Valve aktualizuje dokumentację Steam - a konkretnie narzędzia Steamworks przeznaczonego dla deweloperów oraz wydawców sprzedających gry na tej platformie. Firma dostarcza wygodny kalkulator, który stanowi rekomendacje cenowe w zależności od regionu. Gdy ustalana jest cena, ta automatycznie konwertowana jest do innych walut pozwalając sprawdzić, jak będzie wyglądał cennik w poszczególnych regionach.

Przez wiele lat nasz zespół oferował zalecenia cenowe, by doradzić producentom, którzy mogą nie mieć wystarczająco czasu lub zasobów, by uważnie śledzić wszystkie 39 walut na Steam (to sporo!). Te zalecenia cenowe przedstawiają kwoty, na jakie my sami wycenilibyśmy grę w innych walutach na podstawie ceny w dolarach amerykańskich. Mogą być one przydatne, jeśli przykładowo zdecydowaliście się na cenę 19,99 $, ale nie jesteście pewni, ile wasz produkt powinien kosztować w rialach katarskich albo koronach norweskich