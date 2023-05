Jak sprawdzić hasło do Wi-Fi na Androidzie? Wszystko zależy od nakładki

Każdy z nas potrzebuje internetu, więc dobrze zarządzanie połączeniami sieciowymi to wciąż jedna z najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. Dlatego tak dziwi fakt, że duża część producentów podchodzi na poważnie do tematu dzielenia się dostępem do Wi-Fi, dając użytkownikom narzędzia do szybkiego udostępniania danych dostępowych w formie kodu QR . Ba, dziś nawet stockowy Android ma natywną funkcjonalność udostępniania hasła do Wi-Fi.

W jaki sposób sprawdzić hasło do Wi-Fi na Androidzie?

Tutaj niestety mam dla was smutną wiadomość, ponieważ w przypadku telefonó z Androidem nie ma urządzenia, które po prostu "wyświetli nam hasło do Wi-Fi". Jeżeli więc chcemy podłączyć do sieci komputer, musimy to hasło znaleźć sobie sami. Jeżeli jednak mamy smartfon, możemy skorzystać z wbudowanej możliwości generowania kodu QR, który po zeskanowaniu połączy nas z siecią.

Jeżeli posiadamy telefon z czystym Androidem o wersji wyższej niż 10, udostępnienie hasła do Wi-Fi nie jest żadnym problemem. Wystarczy bowiem wejść w Ustawienia - Internet i w wybranej przez nas sieci Wi-Fi przejść do ikony trybika, gdzie wyświetlony zostanie kod QR, który nasi znajomi mogą zeskanować i tym samym połączyć się z siecią Wi-Fi, do której podpięty jest nasz smartfon.

Jak sprawdzić hasło Wi-Fi na Samsungu?

Bardzo podobnie jest w telefonach z OneUI od Samsunga, gdzie dodatkowo możemy zeskanować przy starcie telefonu QR code na naszym routerze by połączyć się z siecią Wi-Fi.

Jak sprawdzić hasło Wi-Fi na Xiaomi?

Na telefonach Xiaomi również wystarczy kliknąć w sieć, z którą jesteśmy aktualnie połączeni, a na ekranie pojawi się duży, czytelny kod QR. Działa to też na telefonach POCO i Redmi

Jak sprawdzić hasło Wi-Fi na Oppo?

W telefonach Oppo kod QR schowany jest w ustawieniach sieci pod specjalnym przyciskiem, ale również nie ma problemu z jego znalezieniem. Oczywiście zadziała to też w przypadku OnePlusa.

Jak sprawdzić hasło Wi-Fi w Motoroli?

Motorola dzięki temu, że korzysta z praktycznie czystego Androida, również w ustawieniach Wi-Fi może wyświetlić kod QR, aby podzielić się dostępem do sieci z innymi.

Gdzie nie da się udostępnić hasła do Wi-Fi jako kodu QR?

Niestety, jest też szereg telefonów, które pomimo funkcjonowania na Androidzie wyższym niż 10, dalej nie mają możliwości udostępnienia hasła do Wi-Fi w formie kodu QR. Tak jest chociażby w przypadku mojego smartfona, czyli LG, który pomimo działania na Androidzie 12 takiej możliwości nie posiada. Dużo telefonów, które wciąż działają na Androidzie starszym niż 10 (czyli około 15 proc. telefonów na rynku) również nie ma takiej możliwości, gdyż producenci nakładek mocno korzystają tu z API udostępnionego przez samego Androida.