Promocje nigdy się nie kończą! Łap znakomite okazje nim znikną bezpowrotnie

Allegro od lat pozostaje pierwszym wyborem Polaków w temacie zakupów online. Ale prawda jest taka, że zakupy tam jeszcze nigdy nie były tak opłacalne. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 77% konsumentów oczekuje nagród za zakupy online i... platforma postanawia odpowiedzieć na te potrzeby, wprowadzając nową funkcjonalność w ramach Allegro Smart! Teraz oprócz darmowych dostaw i zwrotów, użytkownicy mogą korzystać także z personalizowanych wyzwań. Te pozwolą zdobywać Smart! Monety, które przełożą się na jeszcze większe oszczędności.

Jeżeli nie wiesz czym są Smart! Monety, to już spieszę z tłumaczeniem. To nic innego jak wirtualne punkty, które wszyscy użytkownicy platformy zdobywają za zakupy i szeroko pojętą aktywność w jej obrębie. Możemy je wymieniać na kupony obniżające wartość Twoich zamówień: nawet do 100 zł jednorazowo i aż do 3000 zł miesięcznie! Allegro udostępniło już blisko 40 milionów wyzwań. Jakich? Sprawdź i przekonaj się sam, znajdziesz je w zakładce "Smart! Monety i wyzwania" w sekcji "Moje Allegro".

“Wprowadzenie Smart! Monet oraz wyzwań tylko dla smartowiczów koncentruje dodatkowe korzyści z zakupów na Allegro wokół naszej flagowej usługi Allegro Smart! Pozwoli nam to na jeszcze lepsze budowanie relacji z naszą najbardziej zaangażowaną grupą kupujących. Bo to właśnie smartowicze odpowiadają za zdecydowaną większość zakupów na Allegro, kupując aż 5 razy częściej niż inni użytkownicy platformy" – podkreśla Paweł Łowisz, dyrektor Allegro Smart! i programów lojalnościowych w Allegro.

O tym że posiadanie abonamentu Allegro Smart! się opłaca nikogo nie trzeba przekonywać. Subskrypcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i pozwala na co dzień oszczędzać: zarówno dzięki specjalnym promocjom dostępnym wyłącznie dla abonentów, jak i darmowym wysyłkom. Teraz zaś dokłada kolejną cegiełkę, obok której trudno będzie komukolwiek przejść obojętnie.

Tych okazji Smart! Weeks nie możesz przegapić!

Najlepsze oferty startujące 16.05

Głośnik przenośny Blow Boombox czarny 80 W

Cena: 99,99 zł

Blow Soundwave to przenośny głośnik Bluetooth, który łączy w sobie potężne brzmienie, nowoczesny design i pełną mobilność. Dzięki mocy aż 80W, zaawansowanej technologii TWS i wsparciu technologii Bluetooth 5.3 z zasięgiem do 10 metrów, gwarantuje niezapomniane wrażenia dźwiękowe: w domu, na pikniku czy podczas wypadu za miasto. Dzięki certyfikatowi IPX5 Soundwave jest odporny na zachlapania, co czyni go idealnym towarzyszem deszczowych wieczorów i plażowych imprez czy wypraw nad jezioro. Wbudowane radio FM, wejścia AUX, USB, slot na kartę SD oraz możliwość podłączenia mikrofonu dają użytkownikom ogrom opcji i swobody użytkowania. Wisienką na torcie jest akumulator o pojemności 3000 mAh, który zapewnia wiele godzin muzyki bez potrzeby sięgania po ładowarkę. Dodatkowym atutem są dynamiczne efekty RGB, a także wsparcie dla najpopularniejszych platform streamingowych m.in. Spotify czy YouTube.

Najlepsze oferty, które już są dostępne!

Xiaomi TV A Pro 2025 43” QLED 4K

Cena: 949 zł

Propozycja dla wszystkich szukających nowoczesnego telewizora, który połączy rewelacyjną jakość obrazu z funkcjonalnością Smart TV. Xiaomi TV A Pro 2025 to ekran o przekątnej 43 cali, który powstał z myślą o wymagających użytkownikach. Zastosowane w nim nowoczesne technologie zapewniają niezwykle szczegółowy obraz, wyraziste kolory i perfekcyjny kontrast: niezależnie od warunków oświetleniowych. Dzięki wsparciu dla HDR, filmy i seriale nabierają kinowej głębi. Ponadto technologie Dolby Audio, DTS:X oraz DTS Virtual:X gwarantują przestrzenny, czysty, dynamiczny, dźwięk, który wznosi wszystko na znacznie wyższy poziom. To prawdziwa gratka dla miłośników filmowych i serialowych seansów w domowym zaciszu. Wszystko to napędza elegancki design, a także wsparcie Google TV i dostęp do wszystkich popularnych aplikacji w jednym miejscu!

Fotel Gamingowy Materiałowy Sense7

Cena: 424 zł

Dla wielu z nas, spędzających przy biurku długie godziny, odpowiedni fotel jest akcesorium na wagę złota. Sense7 Spellcaster FUKU to idealny wybór zarówno dla graczy, jak i osób pracujących biurowo. Tapicerka HDF fabric zapewnia mu wysoką oddychalność, a zimna pianka w siedzisku gwarantuje trwałość i komfort bez odkształceń. Ponadto akcesorium oferuje także regulowane podłokietniki 1D, ergonomiczną poduszkę lędźwiową, a także funkcję bujania z odchyleniem oparcia od 90° do 160°. To fotel, który dostosowuje się do każdego z użytkowników. Stabilna, pięcioramienna podstawa oraz ciche, kauczukowo-nylonowe kółka chronią podłogę i pozwalają na swobodne przemieszczanie po każdej powierzchni. Wszystko to utrzymane w stonowanym, nowoczesnym, stylu, który idealnie wpasuje się w każde wnętrze!

Apple MacBook Air 13,6" M2 8GB/256GB

Cena: 3399 zł

MacBook Air od Apple to linia komputerów, która stworzyła zupełnie nowy segment sprzętów: ultrabooki. Od początku komputery te były definicją mobilności i wydajności, a 13,6-calowy MBA z układem M2 jest tego idealnym przykładem. Ten ultralekki laptop (konstrukcja waży raptem 1,24 kg), który jest zręcznym połączeniem elegancji, mocy i energooszczędności w wytrzymałej, aluminiowej, obudowie. Nowoczesny procesor M2 z 8-rdzeniowym CPU i zintegrowaną grafiką zapewnia błyskawiczne działanie. To sprzęt idealny do pracy: biurowej i kreatywnej, a także szeroko pojętej rozrywki i multimediów.

Urządzenie wyróżnia zachwycający ekran Liquid Retina 13,6", który gwarantuje niesamowitą jakość obrazu. Wbudowany system audio na składający się z czterech głośników i wsparciem dźwięku przestrzennego Dolby Atmos zapewnia kinowe brzmienie. Nie zabrakło tam również kamera FaceTime HD o rozdzielczości 1080p, a także wbudowanych mikrofonów z redukcją szumów. MacBook Air ma także w zanadrzu wygodną klawiaturę Magic Keyboard z Touch ID i wyjątkowo długi czas pracy na jednym ładowaniu: aż do 18 godzin!

Najlepsze oferty startujące 17.05

Odkurzacz pionowy bezprzewodowy JIMMY H8 FLEX

Cena: 799 zł

JIMMY H8 Flex to odkurzacz bezprzewodowy stworzony z myślą o nowoczesnym domu. Jest lekki i oferuje wysoką moc. Dzięki silnikowi cyfrowemu o mocy 550 W i sile ssania aż 185 AW, bez trudu poradzi sobie z kurzem, sierścią i większymi zanieczyszczeniami. Co istotne: dotyczy to zarówno podłóg twardych, jak i dywanów i wykładzin. Ponadto Elastyczna rura pozwala zadbać o czystość nawet w najtrudniej dostępnych miejscach: bez schylania i dodatkowej gimnastyki. Wbudowane oświetlenie LED oraz czujnik kurzu pozwolą nam pozbyć się nawet niewidocznych zabrudzeń. Wisienką na torcie jest wyświetlacz LED, który informuje o trybie pracy, poziom zapylenia i czasie działania, zapewniając nam pełną kontrolę podczas sprzątania.

Warto także mieć na uwadze, że w zestawie znalazło się aż 7 wymiennych końcówek do każdego rodzaju powierzchni. Od szczelin, przez materace, aż po delikatną tapicerkę. Akumulator zapewnia do 65 minut pracy na jednym ładowaniu. Uchwyt ścienny z funkcją ładowania zadba o to, by urządzenie zawsze było gotowe do działania.

