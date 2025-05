Pora wziąć się za siebie na poważnie. Oto sprzęt, który mi w tym pomoże

Inteligentny zegarek to sprzęt, który potrafi znacznie więcej, niż tylko prezentować powiadomienia ze smartfona. Współczesne modele sprawdzają się świetnie również jako urządzenia, które mogą dostarczać dość zaawansowanych danych o naszym zdrowiu. W moim życiu właśnie przyszła pora na to, by zająć się tym na poważnie. Pomoże mi w tym smartwatch HUAWEI WATCH 5. Dlaczego właśnie on? Już wyjaśniam.

Choć nawet mnie samemu trudno w to uwierzyć, dwa miesiące temu minęło 35 lat, odkąd przyszedłem na świat. Owszem, czuję się naprawdę nieźle i mam wrażenie, że do starości jeszcze bardzo długa droga, jednak pewnych spraw lepiej nie przekładać w nieskończoność. Zwłaszcza wtedy, gdy wiele rzeczy jest do poprawy, a po domu biega trójka przepełnionych energią dzieciaków. Tak, to właśnie ten moment w życiu, gdy pora przyjrzeć się swojemu zdrowiu nieco dokładniej.

Owszem, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie ogarnąć samemu, mimo imponującego postępu technologicznego. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z lekarzem i okresowych badań profilaktycznych, do których skądinąd wszystkich serdecznie zachęcam. Sęk w tym, że doskonale wiemy, jak to jest w praktyce. Bardzo trudno wygospodarować nam czas na odwiedzenie przychodni i skompletowanie zleconych badań. Zwłaszcza, że to przecież nic przyjemnego, a wielu z nas niechętnie podchodzi do służby zdrowia, czy wręcz boi się wizyty w gabinecie lekarskim. A gdyby tak istniał sposób na to, by w domowym zaciszu, w natłoku codziennych obowiązków i innych aktywności, uzyskać choćby najbardziej podstawowe informacje o stanie naszego zdrowia?





Można w tym celu wykorzystać smartwatch, który nosimy na nadgarstku właściwie na okrągło. Tylko który model wybrać, by pozwolił lepiej przyjrzeć się temu, w jakim stanie jest nasz organizm? Ja postawiłem na rynkową nowość, czyli HUAWEI WATCH 5. Skąd pomysł, by wybrać właśnie ten zegarek? Oferuje innowacyjny, bardzo wygodny sposób pozyskiwania informacji o zdrowiu użytkownika i to właśnie o nim chciałbym opowiedzieć Wam w niniejszym materiale. A to dopiero początek jego zalet.

HUAWEI WATCH 5 z X-TAP. Minuta, by wiedzieć, co się z Tobą dzieje

O tym, że inteligentne zegarki potrafią monitorować zdrowie i kondycję organizmu wiedzą wszyscy miłośnicy nowych technologii. Pulsometr czy pulsoksymetr znajdziemy nawet w najprostszych opaskach. W nieco droższych modelach pojawia się śledzenie temperatury ciała czy EKG .Które z tych funkcji znajdziemy w HUAWEI WATCH 5? Praktycznie wszystkie. Producent zadbał bowiem o to, by zegarek był wyposażony w kompleksowy zestaw czujników do monitorowania zdrowia użytkownika. Warto jednak pamiętać o tym, że samo zbieranie danych to jedno. Czym innym jest ich pozyskanie, a czym innym wygoda korzystania i dostępu do nich. By użytkownik, taki jak ja, chciał z nich korzystać, dostęp musi być szybki, prosty, a same dane mają prezentować się w sposób zrozumiały i atrakcyjny. Wszystko po to, by sięgać po nie jak najczęściej. Jak rozwiązał to HUAWEI? W swoim najnowszym zegarku umieścił czujnik X-TAP, który rewolucjonizuje to, w jaki sposób smartwatche badają nasze zdrowie. To, co potrafi, dosłownie urzekło mnie od pierwszej chwili.





Czym tak właściwie jest X-TAP? Jest to czujnik umieszczony na boku zegarka. Składa się z sensora EKG, fotopletyzmografu oraz 10-poziomowego czujnika dotykowego zintegrowanego w jednym module. To właśnie dzięki niemu możliwy jest pomiar natlenienia krwi nie z nadgarstka, a z opuszka palca, charakteryzującego się znacznie cieńszą skórą. Dzięki temu pomiar jest zdecydowanie bardziej dokładny. Na tym jednak możliwości X-TAP wcale się nie kończą. Wystarczy bowiem poświęcić około minuty, by dowiedzieć się o swoim zdrowiu zdecydowanie więcej.

Jak przy pomocy zegarka HUAWEI WATCH 5 z X-TAP szybko sprawdzić podstawowe parametry zdrowotne? Wystarczy przez trzy sekundy przytrzymać czujnik X-TAP, by rozpocząć trwający mniej niż minutę pomiar, podczas którego zbierane są następujące dane:

tętno,

EKG,

poziom stresu,

sztywność tętnic,

kontrola układu oddechowego,

saturacja,

temperatura ciała.

Do tego otrzymamy również podsumowanie danych zebranych przez zegarek wcześniej, takich jak HRV (zmienność rytmu serca), czy ocena jakości oddychania podczas snu. Wynik badania prezentowany jest w przejrzystej formie w aplikacji HUAWEI Zdrowie.

Co zyskałem dzięki regularnemu badaniu i śledzeniu zmian? Przede wszystkim dowiedziałem się, jak bardzo istotne jest dbanie o jakość snu. Do tej pory nie miałem pojęcia, jak mocno wyspanie się wpływa na podstawowe parametry życiowe. Dzięki funkcji “Zdrowie na oku”, na tyle, na ile to możliwe przy dzieciach w domu, staram się dbać o jakość snu. Aplikacja zwróciła mi również uwagę na to, że powinienem więcej czasu poświęcać na odpoczynek i ograniczać stres. Naturalnie, przydałby się również regularny wysiłek, do czego zachęty otrzymuję regularnie.

HUAWEI Watch 5 zaoferował mi dokładnie to, czego chciałem. Szybki dostęp do danych o zdrowiu z intuicyjnym podglądem parametrów by wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Co jeszcze wpłynęło na to, że sięgnąłem właśnie po ten model?





Smartwatch tak klasyczny, jak to możliwe? To właśnie HUAWEI WATCH 5

Przede wszystkim zależało mi na tym, by zegarek, który noszę na nadgarstku, jak najbardziej przypominał klasyczny zegarek. Okrągła tarcza, klasyczna bransoleta, zegarmistrzowskie materiały, z których wykonano zegarek to moje podstawowe wymagania względem tego typu urządzenia. Zegarki HUAWEI od dawna znane są z bardzo wysokiej jakości wykonania, dlatego mogłem być o nią spokojny. W zależności od wybranego wariantu, HUAWEI WATCH 5 posiada kopertę wykonaną z tytanu lotniczego lub stali szlachetnej. Wyświetlacz chroni szafirowe szkło, a wzornictwo, cóż, jest po prostu bardzo eleganckie, ale jednocześnie uniwersalne. HUAWEI WATCH 5 świetnie wygląda zarówno do garnituru, jak i znacznie mniej formalnej odzieży czy stroju sportowego.

Co jeszcze łączy go z klasycznymi zegarkami? W pewnym sensie czas pracy na baterii. Owszem, trzeba go regularnie ładować, jednak na tyle rzadko, że nie stanowi to większego problemu. Producent przewidział dwa tryby baterii: w standardowym zegarek może pracować nawet przez 4,5 dnia, a w oszczędnym nawet do 11 dni. W zupełności wystarczająco do komfortowego użytkowania nawet wtedy, gdy planujemy wykorzystywać zegarek również do monitorowania jakości snu.





iPhone czy Android? Z HUAWEI WATCH 5 mogę wybierać swobodnie

Wybierając zegarek, który pomoże mi zadbać o zdrowie kierowałem się również aspektami technicznymi. Najważniejsze było dla mnie to, by zegarek współpracował zarówno ze smartfonami Apple iPhone, jak i tymi, które pracują pod kontrolą systemu Android. Cóż, moja praca polega między innymi na tym, że zmieniam smartfony jak rękawiczki. Biurko ozdobione stosikiem urządzeń czekających na przetestowanie? Dla mnie to codzienność i uwierzcie mi na słowo, nie mam ochoty zmieniać zegarka w zależności od tego, z jakiego smartfona w danym momencie korzystam. Poza tym śledzenie danych zdrowotnych w kilku różnych aplikacjach mijałoby się z celem.

Na szczęście HUAWEI WATCH 5 równie dobrze działa z Androidem, jak i iOS, dlatego problem ten nie dotyczy mnie wcale. Podobnie jak nie dotyczy tych, którzy prywatnie korzystają ze smartfona z Androidem, a służbowo z iPhone’a itd. Mówiąc krótko, dla tych, którzy od smartwatcha oczekują dwusystemowości, HUAWEI WATCH 5 to właściwy wybór.





Co jeszcze oferuje najnowszy zegarek od HUAWEI? Między innymi wsparcie dla eSIM, moduł NFC do płatności zbliżeniowych czy podgląd map i wyznaczonej trasy w czasie rzeczywistym. Szczególnie przydatne, gdy wykorzystujemy smartwatch również do monitorowania postępów w treningach.

Moją motywacją do ogarnięcia się były mijające lata, chęć złapania zdrowszych nawyków i nauka słuchania samego siebie. Chciałem bardziej zadbać o siebie i wiem, że HUAWEI WATCH 5 może mi w tym pomóc. A co Ciebie motywuje do tego, by uważnie przyglądać się swojemu zdrowiu? Co chciałbyś zmienić w swoim życiu, w czym taki zegarek mógłby się przydać?





