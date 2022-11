Chłodne listopadowe wieczory z Xbox Game Pass. W co warto zagrać?

W co zagracie w pierwszej połowie listopada? Już dziś do katalogu Xbox Game Pass dołączyły nowe tytuły.

Październik w Xbox Game Pass nie należał do specjalnie ekscytujących miesięcy. Co prawda już w pierwszej połowie pojawiły się m.in. Chivalry 2 i dwa sezony przygodówek The Walking Dead, jednak o hitach nie można było mówić. Zdecydowanie lepiej wyglądała końcówka - A Plague Tale: Requiem, które w bibliotece pojawiło się 18 października wzbudziło sporo zainteresowania wśród graczy. Podobnie jak kolekcja Amnesia i fantastyczne japońskie RPG - Persona 5 Royal. Gra, która do tej pory dostępna była wyłącznie na konsolach Sony pojawiła się zarówno na sprzęcie Microsoftu, na PC i konsolach Nintendo Switch. A w co będzie można zagrać w pierwszych dniach listopadach?

1.11

The Legend of Tianding (Konsole, Chmura, PC) - premiera

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (PC)

The Walking Dead: Michonne - The Complete Season (PC)

3.11

Ghost Song (Konsole, Chmura, PC) - premiera

8.11

Football Manager 2023 (PC) - premiera

Football Manager 2023 Console (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Return to Monkey Island (Konsole, Chmura, PC)

10.11

Vampire Survivors (Konsole)

15.11

Pentiment (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Somerville (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Jak widać, październik przynosi zatrzęsienie premier gier na konsolach Xbox, w chmurze oraz na komputer PC. Oprócz obowiązkowej pozycji dla fanów menadżerów piłkarskich w postaci Football Manager 2023 warto zainteresować się pozostałymi tytułami. W szczególności jeśli lubicie gry przygodowe. Return to Monkey Island to fantastyczny powrót do korzeni klasyki i serii, która swoje początki miała w czasach, gdy za tego typu tytuły odpowiadało studio LucasArts. Ron Gilbert, twórca Monkey Island, wraca w dobrej formie. Return to Monkey Island choć przedstawione w nieco innym stylu, niż pierwsze części, to wciąż kawał solidnej gry przygodowej, obok której nie można przechodzić obojętnie.

Xbox Game Pass w listopadzie. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

8.11

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022 Xbox Edition (Konsole, Chmura, PC)

15.11

Art of Rally (Konsole, Chmura, PC)

Fae Tactics (Konsole, Chmura, PC)

Next Space Rebel (Konsole, Chmura, PC)

One Step from Eden (Konsole, Chmura, PC)

Supraland (Konsole, Chmura, PC)

Pierwszy miesiąc dostępu do Xbox Game Pass w wersji Ultimate dającego dostępu do setek gier na konsolach, komputerach i w chmurze oraz możliwość uruchamiania sporej części tytułów na urządzeniach mobilnych z opcją sterowania dotykowego, kosztuje 4 zł. Oferta dotyczy tych, którzy nie korzystali wcześniej z abonamentu lub założyli nowe konto. Po okresie promocyjnym abonament kosztuje 54,99 zł miesięcznie. Xbox Game Pass na konsole kosztuje 40 zł. Podobnie jak osobne abonament PC Game Pass. Jeśli posiadacie w domu różne urządzenia warto zdecydować się na droższy plan, tym bardziej, że w sieci dostępnych jest mnóstwo poradników, które podpowiadają, jak zaoszczędzić na abonamencie.