Obecna sytuacja, ze względu na duże ryzyko i obostrzenia rządowe, niestety nie zachęca do uprawiania sportu. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z aktywności fizycznej. Co więcej, ze względu na niski popyt na akcesoria takie jak smartzegarki z GPS i idące za tym obniżki cen zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, to właśnie teraz może być idealny moment, by zaopatrzyć się w takie urządzenie. Dlatego właśnie postanowiłem przyjrzeć się dla was jednej z najpopularniejszych w naszym kraju serii smartwatchy – wyprodukowanym przez Garmin Fenixom. Prześledzimy sobie pokrótce ich historię, sprawdzimy ich ceny i odpowiemy na pytanie – który z nich warto dziś kupić. Pamiętajcie jednak, że w wielu miejscach będę tu subiektywny i ponieważ nie uprawiam np. kajakarstwa, wspinaczki wysokogórskiej czy też nie gram w golfa, niektóre funkcje Garmin Fenix będą dla mnie istotniejsze niż inne.

Garmin Fenix, czyli…

Seria Fenix stanowiła debiut firmy w kategorii zegarków GPS. Pierwszym modelem, jaki pojawił się na rynku był oczywiście Garmin Fenix. Zadebiutował on w 2012 r. i jak wszyscy konkurenci posiadał monochromatyczny wyświetlacz. Jeżeli chodzi o listę funkcji, to jak na tamte czasy możliwości Garmina prezentowały się całkiem imponująco – nie tylko pozwalał na śledzenie wielu rodzajów aktywności, ale mógł tez służyć jako klasyczna nawigacja oraz posiadał osobny tryb do zabawy w geocatching. Oprócz tego zegarek miał barometr, na podstawie które określał wysokość, na jakiej się znajduje. Urządzenie mogło też mierzyć temperaturę naszego ciała i otoczenia, zarówno przez wbudowany sensor, jak i poprzez załączony do zestawu krokomierz. Wszystkie dane zebrane przez smartwatch mogły zostać przesłane do komputera albo smartfonu. Dwa lata później na rynku zadebiutował Garmin Fenix 2, które dodawał kilka nowych funkcji. Do istotnych należy zaliczyć możliwość połączenia z czujnikiem tętna HRM Run i pokazywanie m.in. progu tlenowego oraz oszacowywanie na jego podstawie czasu ukończenia biegu. Dzięki poprawionej współpracy z akcesoriami, Garmin Fenix 2 mógł pokazywać także m.in. czas kontaktu z podłożem, nasz rytm biegowy czy nawet odchylenie biegacza względem pionu.

Na większe zmiany osoby uprawiające sport musiały poczekać do modelu Fenix 3. W tej wersji nie tylko wprowadzono kolorowy wyświetlacz i możliwość personalizacji tarczy zegarka, ale też skupiono się na poprawie jego działania, a więc dokładności wskazań GPS czy też czasu wyszukania satelity. Rok później zadebiutował Fenix 3 HR, który do mierzenia pulsu nie potrzebował już zewnętrznego czujnika, ponieważ miał go wbudowanego w kopertę zegarka.

W kolejnym modelu – Garmin Fenix 5 – wiele osób znalazło to, na co tak długo czekało – obsługę NFC. Dodatkowo model 5X (największy) otrzymał możliwość wyświetlania map topograficznych oraz map rowerowych, a także moduł Wi-Fi, pozwalający od tej pory prościej synchronizować dane z większą liczbą urządzeń. Jeżeli chcemy mieć wszystkie te rzeczy w naszym zegarku, a nie interesuje nas duży rozmiar tarczy, powinniśmy spojrzeć w kierunku jego następcy, czyli linii 5 Plus. Wszystkie zegarki z tej serii posiadały obsługę map, NFC oraz oprócz GPS i GLONASS wspierały także Galileo. Dodatkowo – 5 Plus pozwalało wgrywać na urządzenie pliki muzyczne i słuchać ich przez podłączony ze smartwatchem zestaw słuchawkowy Bluetooth.

Garmin oczywiście wraz z nowymi funkcjami stale rozwijał swoje oprogramowanie, dzięki czemu w kolejnym i ostatnim w chwili obecnej modelu Fenix 6 możemy pobrać i korzystać z szeregu map, dostarczających nam przydatnych informacji np. o planowanej trasie zjazdowej, biegowej czy nawet – o polu golfowym, na którym zamierzamy grać. Zegarki te wyposażone są także m.in. w funkcje ratunkowe, dzięki którym możemy szybko wysłać powiadomienie o wypadku wraz z naszą dokładną lokalizacją do wybranych wcześniej kontaktów Dzięki Wi -Fi w Fenixie 6 możemy także skorzystać z usług serwisów streamingowych jak Spotify czy Deezer.

Jakie urządzenia z serii Garmin Fenix są na rynku?

Jeżeli chodzi o oficjalną dystrybucję, to obecnie na polskiej stronie producenta dostępne są modele 5 Plus (5, 5S i 5X) oraz 6 (6,6S i 6X) w wariantach Pro i Sapphire. Oprócz tego kupić można także wersję Pro Solar, która różni się tylko tym, że posiada możliwość ładowania swoich baterii dzięki energii słonecznej. W sklepie Garmina ceny za urządzenia wahają się od 2,5 tys. zł za „podstawowego” Garmina 5 Plus aż po 4,3 tys. za największy model 6 zasilany z ogniw solarnych. Jeżeli chcemy nabyć starsze egzemplarze Fenixów, możemy to uczynić na stronie partnerów marki. Koszt nowego Fenixa 5 waha się od 1 900 do 2 500 zł. Modele od 3 w dół nie są już niestety dostępne w oficjalnej dystrybucji.

Ze względu na swoją popularność zegarki Garmin Feniks łatwo jest spotkać na rynku wtórnym. Jeżeli więc nie chcemy wydawać dużo pieniędzy, może to być opcja warta rozważenia. Model 5X możemy nabyć już za 1 300 – 1 500 zł, natomiast Garmin 6 Pro – za 2 600 zł. To właśnie na portalach z używanymi przedmiotami możemy też znaleźć zegarki Fanix z serii 1, 2 i 3. Model trzeci w dobrym stanie kosztuje około 700 – 800 zł. Za dwójkę zapłacimy od 200 do 300 zł. Co ciekawe – pierwszy Garmin Fenix jest droższy od swojego następcy, ponieważ kosztuje od 300 do 450 zł.

Garmin Fenix 5? Wciąż na topie

Patrząc na stosunek ceny do możliwości, gdybym dziś miał wybierać zegarek spośród wszystkich Fenixów, postawiłbym na któryś z modeli 5. Przede wszystkim – jest to pierwsza inkarnacja serii w której mogliśmy wybierać pomiędzy 3 wielkościami tarczy, dzięki czemu mógłbym mieć rozmiar dopasowany do wielkości mojego nadgarstka. Oprócz tego to właśnie w modelu 5 Garmin wprowadził system montażu QuickFit, dzięki któremu wymiana paska na nowy trwa kilka sekund. W połączeniu z możliwością ustawienia wyglądu samej tarczy sprawia to, że Garmin Fenix 5 był pierwszym zegarkiem firmy, który można było naprawdę spersonalizować.

Oprócz tego posiada on wszystkie funkcje, które mi jako biegaczowi są potrzebne do szczęścia. Bada on bowiem nie tylko tętno, ale także oksydację krwi i na tej podstawie oblicza takie aspekty jak progres wydolności, stopień zakwaszenia mięśni czy najlepszy moment na zakończenie ćwiczeń. Poza tym, to właśnie 5 jest pierwszym Fenixem, w którym użytkownicy nie skarżą się na działanie modułu GPS. To właśnie w modelu 5X zadebiutowały takie funkcje jak NFC, wyświetlanie map czy Wi-Fi, które tworzą z niego nie tylko kompetentnego kompana do uprawiania sportu, ale przede wszystkim – prawdziwy smart zegarek. A to wszystko ubrane w bardzo wytrzymałą i odporną na przeciwności losu obudowę. Atrakcyjna jest tez cena – model ten możemy dostać obecnie za cenę nieco ponad tysiąca złotych.

Pierwszy fit-zegarek? Zobacz od czego warto zacząć

Pamiętajmy, że omawiana dziś linia produktów jest topową w portfolio producenta. To właśnie Fenixy wyposażane są w najnowsze funkcje, najlepsze oprogramowanie i wykonane są z najlepszych materiałów. Oczywiście – idzie za tym także wysoka cena. Dlatego też, jeżeli ktoś dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze sportem i nie jest pewien, czy taki smart zegarek jest mu w ogóle potrzebny, to kupno Garmina Fenixa jest posunięciem dosyć ryzykownym.

Nie oznacza to jednak, że osoby które dopiero chcą kupić swój pierwszy fit-zegarek nie mają w czym wybierać – jest wręcz przeciwnie. Sam Garmin od lat rozwija także inne linie smartwatchy, aby każdy mógł znaleźć tam coś dla siebie. Oprócz Fenixów w portfolio producenta znajdziemy takei urządzenia jak Forerunner (dla biegaczy, a jakże), Approach (golf) czy Swim (pływanie). Są też zegarki multisportowe – Instinct, Vivoactive, Vivomove, Venu czy opaska Vivosmart. Wszystkie one nie mają tak rozbudowanej funkcjonalności jak Fenixy bądź też są skupione na dostarczaniu danych dotyczących wybranych dziedzin sportowych. Zachęcać w nich może jednak fakt, że charakteryzują się wyraźnie niższą ceną niż opisywana dziś seria smartwatchy.

Mam nadzieję, że to zestawienie pomogło wam się odnaleźć w tym cokolwiek zawiłym portfolio firmy i, jeżeli zechcecie przeznaczyć pieniądze właśnie na Fenixa, będziecie pewni, który model wybrać.