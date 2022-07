Samochodów elektrycznych jest i będzie coraz więcej

Liczba samochodów elektrycznych stale rośnie i ta tendencja się nie zmieni - jak niedawno informował Kamil Pieczonka, w samej Polsce w pierwszym półroczu 2022 roku zarejestrowano 12 207 sztuk samochodów z napędem bateryjnym lub hybryd typu plug-in, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku. W sumie po naszym kraju jeździ już blisko 49 tys. zelektryfikowanych samochodów osobowych oraz 2 tys. elektrycznych samochodów dostawczych - a w innych państwach te wyniki są nawet jeszcze lepsze. Należy również pamiętać, że Parlament Europejski podjął decyzję o redukcji emisji CO2 przez nowe samochody o 100% do 2035 roku, co oznacza, że od 2035 nie będą sprzedawane żadne auta spalinowe.

Kwestią, która nie daje wielu kierowcom spokoju, jest utylizacja akumulatorów EV. Obawy te są jak najbardziej zrozumiałe i słuszne - zdaje się jednak, że rozwiązaniem tego problemu jest… recykling. Redwood Materials to doskonały startup, w którego wierzy coraz więcej gigantów motoryzacyjnych.

Źródło: Unsplash @michael_marais

Redwood Materials da akumulatorom EV drugie życie

Redwood Materials to firma założona przez współzałożyciela Tesli, J.B. Straubela. Nie jest to jednak miejsce spoczynku wszystkich akumulatorów, a sposób na danie im drugiego życia, co sprawia, że obawy dotyczące ekologii przy końcowym etapie życia elektryków niemal całkowicie znikają. Startup dostarcza akumulatory do swojej fabryki w Carson City w Nevadzie, gdzie ponad 95% metali znajdujących się w tych bateriach, wliczając w to nikiel, kobalt, lit i miedź, zostanie odzyskanych i wykorzystanych do regeneracji elementów anod i katod.

Komponenty są odsyłane do partnerów Redwood Materials, takich jak chociażby Panasonic. Zapewnienie dostaw baterii lub materiałów do ich produkcji skłoniło branżę motoryzacyjną do współpracy z producentami ogniw, na czym wygrał właśnie wspomniany startup. Oczywiście nalezy zaznaczyć, że nie jest to jedyna firma zajmująca się recyklingiem akumulatorów - lecz w tej chwili jest jedną z najlepszych i najszybciej rosnących, zyskując co chwilę uznanie kolejnych wielkich firm.

Źródło: Twiiter @RedwoodMat

Redwood Materials ma zaufanie wśród największych firm motoryzacyjnych

Z usług startupu założonego przez współzałożyciela Tesli korzystają największe marki, takie jak Toyota, Volkswagen, Audi, Ford, Amazon czy wcześniej wspomniany Panasonic. Zgodnie z umową, nowa współpraca w zakresie recyklingu akumulatorów pojazdów elektrycznych obejmie również prototypowe baterie z ośrodków badawczych VW, takich jak Battery Engineering Lab w Chattanooga w Tennessee.

Firma ma wielkie plany i konsekwentnie je rozwija. We wrześniu zeszłego roku Redwood Materials ogłosiło, że planuje zbudować fabrykę o wartości 2 miliardów dolarów, która będzie produkować katody i folie anodowe do blisko 100 gigawatogodzin rocznie, co ma wystarczyć na milion pojazdów elektrycznych do 2025 roku. Startup planuje zbudowanie kolejnej fabryki w innym miejscu, która ułatwiłaby współpracę z poszczególnymi firmami.

Źródło: Twiiter @RedwoodMat

JB Straubel skomentował swoją działalność w następujący sposób:

Zbliża się przejście na transport elektryczny i czystą energię, a baterie zasilające te technologie są niesamowitą szansą. Wraz z tym, jak coraz więcej baterii zbliża się do końca swojego życia każdego roku, dostępny staje się coraz większy zasób, który można w nieskończoność poddawać recyklingowi. Redwood i Volkswagen Group of America mają wspólną wizję stworzenia krajowego łańcucha dostaw akumulatorów, który pomoże poprawić ślad środowiskowy akumulatorów litowo-jonowych, obniżyć koszty, a co za tym idzie, zwiększyć dostęp i ulepszyć przyjęcie pojazdów elektrycznych.

Dwie marki Volkswagen Group, które są najmłodszymi partnerami Redwood Materials, nie ujawniły, ile akumulatorów zostanie wysłana do firmy. Ta współpraca może okazać się jednak kluczowa dla VW i Audi - Volkswagen Group of America chce, aby do 2030 roku aż 55% sprzedaży w Stanach Zjednoczonych stanowiły samochody w pełni elektryczne. Redwood Materials już postawiło mnóstwo kluczowych kroków dla EV, a wszystko wskazuje na to, że jest to zaledwie początek.

Źródło: TechCrunch

Obrazek wyróżniający: CHUTTERSNAP dla Unsplash