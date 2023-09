Jesteś klientem mBanku? W aplikacji czeka na Ciebie super nowość!

„Kafelkowe” menu na ekranie startowym,- wymienię tylko dwie ostatnie premiery, pojawiło się w lipcu w nowej aplikacji mobilnej mObywatel 2.0, a na początku tego miesiąca w aplikacji mobilnej Santander Bank Polska. W obu wersjach z możliwością konfiguracji - zarówno jeśli chodzi o to, co ma się w nim pojawić, jak i w jakiej kolejności.

Taka opcja jest szczególnie ważna w bankowych aplikacjach mobilnych - zwłaszcza w przypadku mobilnych klientów, którzy korzystają do bankowania wyłącznie na smartfonach. Według ostatniego raportu Związku Banków Polskich za pierwszy kwartał 2023 roku - NetB@nk, już aż 68% klientów banków w Polsce korzystających z aplikacji mobilnych, ani razu w miesiącu nie korzysta z serwisu transakcyjnego w przeglądarce. Są to tzw. klienci mobile only.



Ten odsetek jak widać systematycznie rośnie, ważne jest więc - dla zachowania tego trendu, aby aplikacje mobilny były wygodne, użyteczne i funkcjonalne w codziennym korzystaniu. Jednym z koniecznych ku temu elementów jest możliwość dowolnej konfiguracji „kafli” na ekranie startowym, która to pojawiła się właśnie w aplikacji mobilnej mBanku.

Chcesz widzieć po zalogowaniu do aplikacji swoje konto, a może wolisz mieć na głównym ekranie saldo karty? Teraz ustawisz swoje produkty, jak chcesz. Od najnowszej wersji aplikacji (3.67) możesz zarządzać produktami na swoim pulpicie – dodawać, usuwać i zmieniać kolejność, tak jak Ci wygodnie.



Możemy to zrobić na kilka sposobów, na przykład wprost z ekranu głównego w kaflu konfiguracyjnym, w ustawieniach aplikacji czy na stronach konkretnych produktów. W ustawieniach, produkty na pulpicie możemy dowolnie usuwać, dodawać nowe czy przesuwać ich kolejność wyświetlania na ekranie startowym.

Źródło: mBank.