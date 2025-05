Jeden dzień z HUAWEI Watch 5. Co potrafi?

Mieliśmy okazję przekonać się, jak najnowszy smartwatch HUAWEI sprawdza się, jako nieodłączny towarzysz aktywnego dnia. Wszystko zaczyna się o poranku, gdzie wkracza do akcji dbając o nasze zdrowie. Później można przekonać się, jak dzięki niemu nawigacja, płatności i powiadomienia są zawsze pod ręką, a futurystyczny design i długa praca baterii czynią go uniwersalnym i wszechstronnym kompanem na każdy dzień. Zapraszamy do wideo powyżej.

