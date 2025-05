Koniec Windows 10 to idealny moment na nowy komputer

Po niemal dekadzie obecności na rynku, ten popularny system przechodzi na zasłużoną emeryturę. Co to oznacza dla milionów użytkowników? Przede wszystkim koniec aktualizacji zabezpieczeń, poprawek błędów i wsparcia technicznego. Pozostanie przy Windows 10 po tej dacie narazi Twój komputer na rosnące ryzyko cyberataków i problemy z kompatybilnością nowego oprogramowania.

Microsoft skupia swoje siły na rozwoju Windows 11 i kolejnych generacji systemu, bogatszych w nowe funkcje i zoptymalizowanych pod kątem nowoczesnego sprzętu. Dlatego nadchodzący koniec wsparcia dla Windows 10 to nie tylko konieczność, ale i doskonała okazja, by rozważyć przesiadkę na nowy komputer. Zwłaszcza że, jak wynika z analiz, aż 70% z blisko 400 milionów urządzeń z Windows 10 na pokładzie ma już ponad pięć lat. Oznacza to, że większość z nich prawdopodobnie nie spełnia wymagań sprzętowych niezbędnych do darmowej aktualizacji do Windows 11.





Dlaczego warto zmienić komputer właśnie teraz?

Jeśli Twój obecny komputer ma już kilka lat, z pewnością zauważasz pewne ograniczenia: system uruchamia się wolniej, aplikacje działają ospale, a bateria ledwo wytrzymuje godzinę bez ładowarki. Nowoczesne laptopy z Windows 11, zwłaszcza te najnowsze, to zupełnie inna jakość pracy i rozrywki. Jest przynajmniej kilka kluczowych powodów, dla których warto rozważyć upgrade:

Czas pracy na baterii: zapomnij o ciągłym poszukiwaniu gniazdka. Nowe laptopy, takie jak ASUS Zenbook A14 (UX3407), oferują imponujący czas pracy – nawet do 32 godzin odtwarzania wideo offline na jednym ładowaniu! To zasługa energooszczędnych procesorów i optymalizacji systemu. Nawet bardziej rozbudowane modele, jak Zenbook DUO, zapewniają solidny, całodzienny czas pracy. Jakość obrazu ekranu OLED: ekrany ASUS Lumina OLED, dostępne w wielu nowych modelach firmy ASUS, to prawdziwy przełom. Oferują idealną czerń, nieskończony kontrast, żywe kolory (100% DCI-P3), błyskawiczny czas reakcji (0.2 ms) i mniejszą emisję szkodliwego niebieskiego światła (certyfikat TÜV Rheinland), co przekłada się na komfort dla oczu. Sztuczna Inteligencja (AI) na wyciągnięcie ręki: najnowsze laptopy wyposażone są w dedykowane jednostki przetwarzania neuronowego (NPU), które przyspieszają zadania związane z AI, odciążając główny procesor i kartę graficzną. Oznacza to płynniejsze działanie funkcji AI w systemie Windows (jak Copilot, Tłumaczenie na żywo, Ulepszone efekty Windows Studio, modyfikacja zdjęć w aplikacji Paint), a także nowe możliwości w zakresie kreatywności i produktywności. Innowacyjne rozwiązania zwiększające produktywność: producenci prześcigają się w pomysłach na ułatwienie pracy. Doskonałym tego przykładem jest ASUS Zenbook DUO (UX8406) – rewolucyjny laptop z dwoma pełnowymiarowymi ekranami dotykowymi.





ASUS Zenbook DUO (UX8406) – Podwójny ekran, podwójna produktywność

ASUS Zenbook DUO (UX8406) to laptop, który wyznacza nowe standardy w dziedzinie wielozadaniowości i innowacji, będąc idealnym kandydatem na następcę Twojego wysłużonego komputera. To pierwszy na świecie 14-calowy laptop z dwoma ekranami wspierany przez AI, zaprojektowany, by zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujesz i tworzysz.

Sercem Zenbooka DUO są dwa identyczne, 14-calowe ekrany dotykowe ASUS Lumina OLED o imponującej rozdzielczości 3K (2880 x 1800) i odświeżaniu 120 Hz. Ta konfiguracja dosłownie podwaja Twoją przestrzeń roboczą, eliminując potrzebę ciągłego przełączania się między oknami i aplikacjami. Wyobraź sobie możliwość edycji dokumentu na jednym ekranie, mając jednocześnie podgląd na materiały źródłowe, komunikator lub arkusz kalkulacyjny na drugim. Oba wyświetlacze oferują najwyższą jakość obrazu: kinową paletę barw (100% DCI-P3), certyfikację Dolby Vision, walidację Pantone dla precyzji kolorów oraz VESA DisplayHDR True Black 500 gwarantującą najgłębszą czerń i niesamowity kontrast. Co więcej, są chronione wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass i dbają o Twój wzrok dzięki certyfikacji TÜV Rheinland (redukcja niebieskiego światła) oraz oprogramowaniu ASUS OLED Care zapobiegającemu wypalaniu. Płynność ruchu przy 120 Hz na ekranie OLED sprawia, że trudno oderwać od niego oczy.





Wszechstronność pod każdym względem

Zenbook DUO to prawdziwy kameleon. Dzięki odłączanej, pełnowymiarowej klawiaturze Bluetooth ASUS ErgoSense z precyzyjnym touchpadem i wbudowanej, regulowanej podstawce (kąt nachylenia 40°-70° w trybie dwóch ekranów, stabilne 95° w trybie pulpitu), możesz płynnie przechodzić między różnymi trybami pracy:

Tryb laptopa : klawiatura magnetycznie mocowana do dolnego ekranu (połączenie i ładowanie przez piny Pogo) – klasyczne, wygodne doświadczenie. Klawiatura ErgoSense oferuje komfort pisania jak na komputerze stacjonarnym dzięki skokowi klawiszy 1.4 mm i specjalnemu profilowaniu.

: klawiatura magnetycznie mocowana do dolnego ekranu (połączenie i ładowanie przez piny Pogo) – klasyczne, wygodne doświadczenie. Klawiatura ErgoSense oferuje komfort pisania jak na komputerze stacjonarnym dzięki skokowi klawiszy 1.4 mm i specjalnemu profilowaniu. Tryb dwóch ekranów : ekrany ułożone pionowo lub poziomo, klawiatura osobno – idealne do porównywania danych, programowania, badań czy kreatywnej pracy wielozadaniowej.

: ekrany ułożone pionowo lub poziomo, klawiatura osobno – idealne do porównywania danych, programowania, badań czy kreatywnej pracy wielozadaniowej. Tryb pulpitu : ekrany rozłożone na płasko obok siebie (wsparte na podstawce) tworzą ogromny, niemal 20-calowy obszar roboczy w trybie ViewMax – doskonałe do zaawansowanych projektów.

: ekrany rozłożone na płasko obok siebie (wsparte na podstawce) tworzą ogromny, niemal 20-calowy obszar roboczy w trybie ViewMax – doskonałe do zaawansowanych projektów. Tryb udostępniania: laptop rozłożony na płasko (zawias 180°) pozwala łatwo dzielić się treścią z innymi podczas spotkań.

Pracę ułatwia intuicyjne oprogramowanie ScreenXpert, które pozwala zarządzać oknami, szybko przenosić aplikacje między ekranami (gestem "flick" lub przez App Navigator) i tworzyć własne grupy zadań (Task Groups), uruchamiając zestaw aplikacji jednym kliknięciem. Dostępne są też przydatne narzędzia wywoływane gestami, jak wirtualna klawiatura (stuknięcie sześcioma palcami) czy panel z odręcznym pismem i skrótami.

Moc i wydajność dla wymagających

Pod smukłą obudową (tylko 1,46 cm grubości bez klawiatury, waga ok. 1,35 kg) kryje się potężna moc. Zenbook DUO jest napędzany przez procesory najnowszej generacji Intel Core Ultra 9 (aż do modelu 285H, wyposażonego w 16 rdzeni) ze zintegrowaną grafiką Intel Arc oraz dedykowanym układem NPU Intel AI Boost. NPU odpowiada za przyspieszenie zadań AI, zapewniając płynne działanie inteligentnych funkcji systemu Windows 11 i aplikacji, przy niższym zużyciu energii i większej prywatności danych. Dodatkowo wspiera nas nawet 32 GB superszybkiej pamięci RAM LPDDR5x oraz dysk SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności do 2 TB. Zaawansowany system chłodzenia ASUS IceCool z podwójnymi wentylatorami, ciepłowodami i specjalnymi rozpraszaczami ciepła dba o niską temperaturę nawet przy intensywnej pracy, chroniąc również delikatne panele OLED.





Doświadczenia multimedialne uzupełnia system audio certyfikowany przez Harman Kardon z technologią Dolby Atmos i inteligentnym wzmacniaczem, który potrafi zwiększyć głośność nawet 5-krotnie bez zniekształceń. Kamera ASUS AiSense (FHD IR) zapewnia nie tylko szybkie logowanie twarzą, ale także, dzięki technologii 3DNR i czujnikowi światła otoczenia, doskonałą jakość obrazu podczas wideokonferencji, nawet w słabym oświetleniu. Wspiera ją AI, oferując efekty studyjne, jak rozmycie tła czy automatyczne kadrowanie. Zenbook DUO jest też gotowy na przyszłość łączności dzięki obsłudze najnowszego standardu Wi-Fi 7 oraz bogatemu zestawowi portów: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A i pełnowymiarowe HDMI 2.1. Całość zasila bateria o pojemności 75 Wh, która wystarcza na ponad 10 godzin pracy i wspiera szybkie ładowanie (50% w 30 minut) oraz uniwersalne ładowanie przez port USB-C.

Niezawodny towarzysz w podróży: ASUS Zenbook A14 (UX3407)

Jeśli priorytetem jest mobilność i ekstremalnie długi czas pracy na baterii, doskonałym wyborem będzie ASUS Zenbook A14 (UX3407). Ten ultralekki laptop waży poniżej 1 kg, co czyni go idealnym kompanem w podróży. Jego największym atutem jest fenomenalna bateria 70 Wh, która pozwala na nawet 32 godziny odtwarzania wideo offline lub ponad 19.5 godzin przeglądania internetu.

1 / 4

Zenbook A14 napędzany jest przez energooszczędne procesory Qualcomm Snapdragon z serii X ze zintegrowaną jednostką NPU Qualcomm Hexagon (do 45 TOPS), która również wspiera funkcje AI. Laptop oferuje piękny 14-calowy ekran ASUS Lumina OLED FHD, do 32 GB pamięci RAM LPDDR5X (8533 MHz) i szybki dysk SSD do 1 TB. Mimo smukłej obudowy, posiada komplet niezbędnych portów, w tym dwa USB4 Type-C i HDMI. Co ważne, dzięki efektywności energetycznej procesorów Snapdragon, Zenbook A14 utrzymuje wysoką wydajność nawet podczas pracy na baterii.

Zarówno Zenbook DUO (UX8406), jak i Zenbook A14 (UX3407) to przedstawiciele nowej generacji komputerów AI PC (lub Copilot+ PC w przypadku modeli ze Snapdragonem). Dzięki wbudowanym NPU, oferują one dostęp do zaawansowanych funkcji AI, które mogą zrewolucjonizować Twój sposób pracy i tworzenia:

Copilot w Windows : Twój inteligentny asystent, który pomoże Ci pisać, tworzyć obrazy, wyszukiwać informacje i wiele więcej, dostępny za pomocą dedykowanego klawisza.

: Twój inteligentny asystent, który pomoże Ci pisać, tworzyć obrazy, wyszukiwać informacje i wiele więcej, dostępny za pomocą dedykowanego klawisza. Funkcje AI od ASUS : ASUS StoryCube (UX3407) : inteligentne zarządzanie zdjęciami i filmami z wykorzystaniem AI do kategoryzacji i tworzenia wspomnień. ASUS AiSense Camera : kamera FHD z funkcjami AI, jak adaptacyjne przyciemnianie czy blokada ekranu, gdy odejdziesz od komputera (dostępne w obu modelach). Redukcja szumów AI : krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów online (dostępne w obu modelach).

:

Koniec wsparcia dla systemu Windows 10 to nieunikniony krok w ewolucji technologii. Zamiast traktować to jako problem, potraktujmy to jako doskonałą okazję do zainwestowania w sprzęt, który nie tylko zapewni bezpieczeństwo i kompatybilność na lata, ale także otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości.

Nowoczesne laptopy, takie jak rewolucyjny ASUS Zenbook DUO (UX8406) z podwójnym ekranem OLED czy ultramobilny i wytrzymały ASUS Zenbook A14 (UX3407), oferują ogromny skok wydajności, niesamowitą jakość obrazu, imponujący czas pracy na baterii i fascynujący świat funkcji AI. To inwestycja w Twoją produktywność, kreatywność i komfort codziennej pracy.

Czy jesteś gotów pożegnać ograniczenia starego sprzętu i przywitać przyszłość komputeryzacji osobistej? Koniec Windows 10 to idealny moment, by powiedzieć "tak"!

Artykuł powstał przy współpracy z marką ASUS.