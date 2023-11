Pad z ekranem, czy przenośna konsolka? PlayStation Portal w przedsprzedaży w Polsce!

PlayStation Portal (wcześniej Project Q) to przenośne urządzenie z wbudowanym kontrolerem DualSense oraz 8-calowym ekranem LCD, które obsługuje funkcję Remote Play. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą przełączyć grę z ekranu telewizora na PlayStation Portal i kontynuować rozgrywkę z innego miejsca w swoim domu. Choć na ten moment nie wygląda na to, by urządzenie przydało się poza domem, może znaleźć zainteresowanie wśród tych, którzy współdzielą telewizor z innymi domownikami, a chcą kontynuować rozgrywkę, gdy konieczne jest zwolnienie dużego ekranu.

PlayStation Portal w przedsprzedaży w Polsce! Kiedy premiera?

PlayStation Portal w Polsce pojawić się ma już na początku przyszłego miesiąca. Łowcy Gier znaleźli ofertę sklepu RTV EURO AGD, z której wynika, że urządzenie dostępne będzie już 1 grudnia w cenie 999 zł, czyli niewiele drożej niż jego sugerowana cena w euro, która wynosi 219,99 €. Jednak to nie koniec. Jak zauważa serwis, w ofercie przedsprzedażowej w Polsce pojawiły się też inne nowe akcesoria sygnowane logo PlayStation, które zostały zapowiedziane kilka miesięcy temu.

Chodzi tu przede wszystkim o bezprzewodowe słuchawki PULSE Explore oraz PULSE Elite. Te pierwsze, dokanałowe słuchawki pojawić się mają w polskich sklepach 12 stycznia i będą kosztować 949 zł, natomiast nauszne Elite do Polski zawitają 21 lutego w cenie 659 zł. W sprzedaży pojawi się również adapter PlayStation Link oferujący szybki i bezstratne połączenie audio na większej liczbie urządzeń. Wystarczy sparować bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite lub słuchawki bezprzewodowe PULSE Explore z dwoma adapterami USB, a następnie włożyć jeden z nich do konsoli PS5, a drugi do komputera PC lub Mac. Po zakończeniu konfigurowania można łatwo przełączać się między kompatybilnymi urządzeniami bez odłączania i przenoszenia adapterów.

Co ciekawe PlayStation Portal pojawił się też w ofercie Media Expert. Jednak w drożej cenie i z nieco inną datą premiery. W tym sklepie urządzenie kupicie za 1199 zł, a dostępny ma być od 11 grudnia tego roku.

