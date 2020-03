Smartfon warto czyścić nie tylko w dobie koronawirusa. Jak zdezynfekować telefon?

Dlaczego warto odkażać telefon?

Some tips for keeping your workplace clean during the novel coronavirus outbreak:

⌨️ Wipe down your work station

🧼 Wash your hands. A lot.

🤲 Sanitize when soap isn't available

🤝 Save the handshakes

📱 Clean your smartphone https://t.co/qiXyBwhuYL — CNN (@CNN) March 13, 2020

Nie od dziś wiemy, że nasze telefony to siedlisko zarazków. W tych szczególnie trudnych czasach przypominamy sobie o tym ze zdwojoną siłą. Warto zadbać o nasze bezpieczeństwo i nauczyć się, jak czyścić smartfony. Ta wiedza przyda się nie tylko w czasach szalejącej pandemii, ale i po niej. Zarazków i drobnoustrojów dobrze jest pozbywać się regularnie, nie tylko w czasach zarazy. Doba pod znakiem koronawirusa to świetny czas, aby posiąść tę nową umiejętność i wyrobić w sobie nawyk. Smartfony to jedne z tych przedmiotów, które trzymamy w rękach najczęściej. Często odkładamy je również na brudne powierzchnie w miejscach publicznych jak na przykład stoliki w restauracji czy lada w barze. Nierzadko też nasz telefon trafia w cudze ręce, które również są pełne zarazków. Słowem – jest narażony z każdej możliwej strony. Przykładanie tej wylęgarni drobnoustrojów do ciepłej twarzy w czasie rozmów tylko pogarsza naszą sytuację.

Jak zdezynfekować telefon?

Pamiętajmy o tym, że telefon należy czyścić regularnie. Pojedyncze pozbycie się zarazków jest dobre tylko na moment. Dobry nawyk może nam się z czasem po prostu opłacić. O czym należy pamiętać, zabierając się do czyszczenia? Smartfon odkażamy zawsze na sucho. Mydło w płynie, płyn do okularów, amoniak czy alkohol niestety nie zdadzą tu egzaminu. Wszelkiego rodzaju płyny mogłyby uszkodzić urządzenie. Ostrzeżenia o korzystaniu z tych produktów można znaleźć na stronach największych firm produkujących urządzenia elektroniczne. Przy walce o bezpieczeństwo ważny jest zdrowy rozsądek. Chcemy przecież nadal korzystać z tego telefonu po jego wyczyszczeniu, prawda?

Na uwagę zasługuje również chusteczka, której użyjemy to przetarcia. Zalecane są ściereczki z mikrofibry, na przykład taka, która służy do czyszczenia okularów. W sklepach można również znaleźć jednorazowe chusteczki nasączane płynem, przeznaczone właśnie do telefonów. Którejkolwiek z nich nie wybierzemy, warto sprawdzić, czy jest czysta i nie ma na niej żadnych resztek, które mogłyby porysować ekran smarfona czy też jego obudowę.

Jak dbać o telefon?

Jak wspomniałam regularność jest istotna. Jeśli często korzystamy ze smartfona, często powinniśmy go czyścić. Warto robić to przynajmniej raz dziennie, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Oczywiście najlepiej byłoby też ograniczyć przykładanie go do twarzy. Na szczęście niekoniecznie oznacza to ograniczenie rozmów telefonicznych do minimum. Na rynku jest cała masa zestawów słuchawkowych, za pomocą których możemy rozmawiać, unikając przy tym nadmiernego kontaktu ze smartfonem. Taki zestaw przyda się nie tylko w dobie koronawirusa, ale i w czasie, gdy panedemia zostanie wygaszona. Zarazki i drobnoustroje nie wyparują przecież na dobre.

Samo ograniczenie częstotliwości korzystania ze smartfona byłoby również wskazane, ale to nie zawsze jest możliwe – szczególnie jeśli telefon jest naszym narzędziem pracy. Warto też wyrobić sobie nawyki dotyczące ostrożniejszego korzystania z urządzenia w miejscach publicznych. Nie zawsze przecież musimy położyć telefon obok nas na stoliku w barze, nie trzeba zawsze kłaść go na ladzie w sklepie, prawda? Przysłuży się to nie tylko naszemu bezpieczeństwu, ale i spokojowi ducha. Telefon położony w takim miejscu może przecież łatwo spaść na podłogę i się stłuc, złodziejowi dużo łatwiej jest go zabrać ze stolika niż naszej kieszeni czy plecaka.