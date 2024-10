Jak za darmo, to warto wziąć. Epic Games z gratisami na koniec tygodnia

Na przestrzeni ostatnich lat Epic rozdał wiele ciekawych pozycji – zarówno od małych twórców, jak i wielkich firm, które na swoje produkty wydają miliony dolarów. Nie brakuje więc produkcji AAA, które jeszcze niedawno kosztować mogły ponad 300 zł. Na przestrzeni ostatnich lat Epic Games pozwolił zbudować bibliotekę gier, które można przejść, nie wydając ani grosza. A do tego wiele bonusów do takich gier jak Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships oraz EVE Online.

Wrzesień w Epic Games Store w kwestii darmowych gier był obfity. Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland , które zabrało graczy do świata kreskówki, która w Polsce znana jest jako "Pełzaki". Kiedy Tommy, Chuckie, Phil i Lil widzą reklamę nowej gry wideo Reptar, udają, że biorą udział we własnej grze wideo! Przełączaj się między piękną grafiką 8-bitową a grafiką HD, wybierz swoje ulubione dziecko i graj solo lub w trybie współpracy w platformówce w stylu neo-retro. We wrześniu za darmo dano graczom również TOEM, The Last Stand: Aftermath, Super Crazy Rhythm Castle! oraz The Spirit and the Mouse. Do wyboru do koloru.

Epic Games z darmowymi grami. W co to tym razem zagracie?

Początek października przywitaliśmy Bear and Breakfast – małą, ale bardzo przyjemną grą, która umili jesienne wieczory przed komputerem. W tym tygodniu również mamy mniej popularne gry od mniejszych producentów. Empyrion - Galactic Survival zabiera graczy w przestrzeń kosmiczną, gdzie głównym naszym zadaniem jest przetrwanie. Do dyspozycji dostajemy ogromny sandbox, w którym możemy budować potężne statki, wspaniałe stacje kosmiczne czy też przeróżne struktury planetarne aby odkrywać i ujarzmiać niezbadane jeszcze nikomu tereny. Outliver: Tribulation to klimatyczna, przygodowa strzelanka z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, która łączy elementy rozgrywki i style walki z gatunków Survival-Horror i Souls z afrykańską mitologią.

A co w przyszłym tygodniu? 17 października za darmo na Epic Games Store udostępnione zostaną dwie gry: Invincible Presents: Atom Eve oraz Kardboard Kings. Dwa mniejsze tytuły, które nie przebiły się jeszcze do świadomości graczy, ale być może zmieni się to w momencie, w którym zostaną udostępnione za darmo. Chętni?