W co grać podczas wakacyjnego sezonu ogórkowego?

Lato nie rozpieszcza nas pod względem nowych gier, a produkcje, które mają swoją premierę na przełomie lipca i sierpnia to zazwyczaj typowe przeciętniaki. Niebawem jednak długo wyczekiwana jesień, oznaczająca w branży gamingowej wysyp nowości z prawdziwego zdarzenia. W co jednak grać do tego czasu? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach

Wakacje to zacznie więcej wolnego czasu na granie w gry, ale problem jest taki, że… nie bardzo jest w co. Znamy ten ból, dlatego wraz z Kacprem Cembrowskim próbujemy wyłuskać ciekawe perełki, które zadebiutowały tego lata. Przy okazji rozmawiamy o problemach z Diablo IV, nieszczęśliwej miłości do FIFY i zdradzamy tytuły, których z wytęsknieniem wypatrujemy w nadchodzących miesiącach. Jeśli macie problem ze znalezieniem gier wartych uwagi podczas wakacyjnego sezonu ogórkowego, to zapraszam do słuchania – postaramy się pomóc w wyborze.