Broń za 30 miliardów i niedziałający handel. Diablo IV z problemami!

Od miłości do nienawiści — Diablo IV świetnie wystartowało, ale im dalej, tym gorzej

Jak ostatnio informował Piotr Kurek, który na bieżąco informuje o wszystkich aktualizacjach Diablo IV, produkcja Blizzarda z kandydata do gry roku stał się jedną z najgorzej ocenianych przez graczy produkcji w serwisie Metacritic ze średnią oceną wystawioną przez samych graczy na poziomie 1,7. Po aktualizacji 1.1.0 na studio wylała się ogromna fala krytyki, gdyż wprowadzone do Diablo IV poprawki zwyczajnie wywróciły rozgrywkę do góry nogami. Diablo IV było hitem sprzedaży i jest najlepiej sprzedającą się produkcją Blizzarda, lecz dwa miesiące po premierze studio ma zdecydowanie mniej powodów do radości — spada nie tylko oglądalność na Twitchu, ale także ogólna satysfakcja społeczności, która krytykuje działania studia.

Niedawno prawdziwy armagedon dotknął rynku w Diablo IV — przez błąd gry związany z handlem, gracze w bardzo łatwy sposób mogli mnożyć swoje pieniądze, zdobywając niebotyczne ilości złota bez żadnego wysiłku. W konsekwencji wszyscy byli w stanie bez najmniejszego problemu kupić najlepsze możliwe przedmioty w grze, co oczywiście nie wpłynęło pozytywnie na rozgrywkę. Wybryk jednego gracza jest jednak podsumowaniem całego absurdu.

Kusza za 30 miliardów? Czemu nie!

Społeczność graczy Diablo IV zrobiła specjalne serwery na Discordzie, gdzie obywały się prawdziwe deale. Jeden z graczy o pseudonimie poor guy (o ironio) postanowił udowodnić, że niemożliwe nie istnieje, a światem faktycznie rządzi pieniądz — największy flexer ze świata Diablo postanowił kupić kuszę za… 30 miliardów złota. Najzabawniejsze jest to, że przedmiot ten w sumie był gorszy od posiadanej już przez poor guya kuszy.

Blizzard oczywiście zareagował na tę sytuację, na chwilę całkowicie wyłączając handel. Po naprawieniu tej usterki handel powrócił, jednak niesmak graczy pozostał — tym bardziej, że właściwie nie jest wiadome, co stało się z całym nieuczciwie zdobytym złotem czy przedmiotami kupionymi za „brudne pieniądze”. Blizzard ostrzega jednak, że wszyscy gracze, którzy wykorzystali ten błąd, będą potraktowani zgodnie z regulaminem — ale co to oznacza? Dajcie znać, co sądzicie o całej sytuacji.

Źródło: YouTube