jak się coś z nimi stanie przez najbliższy rok czy dwa.