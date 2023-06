Nie da się ukryć, że Twitter to już nie ta sama platforma, co jeszcze rok temu. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że Elon Musk ma ochotę na serwis społecznościowy pojawiło się wiele sygnałów, że to czas wielkich i daleko idących zmian. Tak też się stało - jednak chyba nikt nie spodziewał się, że po przejęciu Twitter ogarnie chaos, a wielu dotychczasowych użytkowników całkowicie z niego zrezygnuje. Choć Elon starał się studzić nastroje, platforma szybko przekształciła się zupełnie inny produkt - także za sprawą abonamentu Blue, który w Polsce zadebiutował kilka miesięcy temu. Elon Musk zapowiadał również, że zgodnie z wolą użytkowników, zrezygnuje z funkcji CEO, jak tylko znajdzie godnego następcę. Tak też się stało w maju tego roku, gdy na Twitterze poinformował, że na najwyższym stanowisku zastąpi go ktoś, kto zrobił na nim ogromne wrażenie.

Gorące emocje wokół Twittera studzić będzie nowa CEO, którą Elon Musk mianował kilka tygodni temu. Linda Yaccarino, szefowa działów reklamy i sprzedaży w takich firmach jak Turner Broadcasting System oraz NBC Universal zrezygnowała z ostatniego stanowiska, w maju tego roku i szybko zasiadła w fotelu szefowej X Corp oraz Twittera. Nowa twarz, łagodniejsze oblicze i przede wszystkim wysokie kompetencje - to cechy, które mają sprawić, że Twitter znów stanie się platformą godną zaufania.

Nowa szefowa Twittera z przesłaniem do pracowników. Zapowiada daleko idące zmiany

Yaccarino nie będzie miała jednak łatwego zadania, nie dziwi więc fakt, że pierwszymi ruchami na nowym stanowisku jest kontakt z pracownikami, którzy jeszcze pozostali na swoich stanowiskach - a warto przypomnieć, że ostatnie miesiące to prawdziwy chaos w strukturach Twittera, gdzie nawet biuro prasowe czy pomoc techniczna przestały praktycznie istnieć. Nowa CEO wystosowała list do pracowników, w którym opowiada o swoich planach i zapewnieniach, że przyjdzie taki moment, w którym Twitter ponownie stanie się "najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na świecie".

Od eksploracji kosmosu po pojazdy elektryczne, Elon wiedział, że te branże potrzebują transformacji, więc to zrobił. Niedawno stało się jasne, że globalny rynek potrzebuje transformacji - aby napędzać cywilizację poprzez swobodną wymianę informacji i otwarty dialog na temat spraw, które są dla nas najważniejsze.

Czytamy w liście, który udostępnił opinii publicznej serwis The Verge. Yaccarino w komunikacie do pracowników opowiada o przeszłościach, trudnościach i perspektywie na przyszłość. Jednak przywrócenie świetności serwisowi wymagać będzie pracy i zaangażowania wszystkich - od pracowników na najwyższych stanowiskach, po tych, o których myślimy najmniej. Twitter ma misję stania się najbardziej wiarygodnym źródłem informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym i globalnym centrum komunikacji. Jak mówi nowa CEO: jesteśmy u progu tworzenia historii - i nie jest to pusta obietnica. To NASZA rzeczywistość.