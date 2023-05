Specyfikacja Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12S Budowa i wymiary Wymiary: 164,20 mm x 76,1 mm x 8,12 mm Wymiary: 159,87 mm x 73,87 mm x

8,09 mm Waga: 201,8 g Waga: 176 Powłoka ekranu Corning® Gorilla® Glass® 5 Powłoka ekranu Corning® Gorilla® Glass® 3 Odporność na zachlapanie IP53 Odporność na zachlapanie IP53 Kolory: Glacier Blue, Graphite Grey Kolory: Ice Blue, Onyx Black Aparaty Poczwórny tylny aparat ze wsparciem AI: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP Potrójny tylny aparat ze wsparciem AI: • Główny aparat 108 MP (Samsung HM2) 108 MP + 8 MP + 2 MP - Rozmiar piksela 0,7 μm, łączenie pikseli 2,1 μm 9-w-1 • Główny aparat 108 MP - Rozmiar czujnika 1/1,52”, f/1.9 - Rozmiar piksela 0,7 μm, łączenie pikseli

2,1 μm 9-w-1 • Ultraszerokokątny aparat 8 MP, f/2.2, pole widzenia 120° - Rozmiar czujnika 1/1,52”, f/1.89 • Aparat makro 2 MP, f/2.4 • Ultraszerokokątny aparat 8 MP, f/2.2,

pole widzenia 118° • Czujnik głębi 2 MP, f/2.4 • Aparat makro 2 MP, f/2.4 • Przedni aparat 16 MP, f/2.4 • Przedni aparat 16 MP, f/2.45 Ekran FHD+ AMOLED o przekątnej 6,67 cala FHD+ AMOLED o przekątnej 6,43 cala - Częstotliwość odświeżania do 120 Hz - Częstotliwość odświeżania do 90 Hz - Szeroka gama kolorów DCI-P3 - Szeroka gama kolorów DCI-P3 - Rozdzielczość: 2400 x 1080 - Rozdzielczość: 2400 x 1080 - Jasność szczytowa 1100 nitów (typ) - Jasność szczytowa: 1000 nitów (typ) - Współczynnik kontrastu: 4 500 000:1 - Jasność: HBM 700 nitów (typ) - Tryb słoneczny, Tryb czytania 3.0 - Tryb słoneczny, Tryb czytania 3.0 - Dolby Vision® Chipset i pamięć • Snapdragon® 732G, 8 nm • MediaTek Helio G96, 12 nm - Ośmiordzeniowy procesor do 2,2 GHz - Ośmiordzeniowy procesor do 2,02 GHz - GPU: Qualcomm® Adreno™ 618 - GPU: ARM Mali-G57 MC2 • Technologia chłodzenia LiquidCool • Technologia chłodzenia LiquidCool • LPDDR4X RAM + UFS 2.2 • LPDDR4X RAM + UFS 2.2 - 8 GB + 256 GB - 8 GB + 256 GB - Rozszerzalna pamięć masowa do 1 TB - Rozszerzalna pamięć masowa do 1 TB* • MIUI 13, oparty na systemie Android 11 • MIUI 14, oparty na systemie Android 13 Zasilanie • Bateria 5000 mAh (typ) • Bateria 5000 mAh (typ) • Turboładowanie do 67 W • Szybkie ładowanie do 33 W • Dołączona ładowarka 67 W + kabel

USB A - USB C • Dołączona ładowarka 33 W + kabel

USB A - USB C Audio • Dolby Atmos® • Głośniki stereo • Głośniki stereo • Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm • Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm Zabezpieczenia • Boczny czytnik linii papilarnych • Boczny czytnik linii papilarnych • Odblokowanie twarzą AI • Odblokowanie twarzą AI Łączność Dual SIM:

• SIM 1 + hybrydowe

(SIM 2 lub Micro SD) Dual SIM:

• Dual SIM + Micro SD • Protokół Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac • Dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 i 5 GHz • Bluetooth 5.1 • Bluetooth 5.1 • Obsługa NFC • Obsługa NFC • Nadajnik podczerwieni • Nadajnik podczerwieni • Pasma: • Pasma: - 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz - 2G: GSM: 2/3/5/8 - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 - 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 - 4G: LTE TDD: 38/40/41

Xiaomi Redmi Note 12S w sprzedaży w Polsce

Redmi Note 12S wyposażony jest w ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G96 oraz baterię o dużej pojemności 5000 mAh, z dołączoną ładowarka USB o mocy 33 W. Do tego 6,43-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED, ze szczytową jasnością do 1000 nitów i częstotliwością odświeżania obrazu do 90 Hz oraz 180 Hz.



Xiaomi Redmi Note 12 Pro w sprzedaży w Polsce

Z kolei mocniejszy Xiaomi Redmi Note 12 Pro na pokładzie ma procesor Snapdragon® 732G oraz również pojemną baterię 5000 mAh, tu dla odmiany mamy szybką ładowarkę USB 67 W. Natomiast ekran to 6,67-calowy FHD+ AMOLED, z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz wsparciem technologii wyświetlania Dolby Vision®. Do tego dźwięk przestrzenny Dolby Atmos®.



Oba nowe urządzenia oferują specjalne filtry FilmCamera (7 filtrów i ramek do zdjęć) i funkcję ProCut, z możliwością wycięcie kadru w proporcjach na przykład 1/1, 9/16 czy 16/9. Zarówno Redmi Note 12S, jak i Xiaomi Redmi Note 12 Pro wyposażone są w przednie aparaty o rozdzielczości 16 MP.

Cena i dostępność Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12S

W Polsce Redmi Note 12 Pro w wersji 8/256 GB kosztuje 1 699,00 zł, natomiast Redmi Note 12S w tej samej wersji pojemności to mniejszy o 200 zł wydatek - 1 499,00 zł. Przy zakupie do 15 maja obowiązuje przy tym modelu cashback z 200 zł zwrotu - wystarczy zarejestrować zakup na tej stronie.

Oba smartfony do kupienia są już na stronach stronach: mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach Xiaomi Store, jak i w sklepach partnerów: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom oraz u operatorów Play i T-Mobile.

Źródło: Xiaomi.