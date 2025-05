Pakiet Sport w Polsat Box Go: twoje centrum sportowych emocji

Dla tych, którzy pragną mieć dostęp do szerokiej gamy transmisji sportowych w jednym miejscu, Polsat Box Go przygotował kompleksową ofertę w ramach pakietu Sport. To propozycja, która łączy najważniejsze wydarzenia z różnych dyscyplin, dostępna w wygodnej formie streamingu online.

Reklama

Bogactwo wyboru na ponad 20 kanałach sportowych

Pakiet Sport w Polsat Box Go to prawdziwe centrum dowodzenia dla każdego fana sportu. Gromadzi on ponad 20 wyselekcjonowanych kanałów, które zapewniają dostęp do czołowych lig, prestiżowych turniejów i emocjonujących gal sportów walki. Fundamentem oferty są kanały z rodziny Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium. To właśnie na nich kibice mogą śledzić zmagania w europejskich pucharach piłkarskich, takich jak Liga Europy UEFA czy Liga Konferencji Europy UEFA, a także rozgrywki Ligi Narodów UEFA. Fani polskiego sportu znajdą tu transmisje z PlusLigi i Tauron Ligi, czyli najwyższych klas rozgrywkowych w siatkówce mężczyzn i kobiet, a także mecze siatkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń CEV oraz najważniejsze turnieje reprezentacyjne – mistrzostwa świata i Europy. Oferta obejmuje również krajowe rozgrywki koszykówki (ORLEN Basket Liga) i piłki ręcznej (Orlen Superliga), a dla miłośników sportów walki – gale UFC i FEN. Nie można zapomnieć o tenisie na najwyższym poziomie, z Wimbledonem na czele.

Uzupełnieniem są kanały ELEVEN SPORTS, które stanowią gratkę dla fanów futbolu i motorsportu. To tutaj można oglądać mecze czołowych lig europejskich: hiszpańskiej LaLiga EA Sports, włoskiej Serie A, francuskiej Ligue 1 McDonald’s czy niemieckiej Bundesligi, a także belgijskiej Jupiler Pro League. Kanały ELEVEN SPORTS to również dom dla "królowej motorsportu" – Formuły 1, oraz dla żużla na najwyższym poziomie w postaci PGE Ekstraligi.

Pakiet Sport to także dostęp do Eurosport 1 i Eurosport 2. Te kanały słyną z transmisji turniejów tenisowego Wielkiego Szlema, są kluczowym miejscem podczas Igrzysk Olimpijskich (zarówno letnich, jak i zimowych) i oferują szeroką gamę innych dyscyplin, w tym emocjonujące wyścigi kolarskie, mecze piłki ręcznej czy zawody w sportach zimowych. Ofertę dopełnia Motowizja, kanał dedykowany pasjonatom sportów motorowych, transmitujący między innymi rajdy WRC, ERC oraz zmagania w rallycrossie (World RX).

Maj pełen sportowych hitów: Od finałów po decydujące starcie w LaLiga

Maj zapowiada się niezwykle intensywnie dla subskrybentów pakietu Sport. Już w połowie miesiąca uwaga fanów polskiej siatkówki skupi się na półfinałach PlusLigi. Mecze zaplanowano na 16 i 17 maja. Szczególnie interesująco zapowiada się drugi dzień półfinałowej rywalizacji, kiedy to 17 maja o godzinie 14:45 w polskim półfinale zmierzą się Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie. Wielki finał, który wyłoni mistrza Polski, odbędzie się już dzień później, 18 maja o godzinie 20:00.

Miłośnicy piłki nożnej również nie będą narzekać na brak wrażeń. W środę, 21 maja, oczy całej Europy zwrócone będą na stadion San Mamés w Bilbao, gdzie rozegrany zostanie finałowy mecz Ligi Europy UEFA. To zawsze wielkie widowisko, pełne sportowych emocji i walki o prestiżowe trofeum. Zaledwie kilka dni później, w niedzielę 25 maja, odbędzie się ostatnia kolejka hiszpańskiej LaLiga EA Sports. Niewykluczone, że to właśnie te mecze zadecydują o losach mistrzowskiego tytułu, co gwarantuje ogromne emocje do ostatnich minut sezonu.

Maj to także początek jednego z najważniejszych turniejów w tenisowym kalendarzu – wielkoszlemowego French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Polsat Box Go Sport, dzięki obecności kanałów Eurosport, zapewni codzienne transmisje z tego świetnie zapowiadającego się wydarzenia. Kibice będą mogli śledzić zmagania najlepszych tenisistek i tenisistów świata, w tym występy polskich reprezentantów, przez cały okres trwania turnieju.

Formuła 1 nabiera tempa: weekendy wyścigowe w Polsat Box Go

Fani Formuły 1 również znajdą w Polsat Box Go Sport swoje miejsce. Pakiet zapewnia dostęp do transmisji wszystkich sesji treningowych, kwalifikacji i wyścigów Grand Prix na kanałach ELEVEN SPORTS, także w jakości 4K. Nadchodzące tygodnie przyniosą kolejne emocjonujące rundy, a wśród szczególnie wyczekiwanych weekendów wyścigowych w tym okresie znajdą się Grand Prix Włoch, Grand Prix Monako – klejnot w koronie F1, rozgrywany na ulicznym torze w księstwie – oraz Grand Prix Hiszpanii. Każdy z tych wyścigów to osobna historia, a rosnące zainteresowanie F1 pokazuje, że to nie tylko sport dla wybranych, bo każdy może w dowolnym momencie zacząć kibicować i emocjonować się tymi wyścigami.

Reklama

Nie tylko wielkie wydarzenia: sport dla każdego

Siłą pakietu Sport w Polsat Box Go jest nie tylko dostęp do największych i najpopularniejszych wydarzeń, ale także szeroka oferta dla fanów dyscyplin bardziej niszowych. Obok wspomnianych gigantów, jak piłka nożna, siatkówka, tenis czy F1, platforma oferuje transmisje z koszykówki, piłki ręcznej, żużla, sportów walki, kolarstwa, lekkiej atletyki, sportów zimowych czy rajdów samochodowych. To sprawia, że niemal każdego dnia można znaleźć coś interesującego do obejrzenia, niezależnie od indywidualnych preferencji. Ta różnorodność jest kluczowym atutem, który wyróżnia ofertę Polsat Box Go.

Wygoda i dostępność

Jedną z głównych zalet Polsat Box Go jest elastyczność i wygoda dostępu. Usługa działa na zasadzie streamingu internetowego, co oznacza, że ulubione transmisje sportowe można oglądać na różnych urządzeniach – telewizorach Smart TV, komputerach, laptopach, tabletach czy smartfonach - wystarczy połączenie z internetem, aby cieszyć się sportowymi emocjami w domu, w podróży czy gdziekolwiek indziej.

Reklama

Podsumowanie: kompleksowa oferta w atrakcyjnej cenie

Ponad 20 kanałów sportowych, dostęp do najważniejszych lig i turniejów krajowych oraz międzynarodowych, transmisje z popularnych i niszowych dyscyplin – wszystko to zebrane w jednym miejscu i dostępne w wygodnej formie online. Oto oferta Polsat Box Go. Następne tygodnie, z finałami siatkarskimi, decydującymi meczami piłkarskimi, wielkoszlemowym tenisem i kolejnymi wyścigami Formuły 1, stanowią doskonałą okazję, by przekonać się o bogactwie tej oferty. Dodatkowym argumentem jest promocyjna cena pakietu, która wynosi 40 zł za 30 dni dostępu.

--

Materiał powstał we współpracy z Polsat Box Go.