Spotify, Fitbit Pay, GPS – tak zaawansowanej opaski fitness podobno jeszcze nie było

Najbardziej zaawansowany tracker zdrowia i aktywności fizycznej z wbudowanym systemem GPS, Spotify Connect & Control, Fitbit Pay i wieloma innymi funkcjami.

– tymi słowami zaczyna swoją informację prasową o Charge 4 Fitbit.

Firma od lat wypuszcza na rynek bardzo ciepło przyjmowane urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej, dodatkowo połączone z fajną aplikacją szczegółowo pokazującą to, co robimy w temacie sportu czy spokojniejszego ruchu. Fitbit Charge 4 został wyposażony w system GPS oraz Spotify Connect & Controll, a żywotność jego baterii ma sięgać 7 dni.

GPS oznacza, że podczas aktywności poza domem nie trzeba zabierać ze sobą smartfona by system odczytał dane lokalizacyjne. Fitbit Charge 4 będzie samodzielnie monitorował tempo i trasę w czasie rzeczywistym pozwalając wybrać z 20 trybów ćwiczeń zorientowanych na celu oraz 7 trybów ćwiczeń obsługujących GPS. System Fitbita przygotuje po treningu mapę jego intensywności bazując na strefie tętna na przebytej trasie.

Całkiem ciekawie zapowiadają się też „Minuty w Strefie Aktywności”, które w założeniu mają poprawić efektywność treningu. System korzystając z całodobowego monitorowania tętna Fitbit PurePulse będzie mierzył wysiłek włożony w każdą aktywność podnoszącą ciśnienie. Jednocześnie użytkownik będzie zdobywał punkty za każdą minutę umiarkowanej aktywności w strefie spalania tłuszczu i dwa punkty za energiczną aktywność w strefie kardio i szczytowej. Zobaczymy jak to wypadnie w praktyce, ale tak zwana gramifikacja zawsze dobrze sprawdza się w urządzeniach monitorujących aktywność, czego moja niesłabnąca fascynacja medalami i zamykaniem pierścieni w Apple Watch jest doskonałym przykładem.

Fitbit Charge 4 wyposażono ponadto w czujnik SpO2, na podstawie którego powstaje Wykres Szacowanej Zmienności Tlenu. Ma to w założeniu wskazywać na zmiany w oddechu podczas snu.

Fitbit Charge 4 wyceniono na 669 złotych, opaskę można kupić w kolorze czarnym, drzewa różanego i błękicie/czerni. Charge 4 Special Edition kosztuje natomiast 779 złotych i ma dodatkowo odblaskową plecioną opaskę oraz klasyczny czarny pasek.

Warto też dodać, że od 15 kwietnia aplikacja Fitbit będzie dostępna również w języku polskim.

źródło: informacja prasowa