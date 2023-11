Nowe zabezpieczenia gier nie takie straszne. Gracze mogę odetchnąć

Na kilka tygodni przed oficjalną premierą PlayStation 5 w wersji Slim pojawiły się pierwsze zdjęcia pudełek i zestawów PS5, które w pierwszej kolejności trafią do sklepów w Stanach Zjednoczonych. Internautów najbardziej zainteresował dodatkowy opis, który wskazuje, że do poprawnego połączenia konsoli PS5 z napędem Blu-ray potrzebne będzie jednorazowe połączenie z internetem w celu przeprowadzenia weryfikacji i wstępnej konfiguracji.

To zaczęło rodzić pytania o powód takiej decyzji i możliwe ograniczenia związane z przypisaniem napędu do konkretnej konsoli, co np. uniemożliwi jego przenoszenie do innych PS5. Sony z pewnością nie chce dopuścić do sytuacji, w której do konsoli mógłby zostać podłączony nieautoryzowany napęd Blu-ray pozwalający np. na uruchamianie pirackich wersji gier. Teraz, wraz z premierą konsoli w USA dowiadujemy się, że konieczność połączenia napędu z konsolą nie jest wcale bolesne i nakładające dodatkowe ograniczenia.

PS5 Slim - bez internetu nie połączysz napędu. Sony z dodatkowym zabezpieczeniem, ale bez daleko idących problemów

To, jak działa odłączany napęd do PS5 Slim pokazuje w swoim najnowszym materiale wideo kanał TronicsFix

Dowiadujemy się z niego, że po wstępnej konfiguracji PS5 Slim i napędu bez problemu może on być podłączony do drugiej konsoli, na której wstępna konfiguracja napędu również działa bez zarzutu. Wszystko działa jak należy i napęd można przekładać z jednej do drugiej. A to oznacza, że nie jest on na stałe przypisany do jednej konsoli. Przy okazji pierwszych opinii i wideo związanych z nowym PlayStation 5 poznajemy również sam mechanizm podłączania, odłączania i konfiguracji napędu optycznego w modelach slim. I nie jest to tak bardzo skomplikowane, jak mogło się wydawać.

Jak zdemontować napęd optyczny z konsoli PS5 Slim?

Przejdź do centrum sterowania i wybierz Zasilanie > Wyłącz konsolę PS5.

Ekran zgaśnie, wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a następnie również zgaśnie.

Odłącz kabel zasilania sieciowego i przewody i poczekaj, aż konsola PS5 ostygnie.

Zaraz po użyciu jednostka główna konsoli jest gorąca.

Umieść konsolę spodem do góry i przednią stroną do siebie, a następnie zdejmij stopki podstawki poziomej (długie).

Lekko unieś pokrywę z kółkiem z konsoli, aby odłączyć zaciski i ją zdjąć.

Palcem unieś wklęsłą część napędu optycznego i wyjmij go.

Zamocuj pokrywę z kółkiem, a następnie nóżki (krótkie).

Podłącz kabel zasilania sieciowego i przewody i włącz zasilanie.

Jak podłączyć napęd optyczny do konsoli PS5 Slim?

Umieść konsolę spodem do góry i przednią stroną do siebie, a następnie zdejmij stopki podstawki poziomej (krótkie).

Lekko unieś pokrywę z kółkiem z konsoli, aby odłączyć zaciski i ją zdjąć.

Dopasuj zaciski napędu optycznego do 2 otworów (oznaczonych odwróconym trójkątem), a następnie mocno wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Zamocuj pokrywę z kółkiem i stopki podstawki poziomej (długie) dołączone do napędu optycznego.

Dopasuj zaciski osłony do właściwych otworów w konsoli i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Podłącz kabel zasilania sieciowego i przewody i włącz zasilanie.

Warto jednak wciąż pamiętać, że do sparowania napędu optycznego i konsoli PS5 podczas konfiguracji wymagane jest połączenie z Internetem. Na szczęście tylko jednorazowo - przynajmniej tak wynika po kilku dniach obecności sprzętu na rynku. Czy w niedalekiej przyszłości dowiemy się, że napęd ma jednak limit przypisanych konsol? Nie wydaje mi się, gdyby tak miało być, już byśmy się o tym dowiedzieli.