Jedna z najlepszych gier Sony powróci na PlayStation 5!

Czekacie na drugi sezon The Last of Us? Nowe odcinki serialu HBO szybko się nie pojawią, ale jeśli chcecie poznać dalszą historię Joela i Ellie, zagrajcie w The Last of Us Part II. Poczekajcie jednak na wersję dla PS5, która może mieć premierę lada moment.

Seria The Last of Us to niewątpliwie jeden z większych hitów PlayStation, który znalazł również uznanie widzów za sprawą telewizyjnej adaptacji, z która wzięło się HBO. Pierwszy sezon w Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych to jedna z najważniejszych produkcji stacji. Prace nad drugim sezonem powoli ruszają, a najnowsze informacje wskazują, że zdjęcia do nowych odcinków rozpoczną się już na początku stycznia przyszłego roku w kanadyjskim Vancouver. Jest to więc doskonały moment na podkręcanie atmosfery wokół marki i wygląda na to, że PlayStation wie, kiedy go wykorzystać.

The Last of Us Part I w wersji na PS5, które na rynku we wrześniu ubiegłego roku to coś więcej niż remaster hitu z PS3. Gra została napisana na nowo przy użyciu zaawansowanego technologicznie silnika od Naughty Dog, charakteryzująca się bardziej szczegółową grafiką, zintegrowanymi funkcjami kontrolera bezprzewodowego DualSense i wieloma innymi rozwiązaniami wykorzystywanych przez nową generację. Od dawna mówiło się, że studio pracuje też nad odświeżeniem drugiej części przygód Joela i Ellie, która pojawiła się na PS4 w 2020 r. I wygląda na to, że wkrótce może nastąpić jej premiera.

The Last of Us Part II na PS5!

Minęło pięć lat… Po śmiertelnie niebezpiecznej podróży przez wyniszczone przez pandemię USA Ellie i Joel osiedlają się w Wyoming. Życie w prosperującej wspólnocie zapewnia im poczucie stabilności, nawet mimo zagrożenia ze strony zarażonych oraz ocalałych kierowanych desperacją. Gdy traumatyczne wydarzenie zakłóca panujący spokój, Ellie wyrusza w podróż, a jej celem jest zemsta. Polując na winowajców, będzie musiała poradzić sobie z psychicznymi oraz fizycznymi konsekwencjami swoich działań.

O tym, że jesteśmy coraz bliżej premiery The Last of Us Part II w wersji na PS5 informuje PlayStation Game Size - profil na X (dawniej Twitter), który śledzi zmiany na serwerach PlayStation Store, informuje o tym, jakie gry się tam pojawią - często przed ich premierami - oraz ile zajmują miejsca. W jednym z ostatnich wpisów pojawiła się wzmianka o The Last of Us Part II w wersji na PS5. Doniesienia te potwierdza również serwis Insider Gaming, który skontaktował się z PlayStation Game Size prosząc o dodatkowe informacje.

The Last of Us Part II w wersji na PS5. Kiedy premiera?

Kiedy możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi The Last of Us Part II w wersji na PS5? Niewykluczone, że gra pokazana zostanie już na początku przyszłego miesiąca - w ramach nagród The Game Awards 2023, które w tym roku będą szczególnie ciekawe. Nie tylko ze względu na tytuły, które walczą o najważniejsze trofea - pełną listę nominacji zobaczycie w naszym podsumowaniu The Game Awards 2023 – wszystkie nominacje. Szykuje się zacięta walka o tytuł gry roku!, ale przede wszystkim przez plotki wskazujące, że to właśnie na tym wydarzeniu zaprezentowany zostanie pierwszy zwiastun Grand Theft Auto VI.

Na GTA6 czekają chyba wszyscy - zarówno fani, jak i ci, którzy z marką dopiero się zapoznają. Rockstar Games w zeszłym tygodniu oficjalnie potwierdziło, że oczekiwanie na pierwsze informacje nie potrwa już długo i pierwsze konkrety zostaną zaprezentowane na początku grudnia. Choć konkretnej daty nie przedstawiono, można śmiało założyć, że studio wykorzysta sytuację i The Game Awards będzie doskonałą okazją do prezentacji zwiastuna. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilkanaście dni. Rozdanie nagród The Game Awards odbędzie się 8 grudnia czasu polskiego (start 1:30 w nocy).