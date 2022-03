Jak zmienić nazwę strony na FB - krótka instrukcja

Jak zmienić nazwę strony fanpage na FB na komputerze?

Strony i fanpage na Facebooku to obecnie jedno z najpotężniejszych narzędzi, które pozwala w prosty sposób zebrać olbrzymią grupę ludzi dookoła projektu, konceptu bądź osoby. Dlatego też stron na Facebooku istnieje multum, a większość z nas śledzi ich kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt. Strony z memami, strony poświęcone sportowcom czy konkretnym markom potrafią mieć setki tysięcy czy nawet miliony obserwujących, więc nic dziwnego, że wiele osób chce założyć własną stronę. Jednak nigdzie nie jest powiedziane, że jeżeli raz założymy dany fan page, musi on pozostać pod tą nazwą już zawsze. Powody mogą być różne - mogliśmy popełnić błąd przy zakładaniu, bądź też w świetle ważnych wydarzeń chcemy zmienić nadaną mu nazwę. Jak to zrobić?

Jak zmienić nazwę strony fanpage na FB na komputerze?

Zmiana nazwy strony na Facebooku z komputera jest czynnością niesamowicie prostą. Jedyne, co w takim wypadku musimy zrobić, to wejście na naszą stronę z profilu, który jest jej administratorem (czyli najczęściej naszego głównego) i kliknięcie w zakładkę "edytuj informacje o stronie" i tam w jednym z pierwszych pól możemy edytować to, jak strona się nazywa. Pamiętajmy jednak, że Facebook może zmiany nie zaakceptować, jeżeli nowa nazwa strony będzie sugerowała, że tematyka znacznie odbiega od tego, co sugerowała poprzednia nazwa. Jest to narzędzie mające przeciwdziałać sprzedawaniu stron z dużym fanbasem.

Jak zmienić nazwę strony fanpage na FB na urządzeniach mobilnych?

Dziś większość aktywności w sieci jest prowadzona właśnie z poziomu smartfona, wiec nie ma się co dziwić, że największe aplikacje, w tym Facebook, dostosowały się właśnie do obsługi z telefonu. Tak samo jest w przypadku stron, których ustawienia jeszcze łatwiej jest zmienić, jeżeli korzystamy z urządzenia z iOS bądź Androidem. Wystarczy, że wejdziemy na stronę, którą zarządzamy, a pod jej nazwą pojawią się nam, ikonki, które pozwalają podjąć konkretne działania. Jedną z nich jest edytowanie informacji o stronie. Jeżeli ją klikniemy będziemy mogli bez problemu zmienić to, jak nazywa się nasza strona

Jakie nazwy strony fanpage są niedopuszczalne na FB?

Oczywiście, jeżeli chcemy zmienić nazwę strony na Facebooku, to tak, jak przy jej zakładaniu, musimy przestrzegać pewnych zasad. Facebook w swoim regulaminie bardzo dokładnie informuje, jakich elementów nazwa strony zawierać nie może. Nazwa fan page'a nie może składać się z: