Od tanich do luksusowych: Przegląd smartfonów Samsung dla każdego budżetu

Jaki smartfon Samsung wybrać? Przegląd oferty od najtańszych do najdroższych

Samsung to marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Koreański producent od lat wiedzie prym zarówno na rynku światowym, jak i polskim. Ilość urządzeń, które można znaleźć w sklepach może jednak przytłoczyć. Właśnie dlatego przygotowaliśmy krótkie zestawienie modeli, na które z pewnością warto zwrócić uwagę. W naszym dzisiejszym przeglądzie zaserwujemy Ci szeroki przekrój oferty Samsunga, od tych najbardziej przystępnych cenowo, po flagowce z najwyższej półki.

Różnorodność smartfonów Samsunga na rynku jest imponująca – przyciągają różnymi funkcjami, zaspokajają różne potrzeby i oczywiście różnią się ceną. Aby podjąć decyzję o wyborze urządzenia, musisz uwzględnić wiele czynników, takich jak budżet, oczekiwania dotyczące baterii, aparatu czy designu. Szukasz niezawodnego urządzenia do pracy? Zależy Ci na najlepszej jakości zdjęć? A może po prostu potrzebujesz solidnej komórki do codziennych zadań? Zapraszamy do naszego przewodnika po świecie smartfonów Samsung, który pomoże Ci znaleźć model odpowiadający Twoim wymaganiom.

*Ceny, które umieściliśmy w poniższym rankingu to te najlepsze, które udało nam się znaleźć na Ceneo. Bardzo możliwe, że w serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych lub na promocjach w elektromarketach będzie trzeba za nie zapłacić nieco inną kwotę.

Samsung Galaxy M13

cena: od 559 zł

Zaczynamy od rozwiązania ultrabudżetowego. Samsung Galaxy M13, będąc nieznacznie tańszym od swojego poprzednika, wprowadza kilka ciekawych zmian. Na uwagę zasługuje ekran o rozdzielczości 2408 na 1080 px. Mimo że mamy tu do czynienia z technologią PLS, a nie AMOLED, jakość obrazu jest wystarczająca. Jeśli chodzi o aparat, jakość zdjęć wykonanych główną kamerą jest całkowicie akceptowalna dla telefonu w tej klasie cenowej. Pomimo kilku mankamentów związanych z ograniczeniami budżetowymi, Galaxy M13 oferuje solidnie wykonaną obudowę, wsparcie dla NFC (płatności zbliżeniowe) oraz szybkie Wi-Fi. Bateria o pojemności 5000 mAh gwarantuje nawet do dwóch dni pracy. Wszystko to czyni Galaxy M13 atrakcyjnym wyborem w tej półce cenowej.

Samsung Galaxy A14 5G

cena: od 806 zł

Choć najbardziej ekscytujące funkcje smartfonów zazwyczaj dostępne są tylko we flagowych modelach, wiele osób, którym nie zależy na "fajerwerkach" doceni model Galaxy A14 5G. Za niewielką cenę, która nie przekracza 1000 złotych, oferuje on łączność 5G oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Mamy też stosunkowo duży wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala, częstotliwość odświeżania 90 Hz (rzadkości w tej klasie cenowej), możliwość rozszerzenia pamięci do 1 TB oraz czteroletnie zobowiązanie Samsunga do regularnego aktualizowania zabezpieczeń. Jest też coś dla miłośników zdjęć selfie – przednia kamera oferująca 13 Mpix rozdzielczości, co w tej półce cenowej wcale nie jest standardem. Galaxy A14 5G to dowód na to, że niewielka cena może iść w parze z solidną technologią.

Samsung Galaxy A54 5G

cena: od 1559 zł

Jako bezpośredni następca Galaxy A53 5G – modelu, który w 2022 roku był jednym z najchętniej kupowanych smartfonów w Polsce w Polsce – A54 jest na dobrej drodze, aby powtórzyć sukces poprzednika. Pod pozornie skromną obudową kryje się szeroki wachlarz funkcji, które sprawiają, że jest to doskonały wybór dla tych, którzy szukają wydajnego smartfona w rozsądnej cenie. Posiada 6,4-calowy ekran o wiernym odwzorowaniu kolorów oraz zestaw trzech kamer, które oferują dobrą wydajność w różnych warunkach oświetleniowych. Bateria o pojemności 5000mAh świetnie wypada w testach. Sercem smartfona jest Exynos 1380, wspierany przez 6GB pamięci RAM i 128GB miejsca na dane. Aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix w połączeniu z 12 Mpix aparatem ultra szerokokątnym i 5 Mpix makro gwarantują dobrej jakości zdjęcia, a 32 Mpix na przedniej kamerze świetnie sprawdzi się podczas robienia selfie. Niestety telefon nie obsługuje trybu HDR, ale w tej cenie nie możemy mieć przecież wszystkiego. Dzięki pięcioletniemu zobowiązaniu Samsunga do aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń użytkownik może liczyć na ciągłe ulepszenia aż do 2028 roku. Galaxy A54 5G zdecydowanie zasługuje na uwagę. Z wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,4 cala i odświeżaniem do 120 Hz, potężną baterią oraz zaawansowanym zestawem kamer, ten model oferuje więcej niż konkurenci dostępni w podobnych cenach.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

cena: od 1948 zł

Samsung Galaxy XCover 6 Pro to rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują smartfona do pracy w trudnych warunkach. Zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku, model ten nadal pozostaje najlepszą opcją dla fanów solidnych i pancernych konstrukcji. To jeden z nielicznych smartfonów na rynku, gdzie wytrzymała obudowa idzie w parze z łącznością 5G. XCover 6 Pro spełnia normę MIL-STD-810H, co oznacza, że przeszedł szereg wojskowych testów odporności na czynniki zewnętrzne. Urządzenie posiada również certyfikat IP68, co pozwala na całkowite zanurzenie w wodzie, na głębokość do jednego metra, przez co najmniej 30 minut. 2 aparaty – 50 Mpix szeroki i 8 Mpix ultrawide – są wystarczające. Pamiętajmy o to, że w przypadku tego smartfona płacimy przede wszystkim za jego wytrzymałość, a nie rozbudowane funkcje. Wyposażono go w 6,6-calowy ekran (odświeżanie 120 Hz) pokryty odpornym na zarysowania szkłem Gorilla Glass Victus Plus. Reaguje na dotyk nawet podczas obsługi w rękawiczkach o grubości do 2 mm. Z racji na specyficzny design, XCover 6 Pro może nie przypaść do gustu każdemu – masywna gumowa konstrukcja to raczej wybór na budowę niż do biura. Bateria o pojemności 4050mAh mogłaby być nieco lepsza.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

cena: od 2028 zł

Przekraczamy pułap 2 tysięcy złotych i wkraczamy na terytorium flagowców. Samsung Galaxy S21 FE 5G to smartfon wyposażony w świetny ekran AMOLED HDR10 o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który zapewnia świetne oddanie kolorów. Wodoodporna (IP68) obudowa przypominająca design S21 i doskonale leży w dłoni. Urządzenie napędza chipset Snapdragon 888 5G, który zapewnia bezproblemową obsługę wymagających aplikacji i gier. Nie można zapomnieć o bardzo dobrej jakości zdjęć i filmów, zarówno w dzień jak i w nocy. Choć jego możliwości techniczne są imponujące, nie możemy zapomnieć o kilku niedociągnięciach. W pudełku zabrakło tym razem ładowarki. Nie mamy też slotu na kartę microSD.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

cena: od 2986 zł

Ubiegłoroczna wersja "składaka" od Samsunga to kolejny doskonały wybór, jeśli chodzi o smartfon, którego cena plasuje się w okolicach 3 tysięcy złotych. Jego największą zaletą jest użycie wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na doskonałe wykończenie i trwałość. Wyróżnia się także wodoszczelnością IPX8, wysoką częstotliwością odświeżania głównego ekranu i przystępną ceną (jak na smartfon z możliwością składania). Dzięki temu, że można go złożyć do niewielkich rozmiarów, idealnie pasuje do kieszeni. Pod względem specyfikacji, Z Flip 4 jest bardzo podobny do klasycznych flagowców serii Samsung Galaxy S. Wyposażony w duży, jasny i ostry ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, oferuje 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli chodzi o minusy, zabrakło teleobiektywu. Samsung mógłby też popracować nad żywotnością baterii. W porównaniu do klasycznych konstrukcji, których się nie składa, ten model wypada nieco gorzej.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

cena: od 5299 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G to prawdziwy majstersztyk, który jest wizytówką Samsunga, jeśli chodzi o ubiegłoroczne flagowce. Z zewnątrz nie różni się znacząco od poprzedniego modelu Galaxy S22 Ultra, jednak pod obudową znajdziemy najnowocześniejszy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ta zmiana nie tylko znacząco poprawiła wydajność, ale także przedłużyła czas pracy na baterii. Jeśli szukasz nowego flagowego smartfona, nie znajdziesz niczego lepszego. Najnowszy model Samsunga wyposażono w nowy główny obiektyw 200 Mpix. Zdjęcia wykonywane tym smartfonem wyglądają przepięknie. Oddają szczegóły i kolory, niezależnie od warunków oświetleniowych. Imponuje również przybliżenie, jakie można osiągnąć, korzystając z zoomu. Mamy też znakomity 6,8-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 120Hz (idealny do rysowania dołączonym rysikiem S Pen). Oczywiście, w 2023 roku można znaleźć znacznie tańsze smartfony, ale jeśli szukasz absolutnie najlepszego, co ma do zaoferowania Android, ten smartfon spełni Twoje oczekiwania!