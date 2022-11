Black Friday w PlayStation Store. Przegląd ofert i zniżki na PS Plus

Tradycyjnie, jak co roku, PlayStation Store świętuje Black Friday tydzień wcześniej. W sklepie wystartowała promocja na cyfrowe gry. Największe hity i mniej znane tytuły kupicie teraz w niższych cenach. Podobnie jak roczny dostęp do abonamentów PlayStation Plus

Black Friday w tym roku przypada 25 listopada, ale nie przeszkadza to sklepom w przyciąganiu klientów znacznie wcześniej. Amazon oferuje klientom cały tydzień promocji wraz z dodatkowymi dniami zahaczającymi o tzw. Cyber Monday. Tydzień promocji oferuje również PlayStation, które zaprasza do swojego cyfrowego sklepu kusząc promocjami i przecenami na najciekawsze tytuły na PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

PlayStation Store świętuje Black Friday do 28 listopada. W tym roku promocja została podzielona na cztery sekcje: Bestsellery, Świetne Okazje, Gry w trybie wieloosobowym oraz Rozszerz swoje gry. W każdej z nich znajdziecie tytuły od popularnych studiów i wydawców, największe hity, i nieco mniej znane gry niezależne - w każdej kategorii i dla każdej grupy wiekowej.

W ramach promocji kupić można m.in. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales w wersji na PS4 & PS5 za 129,50 zł,

FIFA 23 w wersji na PS4 za 179,40 zł, FIFA 23 w wersji na PS5 za 209,94 zł, NBA 2K23 w wersji na PS5 za 169,50 zł, Rycerze Gotham w wersji na PS5 za 191,40 zł, Gran Turismo 7 w wersji na PS5 za 210,18 zł, Horizon Forbidden West w wersji na PS5 za 210,18 zł. Jest też Cyberpunk 2077 w wersji na PS5 za 104,50 zł, The Last of Us Part 1 na PS5 za 254,25 zł i GTA V w wersji na PS5 za 84,50 zł. A skoro już jesteśmy przy GTA V warto zwrócić uwagę na masę dodatków, jakie zostały przecenione w ramach promocji Black Friday w PlayStation Store.

Black Friday z PlayStation. Przegląd oferty promocyjnej

To m.in. GTA Online: karta gotówkowa Megalodon Shark (PS4) i GTA Online: karta gotówkowa Megalodon Shark (PS5) za 262,65 zł, Destiny 2: Królowa-Wiedźma - Edycja specjalna za 169,50 zł, Assassin's Creed Valhalla - Season Pass za 89,50 zł, czy zestawy dodatków do Fortnite: pakiet Miętowe Legendy za 42,60 zł, zestaw Chwała Cieniom za 28,50 zł i pakiet Technologiczna Przyszłość za 31,50 zł. Pełna lista gier i szczegóły promocji dostępne są pod tym linkiem.

Jednak to nie koniec atrakcji związanych z Black Friday i PlayStation. W ramach promocji, nowi i aktywni użytkownicy mogą zakupić subskrypcję PlayStation Plus, na każdym z trzech poziomów z 25-procentową zniżką. Z promocji można skorzystać za pośrednictwem PlayStation Store do 28 listopada 2022 roku. A to oznacza, że roczny dostęp do podstawowego planu Essential obejmującego darmowe gry co miesiąc, rozgrywkę online, dodatkowe rabaty, PS+ Collection oraz pamięć w chmurze zapłacicie teraz 180 zł. PlayStation Plus Extra na rok rozszerzające plan o m.in. katalog gier, zawierający setki tytułów, od definiujących gatunek wysokobudżetowych hitów po innowacyjne gry niezależne kosztuje 300 zł. Najwyższy plan PlayStation Plus Premium to wszystkie poprzednie korzyści oraz dodatkowo klasyki z poprzednich generacji konsol, granie w chmurze oraz wersje próbne. W promocji Black Friday rok dostępu kupicie za 360 zł - o 120 zł mniej niż cena regularna.