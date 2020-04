Jaki smartwatch kupić? 5 rzeczy na które musisz zwrócić uwagę

Jaki smartwatch kupić? To coraz częściej zadawane pytanie. No bo kupić jakiekolwiek urządzenie jest łatwo, klik i mam. Co innego gdy chcemy dokonać dobrego wyboru, odpowiedniego dla nas. Atutem staje się coraz większy dostęp do tego segmentu urządzeń. Kolejni producenci udostępniają swoje propozycje na naszym rynku. Oczywiście daleko nam do Stanów Zjednoczonych, jednak moim zdaniem, nie jest źle. Obecnie raczej każdy znajdzie smartwatcha dla siebie, który idealnie wkomponuje się w jego/jej potrzeby.

Czy potrzebuję kupić smartwatch?

Co zabawne to pierwsze, podstawowe pytanie, które należy sobie zadać. Wiele osób skupia się na tym jaki smartwatch kupić, a nie na tym czy w ogóle potrzebuje to robić. Potem okazuje się, że są niezadowoleni z urządzenia, ale nie dlatego, że jest ono złe, a dlatego, że jest ono im absolutnie niepotrzebne. No bo co taki zegarek robi? Wysyła nam powiadomienia, pomaga w mierzeniu aktywności fizycznej, wspiera w codziennych czynnościach, czyli dokładnie to samo co robi telefon.

Jeśli nie czujesz tego, nie umiesz odpowiedzieć „tak” bez wyrzutów sumienia, to raczej nie ma co czytać dalej. Po prostu nie kupuj smartwatcha. W takiej sytuacji najpewniej go nie potrzebujesz i masz okazję przeznaczyć te fundusze na coś co ci się naprawdę przyda. Jeśli jednak skłaniasz się ku pozytywnej odpowiedzi to idźmy dalej. Pierwszy krok za nami. Pamiętaj, że smartwatch to nie obowiązek, to nie jest urządzenie dla każdego bo nie każdy go potrzebuje.

Do czego potrzebny mi smartwatch?

To pytanie jest już bardzo praktyczne, zero filozofii. Możesz szukać wsparcia w codziennych czynnościach, przedłużenia funkcji telefonu, czegoś co przy okazji pomoże Ci podnieść swoje cztery litery z krzesła co jakiś czas. W takim wypadku spektrum urządzeń jest naprawdę duże, znajdziesz coś dla siebie od firm takich jak Huawei, Samsung czy Fitbit.

Czy taki smartwatch chcesz kupić? A może chcesz, aby zastąpił Ci trenera personalnego. Na rynku jest naprawdę dużo typowo sportowych zegarków o ogromnych możliwościach analizy treningu. Pierwsze trzy marki, które należy wziąć pod uwagę w tym segmencie to Suunto, Polar i oczywiście Garmin.

Wybór zegarka dostosowanego do potrzeb to jedna z kluczowych spraw. Niedawno opisywałem Suunto 9, doskonały zegarek dla sportowców, który równocześnie jest przekleństwem dla każdego kto szuka jedynie wsparcia w codziennych zadaniach. Kiedy do wydania mamy ponad 2000 zł warto przemyśleć zakup, aby potem nie złościć się na zły wybór.

Smartwatch, a system. Jaki wybrać?

Wchodzimy na grząski grunt wojen plemiennych. O ile w przypadku komputerów czy smartfonów mamy bardzo ograniczone opcje: Windows albo Mac, Android albo iOS, o tyle na polu smartwatchy jest tego znacznie więcej. Niemal każdy producent zegarków tworzy własny ekosystem. Samsung, Huawei, Apple, Suunto, Garmin i inni stworzyli własne, indywidualne środowiska do pracy z ich urządzeniami. I tak z pytania „Jaki smartwatch kupić?” przechodzimy do „Jaki system wybrać?”.

Mówimy tu o różnych systemach operacyjnych, sklepach (lub ich braku) z aplikacjami, apkami do parowania z telefonem itp. itd. Jest tego naprawdę sporo. Co więcej, często migracja danych między jednym, a drugim urządzeniem np. w przypadku zmiany, bywa bardzo problematyczna. Dlatego warto wziąć pod uwagę elementy takie jak posiadany telefon, czy nawet komputer żeby wiedzieć jak to wszystko będzie się zgrywać i najlepiej pasowało do tego co już posiadamy.

Na ile starczy bateria w smartwatch?

Pytania dotyczące baterii są zasadne i sensowne wobec wszystkiego co bezprzewodowe, a smartwatch nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Na rynku mamy zegarki o bardzo zróżnicowanym czasie pracy na baterii. Jest Samsung S3 Frontier z baterią, którą trzeba ładować co 1-3 dni, Apple Watch który w zależności od użytkowania wytrzyma kilka dni, Suunto które spokojnie pociągnąć ponad tydzień.

Poza kwestią oczywistego komfortu mówimy tu też o finansach. W końcu najlepsze baterie są z reguły zarezerwowane dla najlepszych, a tym samym najdroższych urządzeń.

Jaki smartwatch kupić? Ładny czy funkcjonalny?

To bardzo zasadne pytanie. Zegarek jest elementem naszej garderoby. W przypadku mężczyzn często się mówi, że zegarek i obrączka to jedyna, dopuszczalna forma biżuterii.

Smartwatche mają to do siebie że często są albo ładne albo funkcjonalne. Czasami mają formę tradycyjnego zegarka, a czasami mydelniczki. Oczywiście to kwestia gustu, jednak jest to element, który trzeba bardzo dokładnie rozważyć jeszcze przed zakupem, a nie po nim.

Nasz smartwatch będzie na naszym ręku większość dnia i będziemy na niego często zerkać. Warto, aby przy tych okazjach nie powodował u nas skrętu kiszek.