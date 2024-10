Same hity w październikowym rozdaniu PlayStation Plus Extra i Premium. Co nowego?

Październik w PlayStation Plus Extra i Premium zapowiada się piekielnie dobrze. A wszystko za sprawą gier, które w sam raz wpisują się w miesiąc kończący się Halloween. W co zagracie?

Ostatnie miesiące dla posiadaczy droższych abonamentów PlayStation Plus były naprawdę interesujące. Nie da się ukryć, że gracze płacący więcej mają w co grać. W ostatnim czasie pojawiły się m.in. Wiedźmin 3: Dziki Gon, Wild Hearts Standard Edition, Watch Dogs 2, Night in the Woods, czy Far Cry 5. Nie można też zapominać o klasykach ze starych generacji konsol, które są dostępne w najdroższym abonamencie – Premium.

Teraz poznaliśmy gry, które jeszcze w październiku pojawią się w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Pierwszy z abonamentów oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim, dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z grania w chmurze wybranych gier, także z poprzedniej generacji.

Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach subskrypcji. Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami, a rok Premium kosztuje obecnie 630 zł. A w co zagracie jeszcze w tym miesiącu?

PlayStation Plus Extra i Premium w październiku. Nowe gry już w przyszłym tygodniu

15.10 pojawią się

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium)

Dead Island 2 (PS4, PS5)

Two Point Campus (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4, PS5)

Gris (PS4, PS5)

Return to Monkey Island (PS5)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)

Firefighting Simulator The Squad (PS4, PS5)

Overpass 2 (PS5)

Tour de France 2023 (PS4, PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (PS4)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Dino Crisis (PS4, PS5) – gra z PSX

Siren (PS4, PS5) – gra z PS2

R-Type Dimensions EX (PS4) – gra z PS3

PS VR (Gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)