PKP Intercity wypuszcza 1,5 mln promocyjnych biletów

Bilety na przejazdy PKP Intercity do najtańszych nie należą, ale na szczęście, nasz krajowy przewoźnik systematycznie udostępnia określoną pulę biletów w promocyjnych cenach. Tym razem jest to aż 1,5 mln takich biletów do wykupienia do 28 maja.

1,5 mln biletów to dużo czy mało? Wydaje się, że sporo, zważywszy choćby na to, iż to prawie tyle, co wszystkie sprzedane bilety w minioną majówkę, kiedy na podróż pociągami PKP Intercity zdecydowało się prawie 2 mln osób.

Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity:

Tak duża pula promocyjnych biletów to świetny argument za tym, by wybrać się w podróż z PKP Intercity. Zależy nam, by kolej stała się dla Polaków środkiem transportu pierwszego wyboru. W związku z tym konsekwentnie wprowadzamy kolejne rozwiązania, które sprawią, że podróż z PKP Intercity będzie jeszcze bardziej przystępna i komfortowa.

Jak kupić te bilety w promocyjnych cenach przez internet? Sposoby są dwa - osoby, które wolą kupować bilety na komputerze z poziomu przeglądarki, mogą wyszukać interesujące ich połączenie i zakupić tańszy bilet z poziomu strony Promobilet.



Drugi sposób to aplikacja mobilna PKP Intercity (dostępna na Androida i iOS) - w zakładce Łowcy Promo. Przewoźnik obiecuje, iż można w ten sposób upolować bilety w cenie od 19 zł na popularne trasy pomiędzy dużymi miastami w Polsce, a na Pendolino za 49 zł.



Osobiście próbowałem wyszukać taką cenę na przejazd pociągiem EIP z Krakowa do Warszawy na najbliższy weekend, ale wyświetliła mi się taka opcja tylko na krótszą trasę w tej relacji - z Katowic, z Sosnowca i z Tychów.

Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity:

Oferta Promo sprawiła, że ogólnodostępne stały się bilety w cenach niższych niż wcześniej. Ceny w ramach promocji są bardzo często bezkonkurencyjne, dlatego kolej stała się dla wielu podróżnych preferowaną formą transportu. Promo to jednolita i prosta oferta, dzięki której łatwiej znaleźć połączenia w najlepszej cenie. 1,5 miliona tanich biletów jeszcze bardziej ułatwi podróże i mamy nadzieję, że promocja skłoni Polaków do odwiedzenia swoich najbliższych lub turystycznych wyjazdów.

Przy planowaniu zakupu biletów na PKP Intercity warto pamiętać, iż od dłuższego czasu spółka ta stosuje dynamiczny cennik, co oznacza, iż tańszy bilet można kupić nawet w dniu wyjazdu - uzależnione jest to od aktualnego zapełnienia danego składu.

Pula tanich biletów udostępniona jest już na wszystkie kategorie pociągów PKP Intercity - EIP, EIC, IC oraz TLK.

Źródło: PKP Intercity.