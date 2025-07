Bierzcie światłowody bez zobowiązania. Powiem Wam, dlaczego warto

Zmiana dostawcy światłowodów nie jest tak szybka i bezproblemowa, jak w przypadku przeniesienia numeru. Do tego, operatorzy od kilku lat walczą z umowami na czas nieokreślony po okresie oznaczonym, z góry określonymi podwyżkami. Warto więc wcześniej sprawdzić, którzy operatorzy umożliwiają jeszcze wykupienie światłowodów z umową od razu na czas nieokreślony lub bez corocznych podwyżek po umowie na 2 lata.

Osobiście ostatni raz przedłużałem umowę na światłowody w styczniu 2022 roku, od 2024 roku mam umowę na czas nieokreślony i święty spokój. Żadnych telefonów i „atrakcyjnych” propozycji podpisania nowej umowy - z tego prostego względu, że konsultanci nie mogą mi zaproponować lepszych warunków niż mam obecnie.

Reklama

Umowa na czas nieokreślony na światłowody, przyda się też tym z Was, którzy wynajmują mieszkania, aby nie wiązać się na dłużej niż planujecie je wynajmować.

Sprawdźmy, u jakich operatorów możliwe jest jeszcze podpisanie umowy na czas nieokreślony. A jak nie ma, to jakie macie opcje do wyboru.

Światłowody w Orange bez zobowiązania

W Orange podpisując umowę na 2 lata, po okresie oznaczonym możecie przejść na umowę na czas nieokreślony, ale z podwyżką. I tak, za światłowody z prędkością do 300 Mb/s przez 2 lata będziecie płacić 70 zł miesięcznie, a po okresie oznaczonym i przejściu na umowę na czas nieokreślony - 80 zł miesięcznie.

To tyle samo, co w przypadku podpisania od razu umowy na czas nieokreślony. Tak więc w Orange opłaca się to tylko w przypadku wspomnianego wynajmowania mieszkania lub jeśli Wam zależy na dowolnym szachowaniu prędkościami światłowodów.

Światłowody w Play bez zobowiązania

W Play nie znajdziecie informacji o kosztach po umowie przy konkretnych pakietach, ale są one dostępne niżej - to wspólne zasady dla każdego z nich.

Warto je jednak przeczytać, już Wam pokazuje dlaczego. Jeśli zdecydujecie się najpierw na podpisanie umowy na 2 lata i później na przejście na umowę na czas nieokreślony, w pierwszy okresie po umowie będziecie płacić o 10 zł miesięcznie więcej i o 5 zł miesięcznie więcej po każdych kolejnych 12 miesiącach na umowie na czas nieokreślony.

Z kolei, jeśli od razu wybierzecie umowę na czas nieokreślony, już po 12 miesiącach kwota abonamentu urośnie o 5 zł miesięcznie i po każdym kolejnym roku o kolejne 5 zł miesięcznie.

Reklama

Tak więc podwyżki będą o takie same kwoty po dwóch latach, jak po umowie na okres oznaczony. Umowa na czas nieokreślony od razu, daje Wam tylko możliwość wypowiedzenia jej w każdym momencie, jednak cenowo jest to zupełnie nieopłacalne. W przeciwieństwie do Orange, gdzie podwyżka jest jednorazowa.

Światłowody w Plus bez zobowiązania

Podobnie jak Orange, również Plus stosuje jednorazową podwyżkę po okresie oznaczonym, co przy prędkości do 300 Mb/s za 40 zł przez 2 lata, na umowie na czas nieokreślony daje nam podwyżkę tylko do 45 zł miesięcznie.

Reklama

Jeśli chcecie od razu podpisać umowę na czas nieokreślony, możecie to zrobić u zależnego operatora Netia. Aczkolwiek, tutaj cenowo nie ma to znaczenia. W przypadku umowy na 2 lata za prędkość do 300 Mb/s będziecie płacić 55 zł miesięcznie, a po przejściu na umowę na czas nieokreślony 65 zł miesięcznie - tyle samo, jak przy podpisaniu od razu umowy na czas nieokreślony.

Światłowody w T-Mobile bez zobowiązania

W T-Mobile natomiast jest podobnie, jak w Play. Po okresie oznaczonym i przejściu na umowę na czas nieokreślony, kwota abonamentu rośnie o 10 zł miesięcznie oraz w kolejnych latach o kolejne 10 zł.

Światłowody w Vectra bez zobowiązania

U operatora Vectra jest możliwość podpisania od razu umowy na czas nieokreślony, ale i tak cena wszystkich pakietów urośnie o 10 zł po 12 miesiącach oraz o 10 zł po każdych kolejnych 12 miesiącach.

Podsumowując, jeśli chodzi o operatorów ogólnokrajowych, aktualnie już tylko w Orange, Plus i Netia możliwa jest sensowna cenowo opcja na przejście na umowę na czas nieokreślony. W Play i T-Mobile oraz Vectra po okresie oznaczonym pozostaje podpisanie nowej umowy, na nowych warunkach lub zmiana operatora, z uwagi na rosnącą kwotę abonamentu po każdych 12 miesiącach na umowie na czas nieokreślony.

Czy jest jakaś opcja na światłowody od razu na umowie bez zobowiązania w niskiej cenie? Jest - w nju mobile, ale to mocno ograniczona terytorialnie oferta - tylko w dużych miastach i lokalizacjach, gdzie nie jest dostępny Orange Światłowód.

Stock Image from Depositphotos.