Nintendo Switch odgrzeje kolejne kotlety, ale będzie też dużo nowości. Podsumowanie prezentacji

Podsumowanie najważniejszych zapowiedzi z Nintendo Direct!

Jeżeli mieliście nadzieję że na nowym Nintendo Direct znajdzie się miejsce dla nowych gier - to mam dla was dobre wieści. Nowości jest sporo — i to może od nich zacznijmy, nim dotrzemy do klasyków które postanowiono wskrzesić i dać im odrobinę życia także na hybrydowym sprzęcie N.

Mario + Rabbids Sparks of Hope - kontynuacja nietypowego mariażu maskotki Nintendo z postaciami Ubisoftu zapowiedziana została jakiś czas temu. Teraz jednak tytuł doczekał się oficjalnej daty premiery. W nową odsłonę strategii zagramy już 20 października. Na zaostrzenie apetytu - jest też nowy trailer.

Dragon Quest to marka, która w Japonii od samego debiutu jest na szczycie list popularności. Nikogo więc nie dziwią kolejne sequele i spin-offy. Jedne bardziej udane, inne mniej. Jak będzie z Dragon Quest Treasures - przekonamy się już 9 grudnia. Bo wtedy właśnie będziemy mogli połączyć siły z potworkami i ruszyć ku przygodzie!

Harvestella to nowy tytuł od Square Enix, który jest połączeniem RPG i... symulatora życia. Mariaż to dość nietypowy, ale szaleństwo związane z Animal Crossing odcisnęło swoje piętno nie tylko wśród indie twórców i wydawców. Duzi gracze także chcą uszczknąć z niego coś dla siebie. Na następcę Stardew Valley bym nie liczył, ale kto wie. Może grze uda się podbić serca publiczności. Przekonamy się już jesienią - premiera zaplanowana została na 4 listopada.

Jeżeli graliście w Sayonara Wild Hearts, to mam dla Was dobrą wiadomość. Nowa gra ekipy odpowiedzialnej za tę piękną przygodę w przyszłym roku trafi na Switcha. Lorelie and the laser eyes ma być "współczesną przygodówką z zagadkami", cokolwiek miałoby to znaczyć... trailer wygląda ładnie - i aż trudno mi uwierzyć, że równie ładnie będzie to działać na Switchu, ale kto wie...

Na krótkim Nintendo Direct pojawił się także stary znajomy. Sonic Frontiers tej zimy ma biegać także na Switchu.

Super Bomberman R 2 - pewne formuły nigdy się nie nudzą, myślę że nie przesadzę ani trochę mówiąc, że Bomberman to jeden z nich. W przyszłym roku doczekamy się kontynuacji jego współczesnego wydania — a w nim sporo walki w dużych grupach o skarby. Premiera w przyszłym roku.

A już dzisiaj można kupić Little Noah: Scion of Paradise — dość uroczo wyglądającą grę z gatunku roguelite.

Odgrzewane kotlety i wskrzeszane pomysły - tych na Switchu na pewno nie zabraknie!

Plotkowało się o tym już wcześniej, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie: przygodówka Return to Monkey Island zawita także na Switcha. Gra ma pojawić się tam równolegle z innymi platformami:

Spełnia się także mokry sen fanów Persony 5. Gra w edycji Royal już 21 października trafi na Switcha. Dzisiaj zapowiedziano też, że Persona 4 Golden oraz Persona 3 Portable pojawią się u Nintendo — ale zabrakło jakichkolwiek konkretów.

A skoro już jesteśmy przy kultowych jRPG - Nier Automata: The End of Yorha Edition — czyli kompletne wydanie ze wszystkimi DLC oraz nowymi strojami — 6 października października pojawi się na Switchu.

Już dzisiaj do eShopu ma trafić Portal: Compation Collection, czyli kompilacja obu odsłon kultowego klaska od Valve.

O swoich starociach nie daje także zapomnieć Capcom — i co rusz wydaje nowe kompilacje. W przyszłym roku na Switchu zadebiutuje Mega Man Battle Network, na którą składać się będzie aż dziesięć gier.

Jeszcze tego lata, bo 26 sierpnia, będziemy mogli wrócić do świata Pac-Man World. Re-Pac Edition na trailerze mnie nie oczarował, ale nie ukrywam, że nie należę do fanów tego spinoffu.