Jak szybka jest pamięć w smartfonach? Tłumaczymy standard UFS

Standard UFS (dokładnie UFS 2.0) zadebiutował w smartfonach w 2015 roku wraz z premierą Samsunga Galaxy S6. I nie jest to żadne zaskoczenie, bo koreańska firma to największych producent pamięci NAND na świecie, dlatego zapewnił sobie takie kości jako pierwszy. Wcześniej producenci smartfonów korzystali ze standardu komunikacji eMMC, który ma swoje ograniczenia i przestał być wystarczający wraz z rozwojem aparatów oraz coraz większymi możliwościami procesorów. Na czym polegała główna różnica między nimi?

Jak działa UFS?

Zarówno standard eMMC jak i UFS korzysta z pamięci NAND, tutaj nie ma wielkich różnic, choć oczywiście w UFS z racji większych możliwości wykorzystywane są szybsze kości. Oba te skróty odnoszą się do standardu komunikacji między procesorem (Host), a pamięcią. Różnice są tak naprawdę dwie, w przypadku eMMC komunikacja jest równoległa i działa w trybie half-duplex, co oznacza, że procesor może albo dane zapisywać albo odczytywać z pamięci, nie może robić dwóch rzeczy naraz. Taki wybór został dokonany w celu obniżenia zużycia energii.

W standardzie UFS wykorzystano natomiast całkowicie nowy sposób komunikacji – LVDS – Low Voltage Differential Signalling. Przy zachowaniu niskiego zużycia energii udało się wprowadzić komunikację w trybie full-duplex, na dwóch niezależnych liniach. Dzięki temu procesor może w tym samym czasie zapisywać jak i odczytywać dane. To ma oczywiście szereg zalet, które ostatecznie objawiają się wyższą wydajnością.

źródło: Samsung

Druga różnica to wykorzystanie w UFS mechanizmu SCSI Command Queue. Wynika to po części z większych możliwości interfejsu komunikacyjnych. Wszystkie zapytanie do pamięci w standardzie UFS są szeregowane i mogą być wykonane równolegle, co objawia się przede wszystkim wyższą wydajnością w operacjach losowych. W przypadku eMMC każda kolejna operacja na pamięci może odbyć się dopiero wtedy gdy poprzednia zostanie zakończona. I to właśnie dlatego standard UFS wykorzystywany jest we wszystkich najwydajniejszych smartfonach, łącznie z iPhone’m.

UFS 3.0 – game changer?

Pod względem czystej prędkości standard UFS 2.0 wcale nie był znacznie lepszy niż eMMC 5.1, co dobitnie pokazuje poniższa tabelka. Większe korzyści z tej technologii udało się uzyskać dopiero w gdy pojawiły się pamięci UFS 2.1, które w porównaniu do eMMC 5.1 zwiększyły odczyt sekwencyjny ponad trzykrotnie, a zapis ponad dwukrotnie. Jeszcze mocniej wzrosła też wydajność w operacjach losowych (IOPS).

Rodzaj pamięci Odczyt [MB/s] Zapis [MB/s] Odczyt [IOPS] Zapis [IOPS] UFS 3.1 2100 1200 100000 70000 UFS 3.0 2100 410 63000 68000 UFS 2.1 850 260 45000 40000 UFS 2.0 350 150 19000 14000 eMMC 5.1 250 125 11000 13000 eMMC 5.0 250 90 7000 13000 eMMC 4.5 140 50 7000 2000

Nadal nie były to jednak jeszcze wartości, które robiłyby wrażenie na posiadaczach komputerów. To zmieniło się jednak wraz z premierą standardu UFS 3.0, który jest dzisiaj powszechnie stosowany we flagowych modelach smartfonów. Teoretyczne możliwości tego interfejsu to odczyt z prędkością 2100 MB/s oraz zapis rzędu 410 MB/s, co musi robić już wrażenie. W praktyce wartości te są nieco niższe, mój OnePlus 7T osiąga w AndroBench wartości rzędu 1400 MB/s przy odczycie, 200 MB/s przy zapisie oraz około 35 000 – 40 000 IOPS w operacjach losowych. To i tak ogromny postęp w porównaniu do poprzedniego OnePlus 3, który osiągał 425 MB/s przy odczycie i 168 MB/s przy zapisie, a korzystał z pamięci UFS 2.1.