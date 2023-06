Jak sprawdzić opóźnienie pociągu? Podpowiadamy

Gdzie szukać informacji o opóźnionym pociągu? Na dworcach kolejowych wyświetlane są informacje o opóźnieniach pociągów za pomocą tablic elektronicznych. Osoby, które mają dostęp do Internetu (co raczej nie powinno obecnie stanowić większego problemu) mogą skorzystać ze specjalnej strony Portal Pasażera. Można tam sprawdzić, czy pociąg, który nas interesuje, jest punktualny lub czy występują jakieś utrudnienia i opóźnienia. Wystarczy wpisać nazwę interesującej nas stacji i wybrany pociąg, a zostanie nam przedstawiona pełna trasa tego pociągu wraz z informacją o punktualności na poszczególnych stacjach.

Portal Pasażera posiada też funkcjonalność symulacji ruchu pociągów, która pozwala sprawdzić, gdzie dany skład znajduje się w danym momencie. Strona posiada możliwość sprawdzania statystyk, wyszukiwania opóźnień i utrudnień na stacjach oraz na konkretnych trasach między dwiema miejscowościami. Wyszukiwarka jest prosta, czytelna i bardzo intuicyjna. Uzyskane tam dane są szczegółowe i dokładnie opisują dane zdarzenie - np. uszkodzenie taboru, przyczyny związane z realizacją inwestycji (remonty i budowy) i inne. Na stronie wyświetlane są również komunikaty od przewoźników. Portal Pasażera jest też dostępny jako aplikacja mobilna pozwalająca sprawdzić w każdej chwili opóźnienia i utrudnienia na trasach pociągów. Jest ona dostępna w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery - można z niej więc korzystać na wszystkich popularnych w Polsce markach smartfonów.

Podobne funkcjonalności oferuje PKP.appka. Stosunkowo nowa aplikacja, będąca pierwszym przewodnik po dworcach, za pomocą którego można łatwo sprawdzić ich położenie oraz informacje o dostępnych na nich usługach i infrastrukturze, takich jak poczekalnie, kasy biletowe, toalety, przechowalnie bagażu, stojaki rowerowe czy udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Co ciekawe, aplikacja jest zintegrowana z Bilkom - innym serwisem oferującym zakup biletów na przejazd pociągami, jednak nie obejmuje przejazdów pociągami SKM Warszawa, Koleje Mazowieckie czy Warszawska Kolej Dojazdowa. PKP.appka dostępna jest w sklepach App Store i Google Play.

Opóźniony pociąg? Nie zapominaj o odszkodowaniu

A co w przypadku opóźnień, które odbiją się na dalszej podróży lub sprawią, że do miejsca docelowego dotrzemy później niż zakładaliśmy? Z pomocą przychodzą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. (nr 1371/2007), które to właśnie dotyczą praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz regulują kwestie związane z przyznaniem odszkodowania za opóźnienia. Jak to wygląda w praktyce? W zależności od długości opóźnienia należą się odpowiednie zwroty:

25% ceny biletu w przypadku opóźnienia, które wynosi od 60 minut do 119 minut

50% ceny biletu w przypadku opóźnienia, które wynosi 120 minut lub więcej

Odpowiednie formularze reklamacyjne znajdziecie na stronach przewoźników.

Warto jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku można ubiegać się o odszkodowanie. Dotyczy to opóźnień powstałych np. wskutek okoliczności zewnętrznych w stosunku do ruchu kolei, których przewoźnik, mimo zastosowania niezbędnej w powstałej sytuacji staranności, nie mógł uniknąć, ani których skutkom nie był w stanie zapobiec (np. trudne warunki pogodowe: silne burze, powodzie, huragany, nawałnice itp.). Oczywiste też jest, że nie otrzymamy odszkodowania, jeśli opóźnienie wyniknie z winy podróżnego lub zachowania się osoby trzeciej, którego przewoźnik, mimo zastosowania nakazanej sytuacją staranności, nie mógł uniknąć i którego skutkom nie mógł zapobiec (np. wypadki na szlaku kolejowym spowodowane działaniem osób trzecich, kradzież elementów eksploatacji kolejowej). Odszkodowanie nie jest też przyznawane ze względu na ograniczenia w ruchu kolejowym będące wynikiem strajku, o którym podróżny został poinformowany w sposób zwyczajowo przyjęty.

Stock image from Depositphotos