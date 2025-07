Tani i dobry. To nowy król przystawek do TV!

Xiaomi wprowadziło do oferty nową generację swojego "sticka" do telewizora. W tej generacji sporo się zmieniło - ale przy tym udało się utrzymać naprawdę korzystną cenę!

Rynek przystawek do telewizorów rośnie w siłę. Co rusz pojawiają się nowe, warte uwagi, propozycje. Ale obok tej wielu trudno będzie przejść obojętnie. Xiaomi TV Stick 4K (2. generacji), bo o nim mowa, wprowadza powiew świeżości w skostniałym świecie przystawek. To znacznie więcej niż tylko drobna aktualizacja. To skok technologiczny tej kategorii urządzeń, który może zachęcić do siebie nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Xiaomi TV Stick 4K (2. generacji): co nowego?

Kluczową zmianą w Xiaomi TV Stick 4K (2. generacji) jest nowy układ quad-core Cortex-A55 działający wespół z wydajnym GPU Mali-G310. Producent deklaruje, że sprzęt zaoferuje teraż nawet 80% wyższą wydajność CPU i 150% wzrost mocy GPU względem poprzednika. W praktyce przekłada się to na płynniejszą pracę systemu, szybsze uruchamianie aplikacji i stabilne działanie nawet podczas korzystania z kilku usług jednocześnie.

Nowa generacja sticka obsługuje formaty 4K Ultra HD, Dolby Vision oraz HDR10+, zapewniając bogate kolory, głębokie kontrasty i wyrazistość detali. To duży postęp względem poprzednika, w którym brakowało zwłaszcza obsługi tego ostatniego. W kwestii dźwięku również nastąpił wyraźny progres: pojawiło się pełne wsparcie dla Dolby Atmos oraz DTS:X. Jeżeli więc macie w domu odpowiednie nagłośnienie, to prawdopodobnie będzie to bardzo wyraźnie słyszalny progres.

Xiaomi TV Stick 4K (2. generacji) doczekał się także obsługi Wi-Fi 6. Takowe ma zagwarantować nie tylko większą przepustowość, ale także stabilność połączenia. Jeżeli sięgacie po dużo materiałów w 4K, to będzie to kluczowa zmiana, która pozwoli stracić mniej nerwów na problemy techniczne. Ponadto ulepszono również łączność BT (tym razem do Bluetooth 5.2). Przystawka doczekała się też minimalistycznego pilota z nowymi skrótami do najczęściej używanych aplikacji.

Xiaomi TV Stick 4K (2. generacji) z Google TV!

Wisienką na torcie jest zupełnie nowy system. Tym razem zamiast Android TV użytkownicy przystawki będą mogli skorzystać z Google TV. Nowe wcielenie telewizorowego systemu od Google oferuje bardziej dopracowany interfejs, lepsze rekomendacje treści i integrację wielu platform streamingowych. To jedna z tych małych-wielkich zmian, które po prostu cieszą.

A cieszą tym bardziej, że producent wciąż zamknął wszystko w malutkiej formie. Sprzęt waży raptem 44 gramy - i przywodzi na myśl pendrive'a. Ogromnym atutem przystawki jest bez wątpienia także jej cena. Na Aliexpress można ją obecnie nabyć za mniej niż 200 złotych - co w segmencie budżetowych przystawek jest naprawdę znakomitą i godną uwagi ofertą.