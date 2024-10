Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy dostęp do katalogu filmów i seriali w ramach Amazon Prime Video. To także oferta dla graczy w ramach Prime Gaming oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. W końcu poznaliśmy październikową ofertę. Będzie w co grać!

Po wrześniowej dawce gier, gdzie na liście znalazło się ponad 20 różnych tytułów, w tym Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, LEGO Indiana Jones: The Original Adventures, LEGO The Lord of the Rings, czy Shadow of Mordor Game of the Year Edition i Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition przyszła pora na gry, które dostępne będzie z październiku. Amazon kazał długo czekać na aktualizację katalogu, jednak w pierwsze tytuły można zagrać już od dzisiaj. Kolejne pojawiać się będą odpowiednio 17 i 24 i 31 października. W co zagracie w tym miesiącu?

Amazon Prime Gaming w październiku. Darmowe gry do wyboru do koloru

Dostępne już teraz

Hive Jump 2: Survivors [GOG Code]

SCARF [Amazon Games App]

Tomb Raider: Legend [GOG Code]

The Eternal Cylinder [Epic Games Store]

Spirit of the North [Epic Games Store]

No Straight Roads [Epic Games Store]

BioShock Remastered [GOG Code]

DOOM Eternal [PC via Microsoft Store Code]

DreadOut 2 [Amazon Games App]

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition [Epic Games Store]

Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store]

The Gap [Amazon Games App]

17.10

Mystery Box: Hidden Secrets [Legacy Games Code]

Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App]

Through the Darkest of Times [Amazon Games App]

Killing Floor 2 [Epic Games Store]

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol [Amazon Games App]

24.10

Pumpkin Jack [GOG Code]

The Gunk [GOG Code]

STASIS: BONE TOTEM [Epic Games Store]

Gargoyles Remastered [Amazon Games App]

Monster Train [GOG Code]

Morbid: The Seven Acolytes [Epic Games Store]

31.10

A Plague Tale: Innocence [GOG Code]

Death’s Door [Epic Games Store]

Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition [Amazon Games App]

Scorn [GOG Code]

Coromon [GOG Code]

Jednak to nie koniec niespodzianek, gdyż na klientów Amazon i graczy korzystających z Prime Gaming czeka jeszcze więcej możliwości. A wszystko za sprawą usługi grania w chmurze Amazon Luna, która do Polski zawitała w czerwcu tego roku. Dzięki Luna nie potrzebujecie konsol do gier ani komputerów. Gry odtwarzane są bezpośrednio z chmury na ekranie, dzięki czemu można grać w dowolnym miejscu z dostępem do szybkiej sieci. Amazon zaleca, by minimalna szybkość była na poziomie 10 Mb/s, a samo granie w chmurze może wykorzystywać do 10 GB na godzinę przy rozdzielczości 1080p.

W usłudze Luna można grać na następujące sposoby:

W aplikacji zainstalowanej na następujących urządzeniach:

Fire TV

Tablety Fire

Wybrane telewizory smart TV firmy Samsung i LG.

W przeglądarce Chrome na następujących urządzeniach:

Komputer PC lub Mac

Chromebook

W przeglądarce Microsoft Edge na następujących urządzeniach:

Komputer PC lub Mac

W przeglądarce Safari na iPhonie lub iPadzie

Wybrane telefony z systemem Android

Amazon Luna a październiku. Gry dostępne w chmurze

W tym miesiącu, w ramach usługi grania w chmurze Amazon Luna udostępnione zostaną, bez dodatkowej opłaty:

Amid Evil

Valfaris

Perish

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine

Tormented Souls

Dusk

Mortal Shell

Doomblade

Monster Harvest

Alien: Isolation

XDefiant

Gracze mogą też zagrać we wszystkie gry w ramach Fortnite, w tym w Battle Royal, LEGO Fortnite, Rocket Racing, czy Fortnite Festival.