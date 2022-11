Jeszcze więcej gier indie na Nintendo Switch. Podsumowanie najnowszej konferencji

Nintendo bez większych fajerwerków zapowiedziało najnowszą odsłonę Indie World Showcase - prezentacji, na której pokazywane są gry od niezależnych studiów i małych twórców. Wczorajsza konferencja przyniosła jednak sporo ciekawych tytułów, na które warto zwrócić uwagę - wśród nich jest prawdziwa perełka, której pierwsza część skradła mi serce. Co więc pojawi się w najbliższym czasie?

Od wczoraj w Nintendo eShop dostępna jest kontynuacja popularnej gry roguelike - Rogue Legacy. Dwójka oferuje jeszcze więcej wciągającej rozgrywki dodając wiele nowych i ciekawych mechanik.

Venba to ciekawa wariacja na temat gier kulinarnych z ciekawą oprawą graficzną i... wątkiem fabularnym, który zabiera graczy do lat 80. ubiegłego wieku. Z tytuł odpowiada studio Visai Games, a jego premiera planowana jest na wiosnę 2023 r.

Nintendo Switch i gry indie. Na co warto czekać?

A Little to the Left to przyjemna gra logiczna, w której gracze organizują przedmioty domowe w atrakcyjne aranżacje. Do odkrycia jest ponad 75 uroczych zagadek, z których większość ma wiele rozwiązań. Grę stworzyły studia MAX INFERNO oraz SECRET MODE i jest już dostępna w eShop.

Blanc to osadzona w monochromatycznym świecie przygodówka nastawiona na kooperację, w której poznajemy losy jelonka oraz wilczego szczenięcia szukających drogi do domu. Muszą oni skoordynować swoje działania i wykorzystać indywidualne atuty, aby pokonać przeszkody wśród mroźnego terenu. Tytuł stworzył Casus Ludi, a jego premiera zapowiedziana jest na 14 lutego przyszłego roku.

Have a Nice Death. Ręcznie rysowana gra typu roguelike, w której gracze wcielając się w samą Śmierć zwiedzają generowane losowo działy tajemniczej korporacji rozprawiając się z niefrasobliwymi pracownikami. Gra od studia Magic Design Studios pojawi się w Nintendo eShop 22 marca.

A co jeszcze ciekawego pokazano na prezentacji?

Once Upon a Jester - już dostępna

Aka - 15 grudnia

Botany Manor - 2023 r.

GOODBYE WORLD - listopad 2022 r.

Dordogne - wiosna 2023 r.

A Space for the Unbound - 19 stycznia 2023 r.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly - wiosna 2023 r.

ONI : Road to be the Mightiest Oni - 9 marca 2023 r.

Desta: The Memories Between - początek 2023 r.

Pepper Grinder - 2023 r.

Indie World Showcase. Podsumowanie konferencji Nintendo z grami od małych twórców

Dla mnie najciekawszym punktem wczorajszej prezentacji był nowy zwiastun do Sports Story - kontynuacji świetnego połączenia japońskiego RPG z grą sportową Golf Story. O nowej części wiedzieliśmy od dawna. Pierwsze informacje i trailer pokazano kilka lat temu, jednak od tamtego czasu na temat gry nie wiedzieliśmy prawie nic. Do wczoraj. Twórcy nie dość, że zaprezentowali kawałek rozgrywki, który tym razem rozszerza golf o inne dziedziny sportowe, to jeszcze poznaliśmy datę premiery - przynajmniej przybliżoną. Na Sports Story nie będziemy musieli długo czekać. Gra w Nintendo eShop pojawi się już w przyszłym miesiącu. Niestety nie wiadomo dokładnie kiedy - ważniejszą wiadomością jest jednak to, że gra jest już gotowa i wkrótce będzie można w nią zagrać.

Wczorajsze Indie World Showcase pełne było zapowiedzi intrygujących i ciekawych gier, które doskonale odnajdują się na konsoli Nintendo. Switch to miejsce dla dużych i małych twórców, którzy swoimi tytułami mogą dotrzeć do ogromnej bazy graczy - od dnia premiery Switcha, trafił on do 114,33 mln graczy na całym świecie, a najpopularniejsze tytuły potrafią sprzedać się wielomilionowym nakładzie. Oczywiście trudno oczekiwać, by gra indie przyciągnęła taką grupę, jak najmocniejsze pozycje od samego Nintendo, ale i tak jest o co walczyć.