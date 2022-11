Przyszedł czas na podsumowania ostatniego kwartału - zrobiły to największe firmy technologiczne, zrobiło też to Nintendo. Podobnie jak przy okazji poprzedniego wpisu, nie będę się tu skupiał na pieniądzach, ale na samych liczbach, których japońska firma nie musi się wstydzić. Jasne, Nintendo w ostatnich trzech miesiącach, mimo spadku sprzedaży samych konsol, ma powody do radości. Od dnia premiery Switcha, trafił on do 114,33 mln graczy na całym świecie. Oznacza to, że w samych ostatnim kwartale udało się sprzedać 3,25 mln egzemplarzy konsoli. Rozkładając to na poszczególne modele otrzymujemy: 2,01 mln wersji OLED, 0,33 mln wersji Lite oraz 0,91 mln wersji podstawowej.

Jednak nie wszystko jest tak, jak zakładało Nintendo. Ze względu na panującą sytuację na rynku, w tym ograniczenia w dostępności podzespołów i problemy w chińskich fabrykach, firma zmuszona była do obniżenia prognoz sprzedaży swojej flagowej konsoli o 10%. Firma skupia całą swoją uwagę na dostarczeniu Nintendo Switch do sklepów w najgorętszym okresie zakupowym, który przypada na listopad i grudzień. Przedstawiciele firmy potwierdzają również, że nieco niższa sprzedaż (niż zakładano) z ostatniego kwartału to także wynik niepewnej sytuacji związanej z brakami części elektronicznych i przestojami w fabrykach.

Nintendo może spać spokojnie. Gry na Switcha sprzedają się doskonale

Nie mogło też zabraknąć w tym zestawieniu gier. Najlepiej w ostatnich trzech miesiącach poradziło sobie premierowe Splatoon 3, które w sklepach pojawiło się 8 września 2022 i do końca miesiąca znalazło 7,9 mln nabywców. Na drugim miejscu znalazło się Nintendo Switch Sports ze sprzedażą na poziomie 6,15 mln sztuk. Podium zamyka Mario Kart 8 Deluxe. Gra, która na rynku zadebiutowała w kwietniu 2017 r. nadal sprzedaje się fantastycznie i w ostatnim czasie znalazł 3,07 mln nabywców.

Wraz z podsumowaniem ostatniego kwartału Nintendo zaktualizowało dane związane ze sprzedażą gier na Nintendo Switch od wewnętrznych studiów japońskiej korporacji. Po co najchętniej sięgali gracze? Zaskoczeń chyba nie będzie żadnych:

Mario Kart 8 Deluxe - 48,41 mln egzemplarzy

To dane na 30 września 2022 r. Choć lista ta niemal w całości nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim podsumowaniem widać, że każdej grze przybyło nowych graczy. Nadal, niekwestionowanym liderem tego zestawienia jest Mario Kart 8 Deluxe - gra, która w samych ostatnich miesiącach sprzedała się w nakładzie przekraczającym 1,5 mln egzemplarzy. Wśród 10 tytułów tylko jednemu udało się zmienić pozycję - Ring Fit Adventure, które przeskoczyło z ostatniego miejsca na przedostatnie i zbliża się powoli do liczby 15 mln sprzedanych kopii.