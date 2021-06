Jaki powinien być nowy Switch? 3 rzeczy, które dla mnie MUSZĄ ulec zmianie

Nowy Switch nie musi być szybszy, piękniejszy i z postokroć lepszym ekranem. Nintendo musi zacząć panować nad tym, co pozwala wydawać na swojej konsoli

W zamierzchłych czasach Nintendo ustalało limity – wydawcy mogli wydać raptem kilka gier w ciągu roku. Ściśle kontrolowało rynek i trzymało nad wszystkim pieczę — stąd też ich Seal of Quality. Teraz co najwyżej mogliby sobie przyznać Seal of Quantity, bo patrząc na to jak wygląda eShop odnoszę wrażenie, że trafić tam może wszystko. Jak pokazały ostatnie tygodnie – nawet kalkulator, który ma problem z liczeniem.

Dodatkowym problemem jest to, że gry po prostu są fatalnie optymalizowane. Są produkcje, które działają wyśmienicie — i udowadniają, że jak się chce, to się da. Luigi’s Mansion 3 wygląda cudownie i rusza się cudownie. Monster Hunter Rise, mimo tego jak skomplikowanym jest projektem, również. Podobnie zresztą sprawy mają się z Wiedźminem 3 na Switcha, który dla wielu jest portem z kosmosu, bo ta gra po prostu działa. Ale to chlubne wyjątki, bo w ostatnich miesiącach jest masa bubli – i nie mam tu na myśli tylko fatalnych portów robionych na chybcika. Pamiętacie premierę Bloodstained, które było tak niedopracowane, że żal było patrzeć? Pamiętacie port Pillars of Eternity? Możemy też spojrzeć w ostatnie wielkie produkcje, tak nieakceptowalne jak Hyrule Warriors: Age of Calamity, które dostało błogosławieństwo Nintendo – w końcu wykorzystywana jest tam ich jedna z najpopularniejszych marek: The Legend of Zelda. Dlatego bardziej niż na nowym sprzęcie, zależy mi na nowym podejściu Nintendo.

I choć piszę to ze smutkiem – patrząc na wszystkich usprawiedliwiających to że się nie da, że i tak fajnie jest że w ogóle te gry się pojawiają, mam nikłe nadzieje na zmiany. Bo i po co Nintendo miałoby się starać, skoro nikt od nich tego nie wymaga, hajs się zgadza, a masy są zadowolone?