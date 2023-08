Blizzard zapowiada nowy sezon w Diablo IV! Co o nim wiemy?

Pierwszy sezon w Diablo IV - Sezon plugawców - skupia się na badaniu pojawiających się w Sanktuarium dziwnych spaczeń oraz walki z ohydnymi bestiami. Gracze otrzymują specjalne zadania prowadzące ich do odkrywania tajemnic plugawych serc, bijących w wnętrzu tych potworów. Wspomaga ich Kormond, były kapłan z Katedry Światłości, który nauczy jak przekształcać je w moce o niezwykłej sile:

Splugawienie, które pleni się w szeregach Płonących Piekieł, nie może rozprzestrzeniać się w sposób niekontrolowany - musicie je zdusić w zarodku, nim ogarnie całe Sanktuarium.

Opis pierwszego sezonu brzmi zachęcająco, jednak szybko okazało się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Blizzard przygotował prawdziwą rewolucję wywracając do góry nogami wszystkie zasady panujące w Sanktuarium - co sprawiło, że gracze są wściekli i nie zostawiają suchej nitki na twórcach Diablo IV. A do doskonale widać w serwisach agregujących oceny: zarówno prasy, jak i samych graczy. Aktualizacja 1.1 towarzysząca sezonowi wywołała lawinę negatywnych komentarzy. Ciągłe modyfikacje wpływające na balans postaci nie dość, że "wyrzucają do kosza" wszystko to, czego się nauczyli w ciągu ostatnich tygodni, to psują frajdę z przemierzania Sanktuarium. Blizzard uznał, że Diablo IV jest zbyt przyjazne graczom i pozmieniał balans postaci w taki sposób, że nie sposób się do nich przyzwyczaić ani pogodzić. Chwilę po aktualizacji 1.1 przedstawiciele Blizzarda przyznali się do błędu, przeprosili i zapowiedzieli kolejną aktualizację, która ma "naprawić Diablo IV".

Aktualizacja 1.1.1 udostępniona została na początku tego miesiąca i miała rozwiązać wiele problemów wywołanych poprzednim patchem. Ta wersja skupia się przede wszystkim wszystkim na poprawie balansu czarodziejów i barbarzyńców wprowadzając szereg ulepszeń dla każdej z klas. Jednak naprawianie Diablo IV nie przeszkadza twórcom w zapowiadaniu kolejnych nowości, które w grze pojawią się jeszcze w tym roku. Pierwszy sezon jeszcze się nie skończył, a już mamy pierwsze informacje na temat kolejnego. Czym tym razem Blizzard zaskoczy graczy? Ma być krwawo, ponuro i niebezpiecznie.

Drugi sezon Diablo IV. Sezon Krwi już w październiku

Nowo przemieniona armia krwiożerczych wampirów odpowiedziała na wezwanie swego mrocznego pana i rusza na Sanktuarium. Niecna intryga władcy wampirów jest owiana tajemnicą, ale ich pościg za krwią niewinnych ludzi wywołał panikę. Musicie nauczyć się polować na łowcę - od tego będzie zależał Wasz los.

Zapowiedź drugiego sezonu w Diablo IV brzmi interesująco - podobnie jak w przypadku Sezonu plugawców. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Jak zapowiadają twórcy, w Sezonie Krwi na graczy czeka nowa seria zadań do odkrycia, moce Wampiryzmu, 5 dodatkowych finałowych bossów z możliwością wskazania określonych przedmiotów unikatowych lub uberunikatowych jako łupu i o wiele więcej. Wraz z nowym sezonem gracze otrzymają zestaw ulepszeń całej rozgrywki. To m.in.:

efektywniejsze zarządzanie klejnotami w ekwipunku

punkty mistrzostwa i umiejętności, ulepszenia porcji mikstury i limitów oboli zostaną przeniesione do nowego sezonu, jeśli zostaną zdobyte przez postać ze Sfery Wieczności lub wcześniejszej Sfery Sezonowej

zmiany działania efektów statusu, takich jak Odsłonięcie, Przytłoczenie, obrażenia od trafień krytycznych, a także odporności na żywioły

Więcej szczegółów związanych z Sezonem Krwi poznamy w przyszłości. W międzyczasie możecie zobaczyć pierwszy zwiastun ukazujący fragmenty rozgrywki wykorzystujących nowe mechaniki.