Jaką kartę microSD wybrać do smartfona? Najlepiej żadną.

Jeśli już jednak zdecydujecie się na taki krok, to pamiętajcie aby kupić nośnik firmowany logiem znanej firmy (np. SanDisk, Samsung, ADATA itp.) oraz z pewnego źródła. Jakby to nie zabrzmiało, pamięci microSD często są podrabiane i jeśli karta jest w bardzo okazyjnej cenie, to powinna się wam zapalić czerwona lampka. Podróbki zazwyczaj mają znacznie mniejszą trwałość, bo korzysta się w ich przypadku z kości pamięci o znacznie słabszej jakości i nie trzymają parametrów, więc stają się bezużyteczne.

Czy naprawdę potrzebujesz karty microSD w telefonie w 2020 roku?

Mamy 2020 rok, większość smartfonów ma wbudowane przynajmniej 64 GB pamięci, to już nie te czasy kiedy we flagowcach mieliśmy do dyspozycji zaledwie 16 GB pamięci. Dlatego jestem przekonany, że slot na kartę microSD jest zwyczajnie zbędny, nawet dla wymagających użytkowników, którzy mają na swoich smartfonach dużo danych. Oczywiście jeśli robicie codziennie kilkadziesiąt zdjęć i filmów to wbudowana pamięć jaka by nie była, to będzie za mała, ale w takim przypadku lepiej będzie chyba zgrać te dane z telefonu raz na jakiś czas. A jeśli chcecie mieć zawsze dostęp do swoich zdjęć, to pora skonfigurować jakąś usługę chmurową. Google Photos może trzymać wasze zdjęcia na swoich serwerach w nieograniczonej ilości (choć w ograniczonej jakości), więc nawet jeśli nagle będziecie potrzebowali pokazać znajomemu zdjęcia sprzed 5 lat, to bez problemu będziecie mogli to zrobić, nawet bez slotu microSD ;-).

Jeśli nadal was nie przekonałem, że slot na microSD jest zbędny i zamierzacie z niego korzystać, to kupcie chociaż szybką kartę. Bardzo dobry i duży ranking szybkości znajdziecie tutaj.