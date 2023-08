Jak zdobyć więcej doświadczenia i złota w Diablo IV?

Mimo ogromnej krytyki jaka spływa na twórców Diablo IV, gra wciąż cieszy się sporą popularnością. W zeszłym tygodniu poznaliśmy pierwsze szczegóły drugiego sezonu - Sezonu Krwi, w którym na graczy czeka nowa seria zadań do odkrycia, moce Wampiryzmu, 5 dodatkowych finałowych bossów z możliwością wskazania określonych przedmiotów unikatowych lub uberunikatowych jako łupu i o wiele więcej. Zanim jednak będziecie mogli zmierzyć się z nowymi przeciwnikami, warto skupić się na tym, co teraz. Blizzard zapowiada, że w najbliższy weekend na Sanktuarium spłynie "Błogosławieństwo Matki". Co to oznacza?

Od 1 września od godz. 19:00 do 5 września do godz. 19:00 czasu polskiego wszyscy gracze będą zdobywać o 25% więcej doświadczenia i złota. Premia ma zastosowanie zarówno do Sfery Sezonowej, jak i Sfery Wieczności, a także wszystkich rang świata. To dobra wiadomość dla graczy, którzy nie mają zbyt wielu czasu na "maksowanie" swoich postaci i szukają dodatkowej mobilizacji do gry. A weekend wydaje się odpowiednim czasem na takie akcje - pod warunkiem, że będą one powtarzane.

Błogosławieństwo Matki w Diablo IV. Specjalne wydarzenie już w ten weekend

Zanim jednak będziecie zdobywać więcej doświadczenia i złota w ramach specjalnego weekendu, dziś (29.08) udostępniono najnowszą aktualizację do Diablo IV z numerkiem 1.1.3 wersja #44582. Co zmienia? Całkiem sporo. W nowej wersji znajdziemy m.in. zmiany w umiejętnościach potworów oraz elitarnych afiksów nakładających efekty ograniczenia kontroli. Przykładowo: elitarni wrogowie z Zaklętym Zimnem, którzy atakują w szybkim tempie (np. duchy łucznicy i wężowe monstra) nie będą już aktywować Zaklętego Zimna przy każdym trafieniu.

Sporo zmian zawitało też do Sezonu plugawców - pierwszego sezonu w D4. Te skupiają się na rozwiązaniu napotkanych wcześniej problemów. Naprawiono też działanie różnych efektów nakładanych na potwory dzięki czemu, inni gracze otrzymywali z nich niezamierzone korzyści. Uporano się też z błędem, przez który gracze wybierający klasę druida spotkali się z sytuacją gdzie ekwipunek wypełniał się darami duchów, co blokowało postępy w zadaniach z powiązanymi przedmiotami.

Blizzard łata Diablo IV na prawo i lewo dodając nowe funkcje, naprawiając problemy i wprowadzając kolejne. Tryb aktualizowania gry jest dość dziwny - nie wspomnę o niesławnym już patchu, który wywrócił rozgrywkę w Sanktuarium do góry nogami i wkurzył graczy, którzy na studiu nie zostawili suchej nitki.