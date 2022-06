W marcu tego roku Google poinformowało o uruchomieniu w warszawskim kampusie Google for Startups specjalnego centrum. W nim, lokalne organizacje pozarządowe świadczą pomoc prawną i psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy. Kilkanaście dni później firma przedstawiła plany związane z pierwszą pomocą. A jeszcze w marcu utworzyła specjalny fundusz Google for Startups Ukraine Support Fund o wartości 5 milionów dolarów. W jego ramach, do końca roku przyznane ma być 5 milionów dolarów na finansowanie ukraińskich startupów na zasadach equity-free (bezzwrotne). Wybrane firmy otrzymają do 100 tys. dolarów. Dodatkowo mogą liczy na stały mentoring Google, wsparcie produktowe i kredyty na usługi chmurowe.

Google informuje, że firmy, które otrzymają wsparcie z funduszu, wybierane są na podstawie kilku kryteriów. Najważniejszym jest data założeniu. Do programu kwalifikują się wyłącznie startupy powstałe przed 24 lutego tego roku. Firmy spełniające warunki mogą składać wnioski na stronie kampusu Google for Startups. Dla firm, które nie kwalifikują się do samego Funduszu, Google for Startups oferuje inne formy wsparcia, o których poczytacie na stronach Google.

Pierwsze ukraińskie startupy z dofinansowaniem od Google

Poniżej znajdziecie listę pierwszych ukraińskich firm, które otrzymały wsparcie z funduszu Google for Startups Ukraine Support Fund:

Almexoft - platforma typu low-code do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznego zarządzania dokumentami.

CareTech Human - w pełni zautomatyzowane urządzenie typu "plug-and-play" do codziennej kontroli stanu zdrowia i wczesnego wykrywania chorób.

Discoperi - system kontroli wideo oparty na sztucznej inteligencji, który gromadzi dane o ruchu drogowym, aby zapobiegać wypadkom samochodowym i zwiększać bezpieczeństwo na drogach.

Dots Platform - oparta na chmurze, wszechstronna platforma do dostarczania żywności.

Elai.io - platforma text-to-video, która umożliwia użytkownikom generowanie treści wideo z wirtualnymi prezenterami na podstawie tekstu.

Effy.ai - oprogramowanie HR, które umożliwia liderom i liderkom budowanie wydajnych zespołów.

Handy.ai - wewnętrzna platforma komunikacyjna oferująca osobistego wirtualnego asystenta dla pracowników.

Lab24 - cyfrowy rynek laboratoriów medycznych łączący klientów z przystępnymi cenowo usługami.

Mindly - kompleksowa platforma wspomagająca zdrowie psychiczne, wykorzystywana do terapii online, która oferuje opiekę nad pacjentami opartą na sztucznej inteligencji i automatyzację administracji klinicznej.

PRAVOSUD - platforma analizy sporów sądowych umożliwiająca prawnikom opracowywanie skutecznych strategii prawnych.

pleso therapy - platforma pozwalająca zadbać o zdrowie psychiczne, która skutecznie łączy pacjentów z terapeutami.

Private Tech Network - platforma typu "venture capital-as-a-service" oparta na sztucznej inteligencji, której zadaniem jest przyspieszenie i usprawnienie procesu pozyskiwania dofinansowania.

Releaf Paper - pierwszy na świecie producent wyrobów papierowych powstających z opadłych liści.

Respeecher - system konwersji głosu dla twórców treści.

Skyworker - aplikacja oferująca usługi rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

VanOnGo - obsługiwana przez sztuczną inteligencję platforma dostaw bezpośrednich dla konsumentów.

ZooZy - aplikacja mobilna do kompleksowej opieki nad zwierzętami domowymi, która łączy w jednej platformie wiele potrzeb - żywienie, porady dotyczące szkolenia, opiekę zdrowotną i inne niezbędne informacje.

