Spotify to firma, która ma zdecydowany pomysł na rozwój swojej aplikacji i realizuje go bardzo konsekwentnie. Czy tego chcemy, czy nie, firma dużo mocniej stawia na wszystkie dodatkowe funkcje, niż na jakość samej muzyki (przypominam, Spotify jako jedna z niewielu apek streamingowych nie oferuje jeszcze dźwięku w wysokiej rozdzielczości). Nie zmienia to oczywiście faktu, że wprowadzane udogodnienia są często dosyć przydatne. Sam korzystam chociażby z funkcji zapisywania, jakich utworów słuchałem, funkcji pozwalającej śledzić premiery obserwowanych zespołów czy chociażby z blendów i wygodnego systemu tworzenia i edytowania wspólnych playlist. Teraz firma wprowadza kolejne udogodnienie.

Chcesz posłuchać tego, co Twoi znajomi? Nie ma problemu

System społecznościowy w Spotify jest obecnie... nieco popsuty. Przede wszystkim, żeby stworzyć z kimś wspólną playlistę, trzeba wysyłać tej osobie link poza Spotify. Oprócz tego jakiekolwiek interakcje są bardzo zależne od tego czy korzystamy z desktopowego czy mobilnego klienta. Dlatego nie wszyscy wiedzą chociażby, jak zrobić playlistę typu "blend", bądź w ogóle - jak odszukać naszych znajomych i podpatrzeć, czego słuchają. Jednak dla Spotify to właśnie jest jedyny słuszny kierunek rozwoju. I nie ma się co dziwić - wspólne playlisty wciąż stają się coraz popularniejsze i w samych tylko Stanach Zjednoczonych ich liczba wzrosła o 35 proc. względem 2021 roku.

Dlatego też teraz Spotify doda nam do naszych playlist tzw. Friends Mix (nie wiem jak będzie wyglądało tłumaczenie funkcji na język polski). Będzie to, jak sama nazwa wskazuje, automatycznie generowana playlista złożona z numerów, które słuchają nasi znajomi. Nie wszystkich oczywiście, ponieważ podejrzewam, że taki twór nie nadawałby się do słuchania. Będzie to jednak playlista złożona z utworów, których słuchają znajomi z którymi założyliśmy wspomniany blend. Czy będzie to użyteczne narzędzie rozrywki? Ciężko powiedzieć. Z jednej strony na pewno tak, z drugiej - wciąż obstaje przy swoim stanowisku, że zarówno samo Spotify na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie aplikacji i funkcji ma dużo więcej dużo poważniejszych problemów, a dodawanie kolejnych playlist z pewnością nie jest ich rozwiązaniem.

Niemniej - patrząc na popularność i to, w jaki sposób ludzie słuchają muzyki, z pewnością Friends Mix spodoba się dużej grupie odbiorców. Póki co nowa playlista nie jest jeszcze dostępna dla polskich użytkowników. Pojawi się w najbliższym czasie i będzie można ją aktywować klikając w zakładkę "Przygotowane dla Ciebie", gdzie wyświetli się obok istniejących blendów.

